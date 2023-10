Photo d’archives : Chine, États-Unis

Notant que la Chine et les États-Unis étaient convenus de travailler ensemble lors de la rencontre entre les deux chefs d’État à San Francisco, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré samedi que « le chemin vers San Francisco » ne serait pas facile et qu’il “pas de conduite autonome.” Par conséquent, les deux parties doivent sérieusement « retourner à Bali ». [consensus]”Mettre véritablement en œuvre la compréhension commune atteinte par les deux dirigeants, éliminer les perturbations, surmonter les obstacles, construire un consensus et accumuler des résultats, a déclaré M. Wang.

Les analystes chinois estiment que cela témoigne du mécontentement de Pékin face au manque de sincérité de Washington et aux efforts déployés pour stabiliser les relations sino-américaines. Les récentes démarches américaines visant à tendre la main à la Chine servent principalement à convoquer une grande réunion de l’APEC, mais ne parviennent pas à répondre aux principales préoccupations de la Chine, ont averti les observateurs chinois. Ils ont déclaré que le commentaire de Wang selon lequel il n’y a « pas de conduite autonome » à San Francisco est un rappel aux États-Unis de maîtriser leur politique intérieure toxique qui est hautement antagoniste à l’égard de la Chine ; et que la communication de haut niveau entre la Chine et les États-Unis ne se fera pas « automatiquement » à moins que les États-Unis ne fassent davantage d’efforts.

Malgré les diverses différences et contradictions entre les deux pays, et malgré de nombreuses questions à résoudre, les deux parties estiment que le maintien du dialogue entre les deux grands pays est bénéfique et nécessaire. Ils espèrent tous deux que les relations bilatérales pourront se stabiliser et s’efforcer de s’améliorer le plus rapidement possible, a déclaré Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, lors d’une discussion avec des membres de la communauté stratégique américaine à Washington samedi.

Wang Yi s’entretient avec des membres de la communauté stratégique américaine à Washington, le 28 octobre 2023. Photo : site Internet du ministère des Affaires étrangères

Wang s’est également entretenu samedi à Washington avec des représentants des milieux d’affaires américains. Wang a déclaré que la force motrice de la coopération entre la Chine et les États-Unis restait forte, que les fondations restaient solides et que l’espace de coopération restait vaste.

Il a exprimé l’espoir que chacun saisira les nouvelles opportunités offertes par le développement de haute qualité et l’ouverture de haut niveau de la Chine, jouera un rôle de lest dans la coopération économique et commerciale, cultivera une opinion publique amicale et une fondation sociale entre les deux pays. .

Wang a tenu deux séries de pourparlers avec Blinken jeudi et vendredi, au cours desquels les deux parties ont convenu de travailler ensemble en vue d’une réunion entre les deux chefs d’État à San Francisco.

Lors de sa rencontre vendredi avec le président américain Joe Biden, Wang a déclaré que sa visite avait pour but de communiquer avec la partie américaine afin de donner suite aux importants accords communs conclus par les deux chefs d’État et de progresser du sommet de Bali vers un accord de San. Francisco, afin d’éviter une nouvelle détérioration des relations bilatérales et de ramener au plus vite les relations sino-américaines sur la voie d’un développement sain et régulier.

Pas assez



D’après les remarques de Wang et les récents reportages, il est clair que la Chine n’est pas satisfaite de la sincérité et des efforts des États-Unis pour améliorer les relations bilatérales, a déclaré Wu Xinbo, directeur du Centre d’études américaines de l’Université de Fudan, au Global Times. Wu a souligné que l’empressement récent des États-Unis à tendre la main à la Chine est en partie dû à l’espoir de Biden d’accueillir une grande réunion des dirigeants de l’APEC ; mais les États-Unis n’ont pas réussi à aborder les questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine.

Par le biais d’une grande réunion, Biden tente d’envoyer un signal au public américain selon lequel Biden est capable de stabiliser les relations sino-américaines tout en s’engageant dans une concurrence intense avec Pékin, a déclaré Wu.

Washington n’a pas cessé de réprimer l’industrie technologique chinoise. L’administration Biden réduit les types de semi-conducteurs que les entreprises américaines peuvent vendre à la Chine, invoquant le désir de combler les lacunes des réglementations existantes annoncées l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, le média américain NBC a rapporté que des responsables de l’administration Biden avaient déclaré en privé aux législateurs que la Maison Blanche préparait une demande de financement supplémentaire à soumettre au Congrès, comprenant des fonds pour Israël, l’Ukraine, Taiwan et la sécurité des frontières américaines.

Lors de sa visite aux États-Unis, Wang a déclaré au conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, que « l’indépendance de Taiwan » constituait la plus grande menace à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan et le plus grand défi auquel sont confrontées les relations sino-américaines. Il faut s’y opposer fermement par des politiques et des actions concrètes.

Li Haidong, professeur à l’Université des affaires étrangères de Chine, a déclaré au Global Times que les États-Unis devraient également freiner leur politique intérieure toxique, hautement conflictuelle à l’égard de la Chine. “La politique intérieure américaine elle-même est très conflictuelle et ils doivent résoudre les conflits internes en créant des ennemis extérieurs. Cette tendance signifie qu’il y aura toujours une confrontation dans les relations entre les États-Unis et la Chine.”

La partie américaine doit s’assurer que les faucons anti-chinois ne contrecarreront pas les efforts visant à obtenir une rencontre entre les deux chefs d’Etat à San Francisco, a déclaré M. Li.

Le chef de la minorité sénatoriale américaine, Mitch McConnell, a récemment qualifié la Chine, la Russie et l’Iran de nouvel « axe du mal » auquel les États-Unis doivent faire face, dans une interview accordée aux médias américains le 22 octobre.

Les États-Unis ne peuvent pas compter sur une date et un lieu précis et espérer que les réunions de haut niveau entre les deux pays se produiront « automatiquement », les États-Unis doivent faire davantage pour stabiliser les relations bilatérales, a déclaré Wu.

Fenêtre d’opportunité

La majorité des gens en Chine et aux États-Unis ont compris de manière rationnelle que si un conflit et une confrontation éclataient entre la Chine et les États-Unis, le monde serait sans aucun doute confronté à une catastrophe. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons automatiquement éviter ce pire scénario en adoptant une attitude de « rester à plat », a déclaré dimanche l’ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, lors d’un dialogue de haut niveau au 10e Forum Xiangshan de Pékin.

Depuis juin de cette année, les deux pays ont eu des échanges de haut niveau plus fréquents, avec Blinken, la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et l’envoyé spécial américain sur le changement climatique John Kerry se rendant respectivement en Chine. Le plus récent en date est le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui a reçu un accueil chaleureux en Chine car son ouverture d’esprit en matière de coopération a été hautement saluée par le public chinois.

Le groupe de travail économique sino-américain a tenu sa première réunion par liaison vidéo la semaine dernière. Les États-Unis ont également envoyé des participants au 10e Forum Xiangshan de Pékin, prévu de dimanche à mardi.

Au cours de la prochaine saison de vols hiver-printemps, le nombre de vols réguliers directs Chine-États-Unis devrait passer de 48 (24 allers-retours) par semaine actuellement à 70 par semaine, a rapporté CAAC News samedi citant l’Administration de l’aviation civile de Chine.

Dans l’ensemble, la négativité prévaut toujours sur la positivité en termes de relations sino-américaines depuis « l’incident du ballon » qui a gelé les relations bilatérales, a déclaré Da Wei, directeur du Centre pour la sécurité et la stratégie internationales à l’Université Tsinghua, au Global Times, notant que c’est maintenant la fenêtre. une opportunité pour les deux hommes de stabiliser leurs liens et d’empêcher que les relations n’atteignent un autre point bas.

Wu a déclaré que la fenêtre d’opportunité pour les deux pays de stabiliser leurs relations est plutôt courte, car la Chine surveillera de près si les États-Unis reviendront à leur répression imprudente contre la Chine après l’éventuelle réunion de plus haut niveau. Il a également noté que les relations bilatérales étaient également confrontées à des épreuves liées aux élections de 2024 pour le leader régional de Taiwan ; et les élections américaines de l’année prochaine posent également un défi, car jouer la « carte de la Chine » est une tactique habituelle des candidats à la présidentielle.