Le Chennaiyin FC nomme Bozidar Bandovic comme entraîneur-chef

Le Chennaiyin FC a engagé Bozidar Bandovic comme entraîneur-chef pour la saison 2021-22 de la Super League indienne (ISL). Le joueur de 51 ans prendra en charge le club avec un contrat d’un an.

« Je suis ravi de rejoindre la famille Chennaiyin. Je suis prêt et j’ai hâte de commencer ! Après nos conversations, je me suis rendu compte que ce club est très spécial. J’ai été très impressionné », a déclaré le nouvel entraîneur-chef.

Le passage le plus récent de Bandovic, à Buriram United, se vante de titres successifs de la Ligue thaïlandaise (2016-17 et 2017-18) et d’un prix de Manager de l’année de la Ligue thaïlandaise en 2017-18. Ses saisons consécutives de victoire au championnat ont vu le club établir, puis battre son propre record pour le plus grand nombre de points obtenus dans l’histoire de la Ligue thaïlandaise.

Bandovic, originaire du Monténégro, a déclaré qu’il souhaitait que Chennaiyin s’améliore sur le plan tactique.

« Mon objectif est d’améliorer l’équipe et les joueurs tactiquement et individuellement. J’ai regardé de nombreux matchs de l’année dernière et nous allons d’abord évaluer et compléter l’équipe. Bien sûr, j’ai besoin de plus de temps pour entraîner les joueurs à mieux les connaître », a déclaré l’ancien joueur junior de l’équipe nationale yougoslave.

Sa carrière de joueur dans l’élite comprend des passages au Red Star Belgrade, à l’Olympiacos FC et au POAK. Il a également été entraîneur-chef de l’Olympiacos pendant une courte période, après avoir passé son temps avec les géants grecs dans divers rôles, notamment celui de responsable de l’analyse de l’ancien entraîneur de Barcelone Ernesto Valverde et d’entraîneur adjoint.

« Nous sommes absolument ravis que quelqu’un comme Bozidar Bandovic assume le rôle d’entraîneur-chef. Ce qu’il a accompli en Thaïlande témoigne de ses capacités et nous nous attendons à ce qu’il fasse preuve d’une efficacité similaire en Inde », a déclaré Vita Dani, copropriétaire du Chennaiyin FC.

