Le Chennaiyin FC poursuit sa recherche d’une première victoire à domicile lors de la rencontre du Jamshedpur FC

Le Chennaiyin FC retourne au stade Jawaharlal Nehru dans la ville du sud pour rectifier les erreurs du match précédent au cours duquel il a dû subir une cuisante défaite face au haut vol Mumbai City FC entraîné par Des Buckingham.

Mais, Thomas Brdaric et ses hommes seront confiants de retrouver le chemin de la victoire en accueillant le Jamshedpur FC le 19 novembre à Chennai.

“Dernier match [against Mumbai City] était assez difficile à analyser car les 30 premières minutes se sont déroulées comme nous voulions le mettre en œuvre la plupart du temps. Mais après ça, on a encaissé un premier but rapide et on a manqué d’organisation dans le dos. Nous l’avons analysé et nous savons où sont les problèmes », a déclaré Brdaric.

«C’était juste un match; ce n’est pas la fin de la saison. Chaque équipe a ce genre de situation et nous devons en tirer des leçons.

Le CFC entre dans le match au septième rang du tableau avec sept points en cinq matchs. La chose remarquable à propos du match est que les Marina Machans ont remporté leurs deux victoires cette saison à l’extérieur et seront désireuses d’enregistrer une victoire à la Marina Arena devant les fans adorateurs.

Jamshedpur FC, d’autre part, est positionné deux plus loin de Chennai dans le tableau alors qu’il occupe la neuvième place du classement de la ligue après avoir récolté seulement 4 points sur les cinq qu’ils ont disputés.

Les hommes d’Adrian Boothroyd, qui ont chuté à trois défaites cette saison, ont remporté leur seule victoire jusqu’à présent contre le NorthEast United FC à domicile. Le Britannique cherchera à enregistrer sa première victoire à l’extérieur de la saison dans le sud.

Le CFC sera soutenu par la disponibilité du défenseur central Vafa Hakhamaneshi, qui a été expulsé de la rencontre de Mumbai en raison d’un carton rouge contre East Bengak à Kolkata. L’absence de l’Iranien s’est fait durement sentir lors du match précédent et l’équipe dirigée par l’Allemagne cherchera à calmer les nerfs qui persistent après la défaite de la semaine dernière avec une solide performance lors du coup d’envoi du week-end.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici