Le Chennaiyin FC Lock Horns avec le Bengaluru FC dans le Southern Derby lors du retour de la Marina Arena

L’attente est enfin terminée car le stade Jawaharlal Nehru sera à nouveau rempli de vives acclamations alors que l’action de football revient dans la ville après deux ans et demi lorsque le Chennaiyin FC s’affronte avec le Bengaluru FC dans un derby sudiste à succès de Hero Indian Super League (ISL ) 2022-23 le vendredi.

Chennaiyin, qui fait un retour très attendu dans la ville, entrera dans le match de bonne humeur après avoir lancé sa campagne avec style, battant ATK Mohun Bagan 2-1 lors du match d’ouverture plus tôt cette semaine.

Lors de la conférence de presse d’avant-match jeudi, le skipper Anirudh Thapa a déclaré aux médias que le soutien à domicile est toujours un avantage.

“C’est un bon sentiment d’être à Chennai, à la Marina Arena avec le public local après deux saisons. Nous avons vu au cours des dernières saisons comment à domicile et à l’extérieur [format] vous donne des avantages et des inconvénients. Les fans qui reviennent enfin sont une chose positive pour nous », a-t-il déclaré.

Le Bengaluru FC, quant à lui, entrera également dans le match après avoir remporté son premier match contre le NorthEast United FC 1-0.

L’entraîneur-chef Thomas Brdaric, qui s’est également adressé à la presse, a évoqué les défis du match du Bengaluru FC. “Nous devons être très bien préparés pour affronter le Bengaluru FC car c’est une équipe expérimentée. Nous devons être très prudents, surtout dans notre dos. Nous devons défendre en équipe et les mettre sous pression pour qu’ils ne déploient pas leurs atouts dans notre stade », a commenté Brdaric.

Outre le but de Kwame Karikari lors de ses impressionnants débuts en ISL et le brillant vainqueur de Rahim Ali, le gardien Debjit Majumder s’est également imposé en défense pour Chennaiyin avec quatre dégagements et six arrêts.

Thapa a également souligné l’importance d’être cohérent afin d’avoir une saison réussie.

« Je pense que nous devons être cohérents avec les performances. La première mi-temps du match contre ATK Mohun Bagan a été assez lente, nous avons également perdu pas mal de ballons et de positions. Je pense qu’en deuxième mi-temps, nous sommes assez bien revenus et c’est ce que nous devons faire pendant les 90 minutes. Si nous continuons sur notre lancée, je pense que nous aurons une assez bonne saison.

En raison de la pandémie, les deux dernières éditions de l’ISL se sont tenues à Goa sans fans. Cependant, la ligue est revenue à son format traditionnel à domicile et à l’extérieur de cette saison avec le soutien des fans depuis les stades.

Lors de leur dernier match devant le public local en 2020, Marina Machans a battu le FC Goa 4-1 lors du match aller de la demi-finale avant que leur deuxième ne termine cette saison.

“Le dernier souvenir que j’ai est le match contre le FC Goa. L’ambiance que vous [fans] créé, tous les joueurs étaient motivés quand nous entrions dans le stade et j’espère que cette année aussi les supporters reviendront avec la même énergie et la même passion. Nous jouerons pour le club et pour les supporters car c’est à cela que sert ce club. Nous ferons de notre mieux », a conclu le milieu de terrain indien vedette de 24 ans.

Les doubles champions chercheront à poursuivre sur leur lancée et à améliorer leur bilan face à face contre leurs rivaux du sud, le Bengaluru FC. Lors de leurs 11 rencontres précédentes, Chennaiyin a remporté deux matchs et en a perdu sept tandis que deux se sont soldés par des nuls.

