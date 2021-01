Champion à deux reprises Chennaiyin FC chercheraient à revenir à des moyens gagnants lorsqu’ils se heurteraient à Hyderabad FC dans un Super Ligue indienne (ISL) match au GMC Stadium, ici lundi. Placé à la septième place, juste au-dessus de son adversaire de lundi, Chennaiyin entrera dans le concours après deux matchs nuls consécutifs.

Jusqu’à présent, une mauvaise finition a coûté au CFC dans les matchs et ils ont donné des buts sur des coups de pied arrêtés qui ne plairaient pas à l’entraîneur Csaba Laszlo car l’équipe a jusqu’à présent deux victoires, deux défaites et quatre nuls. « Nous y travaillons. Nous avons concédé tous ensemble sept buts, cinq sur coups de pied arrêtés. Le dernier match était une feuille blanche et nous devons continuer de cette façon. Nous avons de bons joueurs qui peuvent défendre », a déclaré Laszlo lors du match. rencontre de presse avant le match de lundi.

Le milieu de terrain et capitaine influent Rafael Crivellaro ratera le match de lundi en raison d’une blessure subie à la suite d’un tacle de Pronay Halder lors du match contre ATK-MB le 29 décembre et son absence se ferait sentir. Laszlo a déclaré que l’attaquant portugais Isma était sur le point de revenir après une pause forcée et que cela pourrait être une bonne nouvelle pour eux.

En l’absence de Crivallero, il incomberait à l’ailier Lallianzuala Chhangte et au milieu de terrain Anirudh Thapa de se montrer à la hauteur et de donner l’impulsion aux attaques du CFC. La forme du Hyderabad FC, en revanche, semble s’être atténuée après un départ brillant. Victoires sur le SC East Bengal et l’Odisha FC à part, ils avaient fait match nul contre les redoutables Bengaluru FC et ATK-MB.

Cependant, les choses ne se sont pas passées comme Hyderabad depuis et ont perdu trois matchs, ce qui a poussé le Teaam à la huitième place du tableau des points. L’équipe a permis au FC Goa de marquer deux fois au cours des cinq dernières minutes et une mauvaise défense serait une préoccupation pour le groupe de réflexion d’Hyderabad.

Face à un CFC attaqué, la formation d’Hyderabad, en particulier la défense, serait confrontée à un énorme défi. L’entraîneur du CFC Laszlo ne prend pas le Hyderabad FC à la légère et a déclaré qu’il avait très bien joué, ajoutant que « chaque équipe doit faire attention à jouer contre eux ». L’équipe d’Hyderabad a subi trois défaites sur le rebond et l’entraîneur Manuel Marquez espérerait un revirement rapide car les espoirs de play-off pourraient s’échapper rapidement.

Marquez a déclaré que le CFC se vantait de plusieurs bons joueurs et qu’ils devraient intensifier si l’équipe doit revenir à la victoire.