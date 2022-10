Le Chennaiyin FC annonce son équipe pour la saison 9 de l’ISL

L’équipe de 35 joueurs du Chenaniyin FC pour la Super League indienne (ISL) est ici avec l’entraîneur-chef Thomas Brdaric qui cherche à tirer parti d’une campagne prometteuse en Coupe Durand qui s’est terminée plus tôt ce mois-ci.

Nasser El Khayati rejoint le club en tant que septième acquisition étrangère et fait partie de l’unité internationale enregistrée pour la campagne ISL 2022-23. Il remplace Rafael Crivellaro en tant qu’option de milieu de terrain du club après avoir joué un rôle similaire en première division néerlandaise en mai 2022.

Le footballeur néerlandais rejoint le vice-capitaine et international sénégalais Fallou Diagne, le défenseur iranien Vafa Hakhamaneshi, le milieu de terrain allemand Julius Duker et les attaquants Kwame Karikari et Petar Sliskovic du Ghana et de la Croatie respectivement ; qui ont tous participé à la Coupe Durand.

Petar, Julius, Vafa et Karikari ont tous trouvé le fond du filet au cours des cinq matchs disputés en Coupe Durand.

S’il y a eu une refonte complète de leur contingent étranger, l’équipe a également renforcé son contingent indien avec une profusion de plusieurs jeunes joueurs aux côtés de militants expérimentés.

Dans la Coupe Durand, Petar a marqué trois buts pour le Chennaiyin FC tandis que le skipper Anirudh Thapa a marqué deux buts et trois passes décisives.

La compétition a également vu Edwin Sydney marquer son premier but pour le club, tandis que Aakash Sangwan et Ninthoinganba Meetei ont également impressionné – tous faisant partie de l’équipe de la ligue.

Certains absents clés de la Coupe Durand qui feront partie de la saison sont Mohammed Rafique, Alexander Romario Jesuraj, Sourav Das et Vincy Baretto.

Cette année, le Chennaiyin FC lance sa campagne le 10 octobre, en affrontant l’ATK Mohun Bagan, avant d’accueillir le Bengaluru FC à la Marina Arena le 14 octobre.

L’équipe de Chennaiyin pour la saison 9 de l’ISL :

Gardiens : Debjit Majumder, Samik Mitra, Devansh Dabas, Lovepreet Singh.

Défenseurs : Narayan Das, Aakash Sangwan, Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, Gurmukh Singh, Md. Sajid Dhot, Ajith Kumar, Monotosh Chakladar, Md. Aqib.

Milieux de terrain : Nasser El Khayati, Jiteshwor Singh, Anirudh Thapa, Edwin Vanspaul, Julius Duker, Sajal Bag, Chris White, Mohammed Rafique, Sourav Das, Suhail Pacha

Attaquants : Ninthoi Meetei, Vincy Barretto, Rahim Ali, Romario Jesuraj, Petar Sliskovic, Kwame Karikari, Prasanth Karuthadathkuni, Jockson Dhas, Senthamizh, Jobby Justin, Gulab Singh, Mohamed Liyaakath

