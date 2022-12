Le chemin des Packers de Green Bay vers les séries éliminatoires après la semaine 16, a expliqué

Les Packers de Green Bay sont au milieu de ce qui pourrait être un retour improbable aux séries éliminatoires de la NFC. Aaron Rodgers a remporté son troisième match consécutif contre les Dolphins.

Noël s’est déroulé selon le plan pour le n ° 12, qui au lieu de passer du temps à la maison avec ceux qu’il aime le plus, est parti sur la route de Miami dans un test critique contre les Dolphins.

Aaron Rodgers devait être le Rodgers d’autrefois ces dernières semaines si Green Bay devait faire une course en séries éliminatoires. Non seulement cela, mais les Packers ont eu besoin de beaucoup d’aide. Pourtant, à peine trois semaines plus tard, leur chemin vers les séries éliminatoires semble beaucoup plus raisonnable.

Aaron Rodgers et les Packers éliminent les Dolphins

Aaron Rodgers, malgré un début difficile, a terminé le match 24 sur 38 en passant pour 238 verges et un touché. Bien que ces chiffres ne sortent pas de la page, c’était suffisant pour profiter de certains revirements intempestifs des Dolphins de Miami.

Trois interceptions consécutives de Tua Tagovailoa aux troisième et quatrième quarts ont scellé le sort des Dolphins, et il est facile de blâmer le seul produit de l’Alabama pour son incapacité à se démarquer dans un grand moment. Cependant, la défense de Green Bay mérite un certain crédit pour avoir saisi l’opportunité.

Comment les Packers de Green Bay peuvent faire les séries éliminatoires

Alors qu’il ne reste que deux semaines sur la liste de la saison régulière, Green Bay a encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. La semaine 16 a beaucoup aidé, une grande partie de leur compétition pour les dernières places en séries éliminatoires perdant. Les Packers ont profité de leur opportunité, battant les Dolphins 26-20 sur la route.

Voici ce qui doit se passer pour que Green Bay se qualifie pour les séries éliminatoires :

Les Packers de Green Bay doivent gagner Les commandants de Washington doivent perdre l’un des deux derniers matchs OU les Giants de New York doivent perdre

Il y a de très bonnes chances que le concours de la semaine 18 entre Green Bay et les Lions de Detroit puisse décider d’une place en séries éliminatoires.

L’argent intelligent est au n ° 12.