Le Chennaiyin FC accueille des joueurs d’échecs et des représentants du gouvernement pour un match de football amical

Alors que Chennai connaît déjà la fièvre des échecs, le Chennaiyin FC a soutenu jeudi les matchs de football amicaux organisés par la Fédération internationale des échecs (FIDE) au stade Jawaharlal Nehru, qui ont été facilités par le gouvernement du Tamil Nadu, y compris le ministre des Sports de l’État Thiru Siva contre Meyyanathan.

La légende des échecs Viswanathan Anand ainsi que des officiels de la Fédération indienne des échecs et des équipes de la FIDE, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et d’Asie ont participé. Les équipes ont été divisées en deux groupes de trois chacun. Le quintuple champion du monde n’était pas seulement dans son équipement de football, mais a également montré ses mouvements sur le terrain de football.



Anand a plaisanté après le match amical : « Il y a beaucoup de joueurs d’échecs qui jouent au football. Les équipes européennes et africaines sont fanatiques du football. Je suis très intéressé par le football et je suis le jeu mais je ne joue pas beaucoup mais j’ai vraiment apprécié le jeu. C’était une très belle occasion pour tout le monde de créer des liens et je sais que cela fonctionne également d’une autre manière. Il y a beaucoup de footballeurs qui aiment jouer aux échecs pour se détendre, donc c’est bien d’avoir les deux.

Le Chennaiyin FC est sur le point de participer à la prochaine Coupe Durand avant la saison 9 de la Super League indienne et le mentor du contingent indien à l’Olympiade, Anand a souhaité à l’équipe avant la saison : “Je souhaite à l’équipe du Chennaiyin Fc et leurs fans bonne chance et tout le meilleur pour la nouvelle saison.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici