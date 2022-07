Le Chennaiyin FC lance des kits conçus par les fans pour la campagne 2022-23

L’équipe de la Super League indienne (ISL), le Chennaiyin FC, a dévoilé samedi ses nouveaux kits – conçus par des fans, avant la saison 2022-23, ici.

Dans une première pour un club de la Super League indienne, les trois kits – domicile, extérieur et troisième – ont été conçus par des fans, à la suite d’un concours organisé plus tôt cette année.

Selon le club, les fans du monde entier ont été invités à soumettre leurs créations et parmi près de 50 candidatures, les rendus de kits d’Aynstine Thomas Jesudas et de Ramkumar B ont été présélectionnés.

Aynstine, originaire du Kerala, s’attribue le mérite de la conception du kit domicile qui a été reportée sur le kit extérieur. Alors que le troisième kit plus contemporain était l’œuvre du fan Ramkumar basé à Chennai.

Le kit domicile bleu et le kit extérieur blanc ont une image de Chennai Central imprimée en bas. Alors que le troisième kit jaune a un Drishti Bommai (un masque de poupée intimidant censé éloigner le mal) comme élément central.

கெத்து, பாரம்பரியம், உணர்வுகள், அன்பு, Chennai que namma வீடு… நம்ம ‘ est là ! Présentation de la @niviasports Kits CFC 2022/23 ! Conçu exclusivement par les fans ! #AllInForChennaiyin # pic.twitter.com/FRdENc2TSl — Chennaiyin FC (@ChennaiyinFC) 23 juillet 2022

“Cette année, nous atteindrons la finale et ramènerons le trophée et jouerons la coupe AFC. Merci de toujours nous encourager. Tous ceux d’entre nous qui ont manqué de jouer à la Marina Arena et l’atmosphère qui y règne », a déclaré le milieu de terrain du Chennaiyin FC Anirudh Thapa, lors de la cérémonie de lancement du maillot.

“Nous sommes vraiment ravis d’être de retour sur le terrain avec vous, les gars. Nous ferons de notre mieux pour la ville et l’équipe », a-t-il ajouté.

L’événement CFC a également été suivi par les copropriétaires du club Vita Dani et Abhishek Bachchan, aux côtés de l’entraîneur-chef Thomas Brdaric et d’autres.

