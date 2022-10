Le chemin du retour d’Anthony Joshua ? “Je vais commencer à jeter Joe Joyce et Daniel Dubois à AJ”, déclare le promoteur Frank Warren | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua ne devrait plus revenir sur le ring avant 2023, les poids lourds britanniques en hausse Joe Joyce et Daniel Dubois étant proposés comme des adversaires passionnants pour l’ancien champion.

Joshua a subi deux défaites consécutives contre Oleksandr Usyk et cherchera maintenant à revenir dans l’image du titre mondial.

Frank Warren a suggéré que Joyce ou Dubois – il promeut les deux – serait un adversaire idéal.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Joyce révèle qu’il est prêt à affronter Usyk et à remporter le titre WBO après avoir éliminé l’ancien champion du monde Joseph Parker



Joyce est très bien classée par la WBO et détient son titre «intérimaire» des poids lourds, tandis que Dubois est également bien positionné avec la WBA après avoir remporté la ceinture «régulière» de cet organisme de sanction. Les deux fourniraient une opposition dangereuse à Joshua, mais également une voie de retour vers un titre mondial.

“Maintenant, je vais pouvoir lancer Daniel Dubois sur lui et Joe”, a déclaré Frank Warren.

“S’il ne combat pas l’un d’eux, je pense qu’ils auront du mal à vendre quoi que ce soit et il ne peut pas dire:” Pourquoi devrais-je faire cela? “. Je vais vous dire pourquoi, il deviendra un mandataire .”

Il a ajouté à propos de Joshua: “Il est susceptible d’être renversé par n’importe qui. Je mettrais n’importe lequel de mes gars avec lui. N’importe lequel d’entre eux. Joe Joyce l’assommerait et Dubois ferait de même.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tyson Fury pense que Joyce est actuellement le deuxième meilleur poids lourd au monde et admet qu’il pourrait combattre son compatriote britannique à l’avenir



Si Usyk, le champion des poids lourds IBF, WBO et WBA, n’a pas de combat d’unification avec la liste de titres WBC Tyson Fury ensuite, pour conserver tous ses titres, il devrait plutôt boxer l’un de ses challengers obligatoires. Warren s’attendrait à ce que ce soit Joyce ou Dubois.

“Nous avons travaillé très dur au cours des dernières années sur cette scène des poids lourds et nous avons guidé nos gars dans différentes organisations et nous l’avons un peu encaissé, donc je suis ravi”, a déclaré Warren.

“Joe a extrêmement bien réussi [against Joseph Parker], a reçu d’excellentes critiques d’Amérique parce que son combat a fait beaucoup de succès là-bas. C’était un bon combat à regarder. Il s’est installé. Lui et Tyson [Fury] sera un énorme combat, [Deontay] Wilder sera un énorme combat, AJ.

“Il sortira en février. Il est vraiment bien placé.”

Image:

Joshua ne devrait pas revenir à l’action avant l’année prochaine (Photo : Mark Robinson/Matchroom Boxing)





Le promoteur pense qu’Usyk affrontera Fury au début de 2023, potentiellement fin février ou mars de l’année prochaine. Il a également encouragé l’Ukrainien à assister à la défense du titre de Fury contre Derek Chisora ​​en décembre.

“Nous étions tous sur la même page pour le faire [before]. C’est là que nous allions tous avec ça. Il a sorti [unable to box this year]. C’est un grand combat, nous le voulons tous”, a expliqué Warren.

“Il ira directement. Il ne peut pas s’échauffer. S’il ne combat pas Tyson, nous pousserons pour les mandataires – nous en avons deux.”