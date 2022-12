Le chemin des Vikings vers la tête de série n ° 1 de la NFC après la défaite des Eagles contre les Cowboys, a expliqué

Les Vikings du Minnesota placent le botteur Greg Joseph et l’entraîneur-chef Kevin O’Connell. (Matt Krohn – USA TODAY Sports)

Le chemin des Vikings vers la tête de série n ° 1 de la NFC est devenu un peu plus réaliste après la défaite des Eagles contre les Cowboys samedi.

Les Eagles avaient la mainmise sur les Vikings pour la tête de série n ° 1 de la NFC au début de la semaine 16. Ensuite, les Cowboys ont infligé une défaite à Philadelphie et la course pour la tête de série n ° 1 est devenue un peu plus intéressante.

Soyons honnêtes ici, la probabilité que le Minnesota vole la tête de série n ° 1 sous Philadelphie est faible.

Pourtant, nous disons qu’il y a une chance.

Classement des séries éliminatoires de la NFC après que les Cowboys ont battu les Eagles

Aigles (13-2) -x Vikings (12-3) -z 49ers (11-4) -z Boucaniers (6-8) Cowboys (11-4) -x Géants (8-6) Commandants (7-7)

Ce dont les Vikings ont besoin pour sécuriser la tête de série n ° 1 dans le NFC

Les Vikings ont battu les Packers ET les Bears

Les Eagles perdent face aux Saints ET aux Giants

Si les Vikings gagnent, ils finiront 14-3. Si les Eagles ne perdaient qu’un seul de leurs deux derniers matchs, ils auraient également une fiche de 14-3, mais ils posséderaient le bris d’égalité en tête-à-tête. C’est pourquoi le Minnesota a besoin que Philly perde ses deux derniers matchs, les laissant tomber à 13-4.

Les Packers pourraient se battre pour leur vie en séries éliminatoires lorsque les Vikings les affronteront. Ce n’est en aucun cas une victoire certaine, même si les Bears devraient être plus faciles à expédier.

Le plus gros problème est de faire perdre les Eagles aux Saints et aux Giants. Ces deux équipes sont en lice pour les séries éliminatoires, mais Philadelphie sera certainement favorisée lors des deux sorties.

Jay Glazer a rapporté que Jalen Hurts pousserait pour se remettre d’une blessure à temps pour affronter les Saints si les Eagles perdaient contre les Cowboys. Cela s’est évidemment produit, donc Hurts jouant la semaine prochaine est devenu plus probable. Ce qui signifie que Philadelphie perd à nouveau est devenu moins probable.

Bien sûr, c’est la NFL, où l’improbable se produit tout le temps. Les Texans viennent de battre les Titans après tout.