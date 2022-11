Le Chennaiyin FC devance le Jamshedpur FC pour enregistrer sa première victoire à domicile de la saison

Le Chennaiyin FC a enregistré sa première victoire à domicile de la saison devant près de 10 000 fans réunis à la Marina Arena pour voir l’équipe de la ville battre Jamshedpur 3-1.

Le match est en cours avec Jamshedpur coup d’envoi de droite à gauche sur fond d’une bannière déployée compatissant au décès du footballeur de 17 ans Priya, qui a été une malheureuse victime de négligence médicale. ‘Désolé Priya’ a lu le tifo en souvenir de l’adolescente qui a perdu la vie en raison d’une défaillance d’organe résultant de multiples complications après avoir été admise pour traiter une blessure au LCA.

L’entraîneur de Chennaiyin, Thomas Brdaric, a apporté des changements drastiques à l’équipe en commençant avec pas moins de quatre occasions de l’unité qui avait débuté le match précédent contre le Mumbai City FC au même endroit.

Vafa était de retour pour revendiquer sa position de stoppeur de l’équipe après avoir purgé sa suspension. Sourav Das, Sajal Bag, Jockson Das ont tous été titulaires.

Le CFC a commencé sur une note positive en lançant une attaque à la troisième minute du match qui a culminé avec Petar Sliskovic courant sur la gauche près de la ligne de but et a tiré un centre bas plein d’espoir au centre de la zone. Les ennuis ont été évités par le gardien du JFC alors qu’il mettait son corps en jeu pour s’interposer entre le service du Croate.

JFC a obtenu un corner à la cinquième minute seulement pour voir le ballon passer au-dessus de la barre suite à un tir mal chronométré.

JFC a eu une demi-chance alors qu’une course vers la droite a été ramenée au centre dans l’espoir de trouver les pieds d’un attaquant vêtu de blanc, mais le skipper Fallou était sur place pour éliminer le danger.

Le CFC a tenté de frapper le compteur par Prasanth alors qu’il récupérait le ballon près de la ligne médiane et courait avec jusqu’au bord de la surface de réparation pour jouer le ballon. Les défenseurs du JFC ont rendu difficile pour les attaquants de l’équipe locale de se faire tirer dessus. car la chance n’a rien donné.

CFC a obtenu un coup franc près de la ligne médiane alors que Jay Emmanuel Thomas de JFC a fait tomber Sliksovic. Une routine d’entraînement au sol bien travaillée à partir du coup de pied arrêté a trouvé son chemin jusqu’aux pieds de Fallou au bord de la zone qui a déclenché un tir avec un vrai venin. JFC a eu de la chance de s’en sortir indemne alors que le ballon passait juste au-dessus du poteau,

Une attaque des visiteurs à la quatorzième minute a inquiété la foule locale, mais la défense a tenu bon pour contrecarrer le mouvement et s’assurer que le score ne serait pas modifié aussi tôt, du moins pas à leur désavantage.

Malheureusement pour les visiteurs, la soirée de Wellington Priori s’est arrêtée tôt car il a été étiré hors du terrain pour être remplacé par Seiminlen Doungel.

Jockson Das s’est aventuré sur la droite et en a ramené un au milieu de la boîte, mais personne n’était au bout pour se connecter.

Sliskovic a chuté profondément pour se détourner de son marqueur près de la ligne médiane et a tenté de faire passer Prasanth au but alors qu’il a presque repéré l’écart entre deux défenseurs, mais n’a pas pu faire passer le ballon comme il l’aurait souhaité.

Sliskovic a été libéré sur la droite et il a bien fait d’enfiler le ballon vers un maillot bleu pressé avec un poids parfait sur le ballon, mais cela n’a servi à rien car le CFC n’a pas pu trouver le bord pour mettre le ballon au fond du filet. .

Chennaiyin a pris les devants à la 27e minute alors que Juluis Duker a remporté le ballon au milieu de terrain avant de lâcher Das sur la droite. Le tir du jeune attaquant a été bloqué par le gardien du JFC Rehenesh Thumbirumbu mais la déviation a été directe sur Sliskovic alors que le Croate a hoché la tête à bout portant pour augmenter le niveau de bruit au stade Jawaharlal Nehru.

Ajith Kumar a été brandi un carton jaune pour sa faute sur Boris Singh à la 36e minute du jeu sur la gauche et le coup franc qui en a résulté a inquiété le soutien à domicile alors que le bloc de Vafa a envoyé le ballon juste à côté du poteau.

Vafa a reçu un jaune pour un défi difficile sur Farukh Choudhary à l’extérieur de la surface de réparation à la 45e minute alors que le quatrième arbitre signalait 2 minutes à ajouter.

La première mi-temps s’est terminée avec l’équipe locale entrant dans le tunnel avec une mince avance après la première période.

La deuxième période a commencé de la même manière avec CFC essayant de pousser le problème avec un jeu concentré au centre du parc. Il y a eu un changement à la mi-temps pour Jamshedpur alors qu’Aidy Boothroyd a décidé de faire venir Harrison Sawyer à la place de Muhammed Uvais.

Le CFC aurait pu doubler son avantage à la 55e minute alors que le tir de Prasanth était bloqué par Rehenesh dans une situation de un contre un après que Prasanth ait vendu un mannequin pour dépasser le défenseur.

Avec soixante-quatre minutes au compteur, Brdaric a décidé d’apporter des renforts sous la forme de Jobby Justin et

Edwin Vanspaul pour remplacer Sajal et Jockson Das tandis que les Ritwik Das ont remplacé Thomas pour les mineurs rouges.

Le mouvement a presque porté ses fruits car la première touche du match d’Edwin a été un effort en boucle qui a plongé juste au-delà du poteau.

Brdaric s’animait alors qu’il demandait à la foule locale d’augmenter le volume alors que le CFC cherchait une seconde.

Sliskovic a récupéré le ballon pour faire jouer Prasanth le long de la ligne, qui l’a ramené au centre juste derrière Duker. Après quelques flippers de la surface de réparation, la balle est tombée gentiment sur le grand Croate dont le curleur de l’extérieur de la surface est passé à quelques centimètres du deuxième poteau.

L’effort du pied gauche d’Ishan Pandita a parcouru des kilomètres de large alors que le CFC freinait une avance de Jamshedpur. Mais, l’attaquant indien a fait amende honorable quelques minutes plus tard en ramenant le niveau des mineurs rouges à la 76e minute.

Abdenasser El Khayati et Vincy Baretto ont été envoyés pour remplacer Sliskovic et Prasanth, et le changement a porté ses fruits puisque le CFC est allé de l’avant immédiatement grâce à une première volée de Baretto qui a trouvé le filet.

El Khayati a mis le match au lit avec son but brillant dans lequel il a vendu un mannequin à l’intérieur de la surface pour tordre un défenseur à l’envers avant de taper le ballon dans le filet à la 86e minute.

El Khayati a mis les fans debout alors qu’il jouait avec la défense du JFC sur l’aile avant que l’arbitre ne siffle pour mettre fin au match.

