Le chemin vers le rétablissement pour West Kelowna après l’incendie de forêt de McDougall Creek

La ville de West Kelowna a cherché un nom familier pour commencer à constituer une équipe chargée de diriger les efforts de rétablissement après l’incendie de forêt de McDougall Creek.

Le consultant du gouvernement civique Ron Mattiussi, qui était directeur municipal de Kelowna lors de l’incendie de forêt de la montagne Okanagan en 2003, a été approché pour aider l’équipe qui dirige le plan de rétablissement de West Kelowna.

« Ils m’ont approché, mais c’est beaucoup trop tôt puisque rien n’a encore été approuvé… mais West Kelowna a une bonne équipe en place et s’il y a une façon pour moi de les aider, c’est formidable », a déclaré Mattiussi.

À cause des incendies de forêt de 2003, Mattiussi s’est retrouvé plongé dans la création du Centre des opérations d’urgence (COU), qui, au cours des deux décennies qui ont suivi, est devenu la norme pour faire face aux conséquences des incendies aux interfaces causant des dommages matériels dans les communautés de la Colombie-Britannique.

« Je regardais l’incendie depuis ma terrasse (vendredi dernier) et cela déclenche dans votre esprit de nombreuses réflexions sur ce qui s’est passé en 2003 », a-t-il déclaré.

« En 2003, j’ai participé au COU (Centre des opérations d’urgence) de 2003 et je n’avais pas une vue sur l’incendie comme beaucoup d’autres personnes… mais quand j’ai vu l’incendie vendredi dernier, je me suis dit : « Oui, je sais quoi ». cela signifie.' »

L’une des différences qu’il a relevées par rapport à 2003 était la vitesse à laquelle le feu s’est propagé depuis l’ouest de Kelowna, face à la réalité selon laquelle les braises pouvaient franchir le lac Okanagan et allumer des incendies à Kelowna et à Lake Country.

« L’incendie de forêt de la montagne Okanagan s’est déroulé lentement alors que nous avons observé pendant une semaine le mur de feu s’approcher des limites de la ville avant de décoller… l’autre aspect cette fois-ci était la façon dont il impliquait plusieurs juridictions à la fois, ce qui exerçait une pression supplémentaire. sur le COU pour soutenir ces multiples juridictions en même temps.

L’expérience de Mattiussi l’a amené à être recruté pour contribuer aux efforts de rétablissement des communautés de Lytton, dans le canyon du Fraser, et de Fort McMurray, en Alberta, endommagées par les incendies de forêt.

Il a reconnu que l’un des avantages qu’il peut apporter est sa compréhension des subtilités du fonctionnement du gouvernement civique et de sa capacité à répondre aux situations d’incendies de forêt, ainsi que son expérience directe de la gestion des interventions d’urgence.

Mattiussi revient sur 2003 et se sent chanceux d’avoir été entouré d’une solide équipe de conseillers, à commencer par Kelowna.

Le chef des pompiers Gerry Zimmermann et le service d’incendie disposent d’un plan d’urgence.

«Je me suis retrouvé dans une situation où tout le monde savait ce qu’il faisait, mais je me souviens que lorsque les maisons ont commencé à perdre cette première nuit, un forestier m’a pris à part et m’a dit qu’il fallait commencer à penser au rétablissement maintenant, et rassembler une équipe pour venir. élaborez un plan et faites savoir à la communauté comment vous envisagez de gérer le processus de rétablissement », a-t-il déclaré.

Mattiussi parle de manière positive de la façon dont la ville de West Kelowna a réagi aux conséquences de l’incendie de forêt de McDougall Creek. « Ils sont vraiment au top », a-t-il déclaré.

Mattiussi a déclaré que, alors que la ville est confrontée à la réalité d’une perte, il conseille aux résidents concernés de rechercher du soutien pour leur propre bien-être mental après avoir vécu une expérience aussi traumatisante.

« Nous ne comprenons pas toujours le stress et le traumatisme, même s’ils sont faibles… Les gens peuvent vouloir repousser cela et penser qu’ils vont bien, mais ils ne vont pas toujours bien », a-t-il prévenu.

« Les maisons seront reconstruites, les quartiers seront sûrs… l’aspect physique des choses prendra soin d’eux-mêmes, mais l’aspect santé mentale ne doit pas être ignoré. Ne sous-estimez pas le stress et le traumatisme que vous ressentez lorsque vous vivez un événement comme celui-ci.

