Le Chennaiyin FC rentre chez lui après un mois d’attente pour accueillir l’ATK Mohun Bagan

Le Chennaiyin FC accueille ATK Mohun Bagan au stade Jawaharlal Nehru de Chennai pour le premier match à domicile de l’année de Thomas Brdaric.

La Marina Arena sera pleine à craquer pour l’affrontement des poids lourds contre le géant de Kolkata alors que la Super League indienne revient sur les côtes de Chennai après près de 30 jours de football pour les Marina Machans sur la route. (Extrait)

Le précédent match à domicile du CFC contre les Kerala Blasters s’est terminé avec les deux équipes du sud se partageant le butin dans un match nul 1-1 âprement disputé.

Chennai a ensuite visité Mumbai pour clôturer l’année civile 2022 avant de visiter Jamshedpur et Hyderabad plus tôt ce mois-ci, où ils ont chacun récolté un point.

L’ATK Mohun Bagan arrive dans la capitale du Tamil Nadu après avoir subi une défaite à domicile contre le Mumbai City FC il y a une semaine.

Les Mariners chercheront à retrouver le chemin de la victoire à la Marina Arena, mais l’équipe locale prendra courage de son triomphe sur les hommes de Juan Ferrando dans sa propre cour au début de la saison alors que Chennaiyin a remporté 2-1 au Vivekananda Yuba Bharathi Krirangan grâce aux frappes de Kwame Karikari et Rahim Ali.

Le match est crucial pour les deux équipes car la course au top 6 bat son plein avec des équipes de la ligue séparées par de simples points.

Chennai se dirigera vers le match au huitième rang de la ligue avec 16 points en 13 matchs. Une victoire les placera à égalité avec le Bengaluru FC, septième, après avoir placé un match de moins que l’unité du Karnataka.

Le CFC a également une meilleure différence de buts par rapport à ses voisins.

Alors que les géants de Kolkata se dirigent vers le terrain perchés quatrième sur la table avec 23 points de leurs 13 matchs à ce jour. Les garçons de Ferrando chercheront à remporter une victoire et à gagner un coussin de 4 points sur les poursuivants les plus proches de l’Odisha FC, qui sont sur les talons d’ATK avec 22 points.

L’attaquant croate Petar Sliskovic sera crucial pour les chances de l’équipe locale ce jour-là après avoir marqué lors de chacune des trois sorties précédentes de l’équipe. Le grand homme a inscrit huit buts jusqu’à présent cette saison et est en lice pour le soulier d’or, à seulement un but de Jorge Pereyra du MCFC et de Cleiton Silva de l’East Bengal FC.

Brdaric a fait tourner son équipe en s’aventurant profondément dans les étapes de la ligue et espère que son équipe pourra produire la marchandise lorsqu’elle lancera le bal samedi.

