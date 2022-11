Le Chennaiyin FC remporte sa première victoire à domicile de la saison contre le Mumbai City FC

Le Chennaiyin FC aura à cœur de poursuivre sa forme gagnante lorsqu’il accueillera Mumbai City au stade Jawaharlal Nehru de Chennai samedi pour un affrontement en Super League indienne Hero 2022-23.

L’équipe dirigée par Anirudh Thapa cherchera à conserver la confiance de son match précédent, en entrant dans le match avec une victoire à l’extérieur contre l’East Bengal FC. D’autre part, Mumbai City se rend à Chennai après avoir partagé des points avec ATK Mohun Bagan.

L’entraîneur-chef de Chennaiyin, Thomas Brdaric, a déclaré que son équipe se méfiait de la menace que représente Mumbai et a exhorté ses joueurs à faire pression sur les visiteurs afin d’en profiter.

“Mumbai est un grand club. Ils ont de bonnes forces et qualités. Nous voulons leur donner du stress pour qu’ils fassent des erreurs et ne prennent pas de bonnes décisions. Et nous devons tirer cela à notre avantage. Nous n’avons pas à leur donner des espaces. Nous les avons analysés et nous essaierons de faire de notre mieux », a déclaré l’entraîneur allemand en s’adressant aux médias lors de la conférence de presse d’avant-match vendredi.

Marina Machans manquera les services du héros de leur dernière victoire, Vafa Hakhamaneshi, qui sera absent après avoir été expulsé contre le Bengale oriental. La star iranienne a marqué de la tête un corner parfaitement placé d’Aakash Sangwan pour l’unique but du match. Sangwan, 27 ans, né à Haryana, qui a également assisté à la conférence de presse, a déclaré que c’était vraiment un bon moment pour lui de produire la passe décisive.

L’entraîneur a en outre mis en lumière l’indisponibilité de Kwame Karikari, qui a été exclu du match à venir en raison d’une blessure. “Nasser [Abdenasser El Khayati] est une option pour demain. Aakash remplacera Narayan [Das]et nous préparons Julius Duker à jouer au poste [of Hakhamaneshi],” il ajouta.

Les deux équipes se partagent la tête – record de tête-à-tête en 16 matches joués entre eux en championnat. Alors que Chennaiyin en a remporté six, Mumbai City est légèrement en avance avec sept victoires. Lorsque les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois à la Marina Arena en 2019, le match s’est terminé par un match nul.

Au cours de la saison en cours, Chennaiyin a réussi deux victoires et un match nul en quatre matchs, tandis que Mumbai City, sur le d’autre part, sont invaincus avec deux victoires et trois nuls en cinq matchs.

