Le Chennaiyin FC affrontera l’Odisha FC lors d’un match amical d’avant-saison

Le Chennaiyin FC, double champion de la Super League indienne (ISL), a repris l’entraînement après sa campagne en Coupe Durand 2022 alors que Thomas Brdaric prépare son équipe pour la campagne ISL 2022-23.

Dans le cadre des préparatifs de la saison, le Chennaiyin FC affrontera son compatriote de l’ISL Odisha FC lors d’un match amical plus tard samedi 1er octobre au SRMC Ground de Chennai.

Le club a commencé ses préparatifs début août en affrontant le Kidderpore SC de Kolkata (5-1) avant de faire match nul contre Army Green (1-1) avant la Durand Cup.

A LIRE AUSSI : Erik Ten Hag Bags Manager of the Month Award de Manchester United en Premier League

Lors de la Durand Cup 2022, le Chennaiyin FC a commencé sa campagne par un match nul 2-2 contre Army Red avant de s’incliner 3-1 contre le vainqueur de l’ISL de la saison dernière, le Hyderabad FC.

Avec deux victoires incontournables, l’équipe a rebondi en battant TRAU 4-1 avant de sceller la place en quart de finale en battant NEROCA FC 2-0.

Cependant, l’équipe n’a pas pu poursuivre sa campagne plus loin, se rendant au Mumbai City FC dans un thriller de huit buts.

Parlant des préparatifs de l’équipe avant la saison à venir, Brdaric a déclaré que l’équipe se prépare et cherchera à utiliser le match amical contre Odisha à son avantage et se préparera pour son premier match de compétition contre ATK Mohun Bagan.

A LIRE AUSSI : Le psychologue Jordan Peterson explique si Cristiano Ronaldo souffre ou non de dépression

“Nous sommes encore en période de préparation, cette semaine nous avons travaillé plus physiquement et la semaine prochaine nous cherchons à travailler davantage sur la tactique. En général, nous sommes maintenant dans une forme complètement différente depuis le début de l’entraînement et je peux attendre beaucoup plus des joueurs et le match contre Odisha sera bon pour que l’équipe réalise une performance et soit compétitive pour le premier match.”

Avant la nouvelle saison, le club disputera son premier match amical de pré-saison à domicile contre les Juggernauts et continuera à s’entraîner à domicile avant de se rendre à Kolkata pour affronter ATK Mohun Bagan lors de son premier match de la campagne (10 octobre) , avant de rentrer chez lui pour deux matchs consécutifs contre le Bengaluru FC et le FC Goa (14 et 21 octobre).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici