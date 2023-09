Le Chennaiyin FC recrute la star indienne U-17 Thanglalsoun Gangte avant la nouvelle saison

Le Chennaiyin FC a engagé le jeune attaquant prometteur de Manipuri, Thanglalsoun Gangte, pour un contrat de plusieurs années avant la saison 2023-24 de la Super League indienne (ISL).

La sensation de 17 ans, qui a attiré l’attention des passionnés de football indiens avec des performances remarquables pour l’équipe indienne U-17, est devenue la 10e recrue indienne à rejoindre Marina Machans cette saison.

Gangte a joué un rôle essentiel dans le quatrième titre de champion SAFF U-17 de l’Inde l’année dernière avec quatre buts, le plus haut total, et a également fait tourner les têtes en marquant un égaliseur crucial de dernière minute contre l’un des meilleurs clubs du monde, le Real Madrid, lors de la préparation de l’Inde. match pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC plus tôt cette année.

Gangte possède un immense talent et le potentiel pour devenir la future star du football indien et rejoindre Chennaiyin l’aidera à développer davantage ses compétences et à faire une croissance significative dans sa carrière.

« Tout d’abord, je remercie Dieu et le Chennaiyin FC d’avoir cru en moi. Si Dieu le veut, j’ai hâte de créer plus d’histoire ensemble ici en famille. Je ne représente pas seulement le club, mais aussi ma famille et mon peuple qui souffrent chez moi. Dieu est bon », a déclaré Gangte, ravi, en rejoignant les doubles champions de l’ISL.

Après un quart de finale lors de la récente Coupe Durand, Chennaiyin se prépare actuellement pour la prochaine saison de l’ISL sous la direction de l’entraîneur-chef Owen Coyle.