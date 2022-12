Le chemin des Lions vers les séries éliminatoires : comment ils dépassent les Giants, les Seahawks et les autres

La saison régulière 2022 de la NFL tire à sa fin et l’image générique de la NFC reste floue.

Cinq équipes se battent essentiellement pour les deux dernières places de joker. Les Eagles, les Vikings, les 49ers et les Cowboys ont tous décroché des places en séries éliminatoires. Le champion NFC Sud décrochera une autre place. Cependant, les têtes de série n ° 6 et n ° 7 sont à gagner. Les Lions espèrent en obtenir un dans la foulée.

À l’heure actuelle, les Giants (8-5-1) et les Commanders (7-6-1) détiennent les têtes de série n ° 6 et 7 de la NFC, avec les Seahawks (7-7), les Lions (7-7) et les Packers. (6-8) à l’extérieur. Mais ces équipes font toutes face à des chemins très différents vers les séries éliminatoires.

ALLER PLUS LOIN Meilleurs paris de la NFL pour la semaine 16 : notre modèle choisit les Lions et les Bengals à couvrir

Si les Lions gagnent et que les Commanders et les Seahawks perdent l’un de leurs trois derniers matchs, Detroit sera de la partie. Cela reste la route la moins compliquée. Cela signifierait également que les Lions termineraient l’année en remportant neuf de leurs 10 derniers matchs. Ce serait tout simplement remarquable, même si ce serait beaucoup demander.

Il y a encore des moyens pour les Lions de se qualifier pour les séries éliminatoires avec une défaite, mais les choses sont loin d’être réglées. Jetons un coup d’œil aux équipes dans le mélange et à ce qu’elles doivent faire pour s’assurer une place en séries éliminatoires.

Lions de Détroit (7-7)

Matchs restants des Lions DATE ADVERSAIRE TEMPS 24 décembre 13 h HE 1er janvier 13 h HE 7 ou 8 janvier À déterminer

En termes de force de calendrier, les Lions ont le chemin le plus facile vers les séries éliminatoires. Les trois équipes qu’ils affronteront pour terminer l’année – les Panthers, les Bears et les Packers – ont un dossier combiné de 14-28. Cela expliquerait pourquoi les projections de L’athlétismeAustin Mock de Detroit donne 57,6% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, ce qui est la deuxième plus élevée parmi les cinq équipes restantes répertoriées ici.

Une victoire sur les Panthers serait massive pour Detroit. Il verrait ses cotes en séries éliminatoires grimper de 57,6 à 72,8 %. Une défaite, quant à elle, ferait chuter ce nombre à 28,7. Cette semaine, en particulier, semble être la meilleure chance pour les Lions de faire un push. Si Detroit bat la Caroline, les Commanders perdent contre les 49ers et les Seahawks perdent contre les Chiefs, les Lions prendront le contrôle de la tête de série n ° 7 de la NFC.

Un miracle de Noël, compte tenu de l’endroit où se trouvait cette équipe fin octobre.

Bien sûr, les Lions doivent d’abord s’occuper eux-mêmes des affaires. Les Panthers se battent toujours pour la couronne NFC Sud, jouent toujours dur pour l’entraîneur-chef par intérim Steve Wilks et ont toujours des meneurs de jeu qui peuvent causer des problèmes aux Lions. Pourtant, les Lions sont favorisés pour une raison. C’est la meilleure équipe sur papier.

Le jour du Nouvel An, les Lions accueilleront une équipe des Bears qu’ils ont battue d’un seul point sur la route le mois dernier. Les quarts-arrière mobiles ont posé des problèmes à cette défense toute l’année et Justin Fields reste une menace majeure, rejoignant récemment Michael Vick et Lamar Jackson en tant que troisième quart-arrière de l’histoire de la NFL à se précipiter pour 1 000 verges en une saison.

Ensuite, il y a Aaron Rodgers et Green Bay, qui n’ont pas encore abandonné. Si les Packers remportent leurs deux prochains matchs et que certaines choses secouent leur chemin ailleurs, ils pourraient accueillir les Lions dans un match de la semaine 18 qui pourrait décider d’une place en séries éliminatoires. Oui c’est possible. Plus sur cela plus tard.

Les Lions ont besoin d’aide, mais ils pourraient en avoir beaucoup ce week-end.

Géants de New York (8-5-1)

Matchs restants des géants DATE ADVERSAIRE TEMPS 24 décembre 13 h HE 1er janvier 13 h HE 7 ou 8 janvier À déterminer

La victoire de New York sur les Commanders dimanche a fait des merveilles pour ses cotes en séries éliminatoires, passant de 23% avant le match à 77,6% après.

Les Giants se rapprochent maintenant d’une place en séries éliminatoires avec des matchs restants contre le Minnesota, Indianapolis et Philadelphie. Alors qu’un match sur la route contre les Vikings pourrait s’avérer difficile, une victoire ce week-end et des défaites de deux des Lions, Commanders et Seahawks assureraient une place en séries éliminatoires pour New York.

Même si les Giants perdent contre les Vikings, ils auraient encore 71,5% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. L’un de leurs deux derniers matchs comprend une équipe de Colts à quatre victoires qui s’est récemment retrouvée du côté des perdants du plus grand retour de l’histoire de la NFL. Indianapolis s’est depuis tournée vers Nick Foles. Jeff Saturday est à court de réponses.

Alors que la blessure de Jalen Hurts pourrait compliquer la capacité des Eagles à conclure la tête de série n ° 1 de la NFC avant la semaine 18, les chances sont toujours en leur faveur – 98,4% pour le moment et toujours 92,3 avec une défaite ce week-end, par Mock. Cela signifie que les Giants pourraient affronter une équipe de Philadelphie qui reposerait ses partants la dernière semaine. Le calendrier de New York semble beaucoup plus gérable dans ce contexte, ce qui rend sa trajectoire en séries éliminatoires beaucoup plus plausible.

Commandants de Washington (7-6-1)

Jeux restants des commandants DATE ADVERSAIRE TEMPS 24 décembre 16 h 05 HE 1er janvier 13 h HE 7 ou 8 janvier À déterminer

Malgré quelques arbitrages douteux à la fin du match Commanders-Giants de dimanche soir, la défaite de Washington occupe une place importante dans le tableau des séries éliminatoires de la NFC. Une victoire aurait rendu le chemin beaucoup plus facile, donnant à Washington un peu de répit en cas de dérapage au cours des trois dernières semaines. Au lieu de cela, les commandants ont une route intimidante devant eux. Première étape : un voyage à San Francisco la veille de Noël.

Le match de samedi est, sur le papier, sans doute le plus difficile pour toute équipe qui se bat encore pour une place en séries éliminatoires. Les 49ers possèdent la meilleure défense de la NFL (n ° 1 en défense totale et en défense de score), l’ont fait fonctionner offensivement avec trois quarts différents et se battent toujours pour le classement dans la NFC. Les Commanders accueillent les Browns et les Cowboys pour terminer l’année. Les Browns n’ont pas encore été éliminés des séries éliminatoires et ont remporté deux victoires sur trois depuis le retour du quart-arrière Deshaun Watson. Alors que les Cowboys sont l’une des meilleures équipes de la NFC, ils pourraient être enfermés dans la tête de série n ° 5 d’ici la dernière semaine de la saison, choisissant ainsi de reposer les partants contre les commandants.

Washington contrôle toujours son propre destin, mais ses cotes en séries éliminatoires ne sont que de 38,7 %. Une victoire fait grimper cela jusqu’à 68,5. Une défaite le fait tomber à 24,6. Chaque match compte.

Seahawks de Seattle (7-7)

Matchs restants des Seahawks DATE ADVERSAIRE TEMPS 24 décembre 13 h HE 1er janvier 16 h 05 HE 7 ou 8 janvier À déterminer

La perte de Seattle à la semaine 15 semble être plus dommageable que celle de Washington dans le grand schéma des choses. Avant la défaite de jeudi dernier face aux 49ers, les projections de Mock donnaient aux Seahawks 61,3% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Après? Seulement 19 pour cent. Cela devrait vous donner une idée de l’importance de chaque jeu dans le tableau d’ensemble.

Pete Carroll et les Seahawks se rendront à Kansas City ce week-end, à la recherche d’une victoire contre Patrick Mahomes pour rester fermement dans le mix pour une place en séries éliminatoires. Une défaite n’éliminerait pas mathématiquement les Seahawks, mais ils auraient besoin d’un peu d’aide, si les autres équipes encore sur la photo des séries éliminatoires de la NFC gagnaient ce week-end. Si les Seahawks perdent contre les Chiefs, leurs cotes en séries éliminatoires passeraient de 19 à 11 %. S’ils gagnent, leurs chances passent de 19% à 45,8. Après le match des Chiefs, les Seahawks affronteront une équipe des Jets avec une solide défense. Seattle termine l’année contre les Rams lors de la semaine 18.

Les Seahawks restent devant les Lions au classement grâce à une victoire face à face contre Detroit en octobre. Cependant, gardez ceci à l’esprit : si les Lions font 2-1 et les Seahawks 1-2, Detroit dépasserait Seattle au classement. Même scénario si les Lions font 3-0 et les Seahawks font 2-1. Les Lions n’ont qu’à être meilleurs d’un match au cours des trois dernières semaines. Certainement possible.

Packers de Green Bay (6-8)

Matchs restants des Packers DATE ADVERSAIRE TEMPS 25 décembre 13 h HE 1er janvier 16 h 25 HE 7 ou 8 janvier À déterminer

Ne comptez pas encore sur Aaron Rodgers et les Packers. Bien que leurs chances en séries éliminatoires restent faibles – seulement 7%, par Mock – quelques victoires et une aide indispensable pourraient faire avancer les choses rapidement.

Les Packers ont le chemin des séries éliminatoires le plus difficile des cinq équipes répertoriées ici. Le scénario le plus simple implique que les Seahawks perdent l’un de leurs trois derniers matchs, les Commanders perdent deux de leurs trois derniers matchs et les Lions en perdent deux sur trois – un contre les Panthers ou les Bears et un autre à Green Bay pour terminer la saison régulière. C’est sur la table jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

Bien que l’idée que Rodgers et la meute se faufilent dans les séries éliminatoires semble trop parfaite pour ne pas se produire, Green Bay doit affronter trois équipes avec un record de .500 ou mieux à Miami, Minnesota et Detroit. Les Dolphins s’accrochent à la tête de série n ° 7 de l’AFC, donc des victoires dans la séquence sont indispensables. Les Vikings chercheront à capturer la tête de série n ° 2 de la NFC. Et les Lions ont déjà battu les Packers une fois cette année. Ils pourraient avoir besoin d’une répétition pour décrocher une place en séries éliminatoires.

Une défaite élimine pratiquement les Packers de la course aux séries éliminatoires. En fait, une défaite contre les Dolphins ce week-end réduirait leurs chances à 1,8 %. Ils doivent gérer la table. Rodgers a-t-il une poussée en séries éliminatoires en fin de saison? Ce match de la semaine 18 décidera-t-il de l’une des dernières places? Nous allons le découvrir.

(Photo d’Amon-Ra St. Brown: Nic Antaya / Getty Images)