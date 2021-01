Incapable de se faufiler dans le top quatre jusqu’à présent avec seulement deux victoires en 11 matches, les anciens champions du Chennaiyin FC chercheraient trois points en affrontant le SC East Bengal dans un Super Ligue indienne le lundi.

Chennaiyin n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matchs. Cela semble assez impressionnant, mais ils ont également eu cinq nuls, à égalité avec leurs adversaires du SC East Bengal. Seul NorthEast United a disputé plus de matchs nuls cette saison que les deux équipes.

L’entraîneur-chef de Chennaiyin, Csaba Laszlo, espérait que son équipe ferait mieux alors que la ligue se rapprochait des affaires. « Nous avons eu beaucoup de matchs nuls où nous aurions pu gagner des matchs, mais je pense que nous deviendrons plus forts dans la deuxième partie de la saison et j’espère que l’équipe montrera, non seulement leur esprit combatif, mais aussi que nous pourrons marquer plus de buts. et gagner des matchs », a-t-il déclaré. Chennaiyin a subi de nombreuses blessures cette saison, mais l’entraîneur a semblé positif. « Nous avons des joueurs qui attendent de montrer leur talent et l’atmosphère et la chimie de l’équipe sont bonnes », a-t-il déclaré.

La nouvelle signature de SCEB, Bright Enobarkhare, a eu un impact énorme sur l’équipe de Calcutta, qui a réussi à ramper plus haut après avoir passé la majeure partie de la première partie de la ligue en bas. Le SCEB est invaincu lors de ses six derniers matchs, et l’équipe de l’entraîneur Robbie Fowler n’est plus qu’à cinq points de la position des barrages.

Fowler pense que son équipe peut se qualifier pour les play-offs. « Il y a beaucoup de points positifs que nous pouvons rassembler. Il y a beaucoup de points à jouer et nous continuerons d’essayer d’obtenir ces points. Donc, jusqu’à ce que ce soit mathématiquement impossible, nous continuerons à croire que nous pouvons le faire.

« Nous faisons des petits pas pour arriver là où nous pensons que nous devrions et voulons être. Nous devons continuer et continuer à faire ce que nous devons faire. Ne perdons pas de matchs et c’est ce que nous essayons de faire », a ajouté Fowler.