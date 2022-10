Le chemin des Lions vers la 2e place n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le penser – Kelowna Capital News

La défaite 23-20 des Lions de la Colombie-Britannique à Toronto samedi contre les Argonauts fait penser à certains partisans des Lions que l’équipe a peut-être raté une chance de s’assurer la deuxième place dans la division Ouest de la LCF, surtout avec deux de leurs trois matchs restants contre le double le champion en titre de la Coupe Grey, les Blue Bombers de Winnipeg.

Mais tout n’est pas perdu.

Malgré le fait que les Lions ont joué sans doute leur match le plus bâclé de la saison, ils contrôlent toujours leur propre destin alors qu’ils entament le dernier mois du calendrier.

Les Lions et les Stampeders de Calgary sont à égalité 10-5, les deux clubs ayant encore trois matchs à jouer. Les Lions ont remporté la série de la saison contre les Stamps deux matchs contre un, donc si les équipes terminaient à égalité, les Lions obtiendraient la deuxième place.

Un premier regard sur le calendrier restant ne favorise pas les Lions, mais une plongée plus profonde raconte une histoire différente.

Les Stampeders accueilleront les Tiger-Cats de Hamilton vendredi soir, puis joueront une série aller-retour avec les Roughriders de la Saskatchewan pour terminer leur saison. Les Lions divertissent les Blue Bombers de Winnipeg vendredi, puis terminent la saison avec des matchs sur la route contre les malheureux Elks d’Edmonton et les Blue Bombers.

À première vue, les Lions semblent avoir un calendrier beaucoup plus difficile avec deux dates contre les Blue Bombers 14-2, mais les Bombers ont décroché la première place et sont maintenant en mesure de reposer les habitués. En fait, c’était le principal sujet de discussion à l’émission d’après-match du Bombers Radio Network après le démantèlement 48-11 d’Edmonton par Winnipeg.

La voix des Bombers – Derek Taylor – et l’analyste des couleurs Doug Brown ont discuté de la façon dont le quart-arrière Zach Collaros devrait gérer dans les semaines à venir avec un débat sur la question de savoir si Collaros ne devrait ou non jouer qu’une mi-temps contre les Lions samedi à BC Place.

« Si Zach Collaros n’est pas disponible, ils ne peuvent pas gagner la Coupe Grey. Je pense que Zach est si spécial, je ne les considérerais pas comme les favoris d’une finale de l’Ouest contre qui que ce soit », a déclaré Taylor, tout en préconisant de rester assis avec Collaros pendant des périodes. En effet, l’entraîneur-chef des Bombers Mike O’Shea marchera sur une ligne fine au cours des trois prochaines semaines alors qu’il tente de maintenir l’avantage concurrentiel de son équipe tout en essayant de reposer les habitués.

Quant aux Stampeders, les adversaires auxquels ils seront confrontés auront tous quelque chose à jouer. Hamilton est dans une bataille avec la Saskatchewan pour la dernière place en séries éliminatoires alors que les Riders tentent d’assurer le passage dans la division Est. Les Tiger-Cats ont une fiche de 5-10 tandis que le record des Roughriders est de 6-10. Si les Roughriders veulent gagner le crossover, ils devront le faire carrément car une égalité entre les deux équipes permet à l’équipe de l’Est de s’assurer la place en séries éliminatoires.

Par conséquent, vous pouvez parier que les Stampeders affronteront des équipes en mode éliminatoire lors de leurs trois derniers matchs.

Additionnez tout cela et cela devrait faire un dernier mois intéressant de la saison de la LCF.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

