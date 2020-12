Une victoire sur le FC Goa qui renforce leur confiance, double champion Chennaiyin FC chercherait un autre résultat positif quand ils affrontent un sans victoire SC Bengale oriental dans leurs Super Ligue indienne match ici samedi. Chennaiyin rencontre l’équipe de Calcutta pour la première fois de son histoire et espère continuer sur sa lancée après avoir battu un fort FC Goa le 19 décembre.

Une victoire propulserait le CFC dans la première moitié du classement. Le SC East Bengal, quant à lui, est toujours à la recherche d’une victoire après six matches. Ils n’ont marqué que trois buts et en ont concédé 11.

De plus, la chance n’a pas été de leur côté bien que leurs performances se soient améliorées au cours des deux derniers matchs. L’entraîneur Robbie Fowler espère que ses hommes auront une meilleure performance et remporteront une victoire.

Il a insisté sur le fait que ses joueurs avaient mis derrière la déception de permettre aux Kerala Blasters d’arracher un match nul avec un égaliseur tardif lors de leur dernier match. « Le moral que nous avons ici est bon », a-t-il dit, ajoutant « parfois, nous avons été malchanceux ». « C’est vraiment dommage que vous ayez encaissé des buts à la dernière minute. Mais les gars ont très bien joué et nous avons créé beaucoup d’occasions. Nous aurions pu gagner le match de manière assez convaincante. Mais le football est comme ça », a déclaré Fowler à la veille. Du jeu.

Le CFC se méfiera de la menace que représente le SC East Bengal alors que l’équipe de Kolkata est motivée pour obtenir sa première victoire. Trois anciens attaquants du Chennaiyin FC font désormais partie du SC East Bengal – Jeje Lalpekhlua, Balwant Singh et CK Vineeth. Et ils auront à cœur de faire de leur mieux dans un match important.

L’entraîneur-chef du CFC Csaba Laszlo a déclaré que le SC Bengale oriental s’améliorait progressivement et s’attendait à un match difficile samedi. Le Bengale oriental a de bons joueurs de football; c’est une nouvelle équipe qui doit s’adapter à l’ISL. J’ai vu que dans les premiers matches, ils n’étaient pas bons, mais ils s’améliorent et ce sera certainement un défi difficile pour nous », a-t-il déclaré.

Chennaiyin espère que le skipper Rafael Crivellaro et l’international indien Anirudh Thapa continueront leur bon travail dans le match contre le FC Goa. Le gardien Vishal Kaith a joué un rôle clé pour le CFC et a gardé deux feuilles blanches jusqu’à présent et il sera impatient de continuer dans la même veine contre un ambitieux SC East Bengal à la recherche de sa première victoire.