Le chemin vers le retour de Ford en F1 avec Red Bull : « Je crois beaucoup au destin »

Cet article fait partie de notre Histoires d’origine série, un regard intérieur sur l’histoire des clubs, des pilotes et des personnes qui alimentent le sport.



En route vers le Brésil, à l’approche de la fin de la saison 2022, le patron de Red Bull Formule 1, Christian Horner, a fait escale aux États-Unis pour un rendez-vous qui pourrait être décisif pour l’avenir de son équipe.

Quelques mois plus tôt, les négociations pour conclure un partenariat avec Porsche avaient échoué. Red Bull était impatient de trouver un nouveau constructeur partenaire pour soutenir son programme moteur interne, Red Bull Powertrains, formé après que Honda ait quitté la F1 fin 2021.

Horner était assis dans un bureau du siège de Ford Motor Company à Dearborn, dans le Michigan, pour une réunion importante. Les discussions sur un projet de F1 ont commencé avec Mark Rushbrook, le patron du sport automobile de Ford, et semblent se dérouler bien.

Mais cette réunion impliquait également Bill Ford, président de la société et arrière-petit-fils de son légendaire fondateur, Henry Ford, et Jim Farley, son président-directeur général. Les enjeux étaient d’autant plus élevés.

Le sentiment positif de Horner s’est rapidement confirmé. « Je pensais que nous étions en bonne forme lorsque Jim est arrivé à la réunion avec une casquette de Sergio Pérez », se souvient-il en juillet de cette année. « (J’ai pensé) ‘OK, nous avons l’air plutôt bien ici !' »

Cela a ouvert la voie à un accord entre Red Bull et Ford sur un partenariat qui débutera en 2026, lorsque la nouvelle réglementation moteur de la F1 sera introduite. Ce rapprochement ramènera le géant automobile américain sur la grille de F1 après plus de deux décennies d’absence. L’implication la plus récente de Ford a pris fin en 2004 lorsqu’elle a vendu son équipe Jaguar à Red Bull.

Alors que 2026 n’est que dans quelques années, le partenariat Red Bull Ford travaille déjà à bon rythme, conscient de l’importance de la nouvelle réglementation et de l’ampleur du projet.

« Avec Ford, nous devons réussir », a déclaré Horner. « Nous ne pouvons pas nous permettre que ce projet échoue. »



Le partenariat fructueux entre Red Bull et Honda prend fin après la saison 2025. (Marc Thompson / Getty Images)

Maîtriser son destin

En octobre 2020, seulement 18 mois après sa première course en tant que partenaire moteur de Red Bull, Honda a annoncé qu’elle quitterait la F1 à la fin de la saison 2021.

La décision choc, prise pour réduire les coûts et se tourner vers l’électrification – et finalement annulée trois ans plus tard, lorsqu’elle a signé un accord avec Aston Martin à partir de 2026 – a laissé Red Bull à la croisée des chemins. Essayer d’acheter des moteurs à ses principaux rivaux de F1, Ferrari ou Mercedes, serait délicat. Revenir à l’ancien partenaire Renault n’était pas une décision viable. La sous-performance de Renault depuis 2014 a suscité une frustration très publique de la part de Red Bull.

Alors pourquoi ne pas faire cavalier seul ? Red Bull a commencé à explorer ce qu’il faudrait pour fabriquer son propre moteur de F1. Ce serait un investissement important, mais qui donnerait à Red Bull le contrôle de son destin au lieu de s’appuyer sur un partenaire qui, comme Honda l’a prouvé, pourrait quitter la F1 à tout moment.

« En fin de compte, nous avons décidé que, en fait, si nous voulions le faire, autant le faire en entier », a déclaré Horner.

Malgré son succès en tant qu’équipe de F1, Red Bull ne disposait pas de la puissance technique ni de la base de connaissances existante de ses concurrents constructeurs pour fabriquer des groupes motopropulseurs. Horner a déclaré qu’il est rapidement devenu évident qu’il était stratégiquement préférable de s’associer à un constructeur automobile. « Parce qu’en tant que constructeur indépendant, vous passez à côté des avantages techniques qu’offrent une Ferrari, une Mercedes ou une Honda – qui ont changé d’avis -. »

Porsche semblait prêt à être le partenaire de choix de Red Bull en F1. Le groupe Volkswagen souhaitait réintégrer la marque en F1 d’ici 2026, afin de valoriser son riche héritage en matière de sport automobile, notamment en dominant la F1 avec McLaren au milieu des années 1980. Les pourparlers ont failli aboutir à l’été 2022, mais les négociations ont finalement échoué. Porsche avait recherché une participation et, selon Horner, Red Bull avait conclu que « ce n’était pas la bonne voie pour l’entreprise ».

Cela a laissé Red Bull à la case départ, à la recherche d’un partenaire fabricant. Puis Horner, qui a déclaré qu’il « croyait beaucoup au destin », a reçu un e-mail de Rushbrook qui a tout changé. Ford voulait revenir en F1. Red Bull serait-il intéressé par une conversation ?

« Cela s’est produit très, très rapidement », a déclaré Horner.



Jim Farley, PDG de Ford, Mark Rushbrook de Ford et Max Verstappen discutent dans le garage avant le GP de Miami 2023. (Marc Thompson / Getty Images)

Au bon endroit, au bon moment

L’attrait de la F1 auprès des constructeurs s’est considérablement accru pour 2026. La réglementation proposée sur les groupes motopropulseurs s’aligne davantage sur les tendances automobiles mondiales en mettant davantage l’accent sur l’électrification et les carburants entièrement durables. Dans le même temps, le boom de popularité hors-piste a rendu son attrait marketing plus grand que jamais.

Mercedes et Ferrari étaient déjà sur la grille. Honda prévoyait de revenir avec Aston Martin. Audi avait annoncé une entrée en 2026. Désormais, Ford voulait également se joindre à la mêlée.

« Quand nous avons vu ce qui se passait en Formule 1 avec les règlements techniques, c’était très cohérent, nous donnant davantage d’opportunités de contribuer et d’apprendre la partie innovation et transfert de technologie », a déclaré Rushbrook. « Mais certainement aussi la santé du sport, sa popularité à l’échelle mondiale et la diversité du public. »

Il s’est alors posé une question de comment Ford entrerait en F1. Il a exploré plusieurs options, notamment l’achat d’une équipe, comme Audi l’a fait avec Sauber, ou le développement d’une division de groupes motopropulseurs à partir de zéro. Les deux seraient des entreprises très coûteuses, et les difficultés précédentes de Ford pour devenir propriétaire de Jaguar ont prouvé que diriger une opération F1 n’était pas son point fort. En cinq saisons, l’équipe n’a décroché que deux podiums avant d’être vendue à Red Bull fin 2004.

L’achat d’une équipe ne correspondait pas non plus au modèle de sport automobile plus large de Ford.

« Oui, nous sommes dans le sport automobile, mais nous ne possédons ni ne dirigeons l’équipe nulle part », a déclaré Rushbrook. « Nous partons toujours avec des partenaires, que ce soit Dick Johnson Racing en Australie (Supercars), ou Penske en NASCAR, ou M-Sport en rallye. »

Le timing a parfaitement fonctionné pour entamer les discussions avec Red Bull. Après avoir appris que l’accord Porsche était conclu, Rushbrook a mis la main sur l’adresse e-mail de Horner et a envoyé un e-mail en plein vol, ouvrant ainsi la voie à une conclusion rapide.

« Nous avions eu six mois de discussions avec Porsche. Cela n’a pas fonctionné », a déclaré Horner. « Je pense que du début à la fin, il a fallu littéralement 12 semaines pour signer un contrat (avec Ford). Lors des premières discussions avec Mark, puis Jim Farley et Bill Ford, il a été essentiellement décidé à la fin de 22 que telle était la voie à suivre.

Le nouveau partenariat, annoncé en février 2023 pour coïncider avec le lancement de la saison de Red Bull, a confirmé l’engagement de Ford tout au long du prochain cycle de réglementation des groupes motopropulseurs, de 2026 à 2030.

L’accord fonctionne pour les deux parties. Ford revient en F1 après 22 ans avec une équipe championne, bénéficiant du transfert de technologie (la F1 sert de laboratoire à grande vitesse pour les futures innovations des voitures de route) ainsi que de la puissance marketing de la F1, sans la responsabilité d’une écurie ou un programme moteur complet. Il sera également le seul constructeur américain présent sur la grille de F1 dans une période de boom pour ce sport aux États-Unis.

Et en Ford, Red Bull trouverait un partenaire possédant l’expertise et les ressources qui pourraient aider son programme moteur naissant à rivaliser dès le départ avec l’expérience de Ferrari et de Mercedes.



Christian Horner de Red Bull et Jim Farley de Ford s’expriment lors du lancement de la saison 2023 de Red Bull à New York. (Arturo Holmes / Getty Images pour Oracle Red Bull Racing)

Un partenariat déjà en marche

Le premier groupe motopropulseur de Red Bull Ford ne courra pas en F1 avant 18 mois, mais cela n’a pas empêché les deux parties d’accélérer le partenariat.

L’importance de la refonte réglementaire de 2026, alors que l’intégration du groupe motopropulseur dans la voiture devrait avoir un impact énorme sur les performances d’une équipe, fait qu’elle constitue déjà une priorité pour les constructeurs de F1.

« Même si 26, probablement pour les fans, semble assez loin, vous allez devoir prendre des décisions concernant vos moteurs de course dans les prochains mois », a déclaré Horner. « Pour les équipes de conception, c’est littéralement demain. »

En conséquence, Red Bull Powertrains a connu une croissance rapide, avec une campagne de recrutement importante, notamment un certain nombre de personnels issus de programmes de moteurs de F1 rivaux, et la construction de deux nouveaux bâtiments sur son campus de Milton Keynes entièrement dédiés au programme 2026. La fourniture initiale du groupe motopropulseur Red Bull Ford sera destinée aux deux équipes Red Bull, Red Bull et RB, mais l’installation est construite avec la capacité de fournir deux équipes clients supplémentaires. Outre Ferrari, Red Bull est la seule autre équipe de F1 avec son équipe et son fonctionnement moteur sur le même site.

Bien qu’il n’y ait aucune marque Ford sur la voiture Red Bull F1 – les moteurs actuels sont toujours la propriété intellectuelle de Honda et un accord technique reste en vigueur jusqu’à la fin de 2025 – leurs efforts de marketing sont déjà en cours. Max Verstappen et Sergio Pérez ont déjà participé à des événements de démonstration au volant de voitures Ford. Pérez a emmené la Ford Red Bull SuperVan, une fourgonnette entièrement électrique produisant l’équivalent de plus de 1 400 ch, sur la célèbre montée de Goodwood en juillet. Ford soutient également l’une des entrées de Red Bull à la F1 Academy, la série de soutien exclusivement féminine, et a nommé Chloe Chambers comme pilote pour 2025 plus tôt ce mois-ci. Même les voitures de route utilisées par les membres de l’équipe Red Bull les week-ends de course sont des Ford.

Le véritable succès du partenariat entre Red Bull et Ford sera défini en 2026, lorsqu’un avantage moteur précoce pourrait être crucial. Mercedes l’a prouvé au début de l’ère des groupes motopropulseurs hybrides V6 en 2014, en enchaînant une séquence record de huit saisons consécutives de titres des constructeurs et en dominant cette ère de la F1.

Horner a déclaré qu’il n’avait « aucune illusion » sur le fait que Red Bull et Ford seraient confrontés à autre chose qu’un grand défi pour 2026, soulignant les « décennies d’expérience » que Mercedes et Ferrari ont avec leurs projets de moteurs de F1.

« Nous avons trois ans d’expérience », a déclaré Horner. « Mais nous avons énormément de passion, nous avons des gens formidables, nous avons d’excellentes installations, nous avons d’excellents partenaires et nous avons toute l’attitude qui nous a si bien servi dans le 120 victoires en course que nous avons remportées jusqu’à présent.

« Ce sera très gratifiant lorsque nous ajouterons à ce chiffre un moteur conçu, construit et fabriqué ici à Milton Keynes. »

ALLER PLUS PROFONDE Lando Norris parle de sa candidature au titre de F1 : pression, erreurs et amitié de Max Verstappen

(Photo du haut de Christian Horner : Seth Wenig / AP)