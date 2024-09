Le chemin des sorcières d’Agatha All Along, les membres du clan et plus encore, expliqués

Agatha Harkness descend, descend, descend la route des sorcières.

L’épisode 3 de « Agatha All Along », qui est sorti sur Disney+ mercredi, a vu la sorcière éponyme et son clan nouvellement réuni entamer leur voyage sur la légendaire route des sorcières. Les choses ont commencé de manière difficile.

Pour Agatha, interprétée par Kathryn Hahn, la quête semble avant tout consister à récupérer les pouvoirs qu’elle a perdus face à Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) lors des événements de « WandaVision ». Ses compagnons de voyage, parmi lesquels le mystérieux Teen (Joe Locke), Lilia Calderu (Patti LuPone), Jennifer Kale (Sasheer Zamata) et Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), ont chacun leurs propres raisons de l’accompagner.

Bien que la série magique fasse partie de l’univers cinématographique Marvel et contienne sa juste part d’œufs de Pâques, il faut une connaissance minimale des films et séries précédents pour la suivre. Mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de la série, voici les histoires de fond des acteurs et des décors clés de la bande dessinée.

Qu’est-ce que la Route des Sorcières ?

Agatha et son groupe hétéroclite de sorcières (essentiellement) commencent officiellement leur quête dans l’épisode 3, en essayant de se frayer un chemin jusqu’au bout de la Route des Sorcières. Selon la ballade qu’elles ont chantée pour y arriver, la route est « sauvage et méchante » et elles peuvent s’attendre à parcourir « de nombreux kilomètres de pièges et d’épreuves ».

Dans les bandes dessinées, la Route des Sorcières a été introduite dans le «Sorcière écarlate » série de James Robinson et de divers artistes, diffusée de 2015 à 2017. C’est un royaume mystique auquel seuls ceux qui utilisent la magie peuvent accéder. Dans l’histoire, Wanda entre plusieurs fois sur la route des sorcières – accompagnée de l’esprit d’Agatha – au cours de ses voyages pour comprendre pourquoi la sorcellerie est brisée. Afin de guérir la sorcellerie, Wanda a parcouru la route plus loin que quiconque et a dû affronter diverses créatures magiques et démons en cours de route. C’était une mission épuisante, mais elle a permis à Agatha d’être ressuscitée une fois les choses terminées.

Espérons qu’arriver au bout de la Route des Sorcières conduira à la résurrection d’une certaine personne dans « Agatha All Along ».

Mme Hart, alias Sharon Davis (Debra Jo Rupp), à gauche, rejoint Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Lilia Calderu (Patti LuPone) et Jennifer Kale (Sasheer Zamata) pour former le clan d’Agatha dans « Agatha All Along ». (Chuck Zlotnick/MARVEL)

Qui fait partie du clan d’Agatha ?

Aux côtés d’Agatha et de la mystérieuse adolescente sur la route des sorcières se trouve le clan qu’elles ont formé dans l’épisode 2. Les membres initiaux incluent Lilia Calderu, une sorcière divinatoire ; Jennifer Kale, une experte en potions ; Alice Wu-Gulliver, une sorcière protectrice ; et Sharon Davis, alias Mme Hart.

La majorité des membres du clan d’Agatha semblent être inspirés par des personnages apparus dans les bandes dessinées Marvel. Jennifer Kalepar exemple, est une sorcière qui est apparue pour la première fois dans un numéro de la bande dessinée d’horreur « Adventure into Fear » dans les années 1970. Elle a été affiliée à des personnages comme Man-Thing (la créature végétale apparue dans l’émission spéciale « Werewolf by Night »), Howard the Duck (qui est apparu dans les films « Guardians of the Galaxy ») et Doctor Strange.

Dans les bandes dessinées, Alice Wu-Gulliver est une détective de police et une protectrice magique connue sous le nom de « Wu ». Elle est présentée dans un numéro de 2016 de « Scarlet Witch » lorsque Wanda se rend à Hong Kong pour vaincre un sorcier noir. Alice, dont la mère était la gardienne magique de Hong Kong avant elle, garde ses compétences secrètes en utilisant des armes enchantées.

La version bande dessinée de Lilia Calderu est apparue pour la première fois dans un numéro de « Marvel Premiere » dans les années 1970. Elle n’a pas fait beaucoup d’apparitions, mais elle a croisé le chemin de personnages apparus dans le MCU tels que Wanda, Doctor Strange et Baron Mordo.

Et qu’en est-il de Mme Hart et Teen ?

Mme Hart, de son vrai nom Sharon Davis, est un personnage qui a fait ses débuts dans WandaVision. On ne sait pas grand-chose d’elle, mais elle semble être particulièrement douée pour entretenir son jardin, boire du vin et encaisser les coups lorsque des sorcières insistantes sont impliquées.

La véritable identité de l’adolescent reste secrète grâce au sortilège qui empêche les autres d’entendre toute information permettant de l’identifier, y compris son vrai nom. La série semble suggérer qu’il pourrait être lié d’une manière ou d’une autre à une sorcière que les téléspectateurs connaissent, mais cela reste à confirmer.

Alice (Ali Ahn), à gauche, Lilia (Patti LuPone), Mme Hart (Debra Jo Rupp), Agatha (Kathryn Hahn), Teen (Joe Locke) et Jennifer (Sasheer Zamata) dans « Agatha All Along ». (Chuck Zlotnick / Marvel)

Qui est Nicolas Scratch ?

Dans l’épisode 1, Agatha, ensorcelée, jette un œil dans ce qui semble être la chambre d’un enfant dans sa maison. Outre quelques dessins, on y trouve une plaque commémorative pour un certain Nicholas Scratch, le fils d’Agatha.

Dans les comics, Scratch est présenté comme un super-vilain. Il est apparu dans les comics « Les Quatre Fantastiques » dans les années 1970 en tant que chef d’une ville secrète de sorcières appelée New Salem. Quelque temps après qu’Agatha ait quitté New Salem, Scratch a convaincu les habitants magiques de la ville que sa mère les avait trahis et avait révélé leur existence au monde extérieur. Il l’a fait kidnapper (avec l’enfant qu’elle avait été engagée pour surveiller) pour la juger et l’exécuter, mais son plan est contrecarré par les Quatre Fantastiques.

Scratch a depuis été affilié à d’autres méchants tels que Dormammu, qui est apparu dans « Doctor Strange » en 2016, et Mephisto, qui n’est pas encore apparu officiellement dans le MCU. (La première famille de Marvel, composée de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, fera ses débuts officiels dans le MCU dans « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas », prévu pour 2025.)

Qui sont les Sept de Salem ?

Agatha et son nouveau clan s’échappent sur la Route des Sorcières alors qu’un mystérieux groupe de chasseurs lance son attaque sur la maison de la sorcière actuellement sans pouvoir. Selon l’avertissement de Rio, le groupe est connu sous le nom des Sept de Salem.

Dans les comics, Nicholas Scratch a transformé ses enfants en un groupe de super-héros connu sous le nom de Salem’s Seven afin de mettre à exécution son plan visant à faire exécuter Agatha pour trahison à New Salem. Les Salem’s Seven sont donc les petits-enfants d’Agatha. Bien que le groupe ait commencé comme méchant, ils ont également travaillé aux côtés de héros comme les Quatre Fantastiques et la Sorcière Rouge. Les téléspectateurs devront attendre de voir s’il existe des liens familiaux avec les Salem Seven.

Rio Vidal (Aubrey Plaza) et Agatha Harkness (Kathryn Hahn) semblent avoir une certaine histoire dans « Agatha All Along ». (Chuck Zlotnick / Marvel)

Et Rio Vidal ?

Bien que de nombreuses spéculations aient été émises sur la sorcière qui a laissé vivre Agatha après qu’elle ait retrouvé la mémoire, aucun lien officiel n’a été établi entre Rio et un personnage de bande dessinée existant. Pour l’instant, les téléspectateurs devront se contenter d’imaginer ce qui a pu se passer dans le passé de Rio et Agatha pour entretenir leur relation tendue – du moins jusqu’à ce que les deux personnages soient réunis.