Kate Ferdinand et son mari Rio Ferdinand sont devenus les parents d’un petit garçon – et bien qu’ils n’aient pas encore annoncé officiellement la nouvelle sur les réseaux sociaux, il est clair que l’heureux couple est déjà amoureux de leur nouvelle arrivée.

Leur petit fils – dont le nom n’a pas encore été rendu public – est la cerise sur le gâteau pour Kate et Rio, qui ont traversé des moments difficiles depuis leur rencontre secrète fin 2016.

À l’époque, Kate était surtout connue pour ses singeries en bikini sur TOWIE, sa relation dramatique avec sa co-star Dan Edgar la propulsant dans les gros titres chaque semaine.

Mais tout a changé lorsqu’elle a rencontré le footballeur Rio par l’intermédiaire de copains communs, et le couple a eu des rendez-vous secrets tout en essayant de garder leur romance florissante hors des projecteurs.







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Rio était toujours en deuil de la perte de sa femme Rebecca en 2015 – sa mort d’un cancer du sein à l’âge de 34 ans avait laissé leurs trois enfants dévastés, et Rio cherchait toujours à devenir un père célibataire tout en faisant face à son propre deuil. .

Rencontrer Kate n’était pas au rendez-vous, mais le destin est intervenu et ils ont « simplement cliqué », a déclaré Kate en 2018.

« Je savais pour les enfants et ce qui s’était passé, mais au début, je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Quand vous rencontrez quelqu’un, vous appréciez simplement le moment, sans penser à la gravité des choses », a-t-elle déclaré au Daily Mail magazine.

«Je suis tombé amoureux de Rio, puis j’ai rencontré les enfants et je suis tombé amoureux d’eux. J’ai réalisé: ‘Wow, ma vie va changer.’ Je ne pouvais pas faire partie de sa vie et pas de la leur. Je savais que ce serait un défi, mais si vous aimez quelqu’un, vous y allez et faites face aux choses difficiles. «







(Image: rioferdy5 / Instagram)









(Image: Instagram / melissawillsonx)



« Difficile » était un euphémisme, car Kate a été soudainement jetée dans le rôle de belle-mère de trois enfants qui voulaient désespérément retrouver leur propre mère. Elle a emménagé dans le manoir de Rio et a troqué ses journées en boîte pour superviser ses devoirs et apprendre à cuisiner pour une grande famille.

En septembre 2017, Kate a annoncé qu’elle quittait TOWIE afin de se concentrer sur sa relation avec Rio et sa progéniture – et le contrecoup était énorme.

«Les gens pensaient probablement que j’étais fou, mais c’était la meilleure décision que j’aurais pu prendre», vous a dit Kate. « Cela ne se sentait pas bien pour les enfants de voir la petite amie de leur père dehors, créant tout ce drame à la télévision. »

Le choc culturel de devenir belle-mère était si grand que Kate a passé une année entière en larmes, comme elle l’a admis dans le documentaire de la BBC de janvier 2020, Rio et Kate: devenir une belle-famille.







(Image: xkatiewright / Instagram)



«J’ai pleuré chaque jour pendant un an lorsque j’ai emménagé pour la première fois avec Rio», a-t-elle avoué.

«Ce fut une période incroyablement difficile parce que sa mère Janice est décédée deux ans seulement après avoir perdu Rebecca.

«Mon cœur se brisait pour eux. Tout ce que je voulais faire, c’était essayer de le réparer, rendre les enfants heureux et être aussi gentil et solidaire que possible. J’ai abandonné mon travail. Je voulais tout faire correctement. Mais je n’ai pas fait. Je ne sais pas cuisiner. «

Kate se réprimandait chaque fois qu’elle «se trompait» – comme avoir oublié de faire les cartables des enfants ou des courriels manquants de leur professeur – et la pression pour bien faire les choses était si forte qu’elle sentait qu’elle ne pouvait même pas se confier à Rio. au cas où il pensait qu’elle gémissait.

Ses sentiments ont été encore plus brisés quand l’un des enfants lui a dit sans détour: « Vous ne savez pas comment vous occuper des enfants parce que vous n’en avez pas. »

Kate – une ancienne PA qui a quitté l’école à 16 ans – a été éviscérée, mais a résolu de travailler plus dur sur sa relation avec ses beaux-enfants pour y remédier.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram / rioferdy5)



Elle avait été déçue par ses propres expériences de vie, après que ses parents se soient séparés quand elle avait trois ans et que son père s’était remarié plusieurs fois.

«J’ai eu quelques belles-mères mais elles n’étaient pas dans ma vie en grande partie», vous a-t-elle dit.

« Quand j’avais neuf ans, je n’étais même pas invité au mariage de mon père; j’étais très bouleversé. Mon expérience a aidé à définir comment je veux traiter les enfants de Rio et comment je veux qu’ils me voient. »

Après avoir eu le courage de dire à Rio ce qu’elle ressentait, la relation du couple s’est intensifiée. Elle s’est liée d’amitié avec les mamans solidaires de l’école pour enfants et s’est lancée dans l’organisation de la vie autour de la progéniture de Rio, travaillant avec eux pour trouver un mot de code qu’elles pourraient utiliser si elles se sentaient tristes pour leur mère et planifier des voyages sur la tombe de Rebecca. pour que les enfants puissent lui parler.

Il ne fallut pas longtemps avant que Kate soit un élément permanent dans la vie des Ferdinands, et lorsque Rio a accepté son Bafta 2018 pour son documentaire de la BBC Being Mum And Dad, il a rendu hommage à sa «belle petite amie», déclenchant des rumeurs selon lesquelles un engagement ne serait pas être loin.







(Image: Instagram)



Effectivement, quelques mois plus tard, en novembre 2018, Rio a enfilé les enfants pour l’aider à proposer à Kate lors de somptueuses vacances en famille à Abu Dhabi.

S’agenouillant au sommet de l’héliport d’un gratte-ciel, Rio a demandé à Kate d’être sa femme – entourée des enfants émotifs, qui avaient tous réussi à garder ses plans secrets.

Ils se sont mariés entourés d’amis et de famille dans le luxueux complexe D Maris Bay en Turquie en septembre 2019, les fils de Rio accompagnant Kate dans l’allée et sa fille Tia agissant comme sa demoiselle d’honneur.

Il ne fallut pas longtemps avant que les chuchotements d’un bébé ne commencent à monter, Kate admettant que les trois enfants la harcelaient elle et Rio pour un petit frère ou une petite sœur.

Et en juin de cette année, leurs rêves se sont réalisés lorsque les jeunes mariés ont annoncé que Kate était enceinte d’une vidéo réconfortante documentant le moment où ils avaient annoncé aux enfants leur bonne nouvelle.

Malgré la pandémie annulant les plans de Kate pour une douche de bébé, la famille passionnée a réussi à profiter de son temps ensemble et, en décembre, Kate a donné naissance à un petit garçon en bonne santé.

Félicitations aux Ferdinands!