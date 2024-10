Le chemin de Zak Brown vers McLaren F1 a commencé avec la « Roue de la Fortune » et quelques montres

Cet article fait partie de notre Histoires d’origine série, un regard intérieur sur l’histoire des clubs, des pilotes et des personnes qui alimentent le sport.



Zak Brown n’a jamais grandi en espérant devenir l’une des figures les plus puissantes de la Formule 1.

Il n’est pas issu du milieu des courses automobiles et n’a pas non plus de diplôme universitaire. Le sport automobile n’était même pas son « premier amour ». C’était du baseball. À un moment de sa carrière, il dormait sur un matelas pneumatique par terre dans la salle à manger de la sœur d’un ami en Angleterre, travaillant pour 75 £ par jour.

Brown, né à Los Angeles, en Californie, mais se considère britannique étant donné la durée de son séjour au Royaume-Uni, a fait ses débuts en course grâce à sa victoire lors d’un épisode Teen Week de l’un des jeux télévisés les plus anciens de la télévision américaine et à quelques conseils. de Mario Andretti.

Aujourd’hui, Brown est le PDG de McLaren Racing – et l’une de ses équipes est en tête du classement des constructeurs de F1 pour la première fois depuis 2014.

« Je ne viens pas du milieu de la course automobile. Je ne suis pas issu d’un milieu privilégié. Nous n’étions pas pauvres, mais selon les normes de course, nous étions pauvres », a déclaré Brown à L’Athlétisme. « Et donc je pense que j’ai eu de la chance d’arriver là où je suis grâce à beaucoup d’aide, beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de travail acharné. Et je pense que ce que j’ai eu la chance de réaliser peut être reproduit par d’autres si vous y consacrez du temps, des efforts et de la passion.

« Wheel of Fortune » a débuté comme un jeu télévisé de jour sur NBC en 1975, créé par Merv Griffin, qui a également conçu « Jeopardy! ». Chuck Woolery et Susan Stafford formaient le duo d’animateurs d’origine avant que Pat Sajak et Vanna White ne les rejoignent au début des années 1980.

Le jeu télévisé de ce soir est similaire au jeu de devinettes au crayon et au papier, le Pendu. Les participants font tourner une roue colorée remplie de prix possibles, comme différents montants en espèces, et des pancartes de danger, telles que « Perdre un tour » et « En faillite ». Ils tentent ensuite de gagner en devinant correctement, lettre par lettre, la réponse inscrite sur le tableau.

C’est dans ce salon américain emblématique que Brown a commencé à bâtir sa carrière dans le sport automobile.

Il a assisté à sa première course de F1 avec sa famille en 1981 et a été captivé par les voitures, le son et la vitesse. Bien qu’il soit « tombé amoureux de la course automobile », il n’avait aucun lien avec le monde de la F1. « Cela semblait tout à fait irréalisable », a-t-il déclaré, « et (je) ne savais même pas comment se lancer dans la course, où le baseball est assez facile, parce que tout le monde y joue. »

Son père a continué à l’emmener, lui et son frère, aux courses locales, mais le baseball a toujours retenu l’attention de Brown jusqu’au lycée, lorsque le sport est devenu plus sérieux. Il ne pouvait pas continuer à jouer parce qu’il n’allait pas très souvent à l’école. Il a déclaré : « Vous ne pouvez pas rester dans l’équipe de baseball si vous n’obtenez pas de bonnes notes. »

À cette époque, Brown avait enfin un lien avec la course automobile : la famille d’un ami était impliquée dans le sport automobile. Mais ce monde ne semblait toujours pas accessible. Il était toujours amoureux du passe-temps favori des États-Unis.

En 1984, le grand jeu télévisé est arrivé en ville. Les enfants pouvaient postuler et passer un entretien pour participer à la « Roue de la Fortune » lors de la Teen Week. Brown se souvient qu’environ 50 à 75 élèves de chaque école sont venus participer à « un concours de bourreau factice, faire une petite interview pour voir s’ils pensaient que vous pouvez supporter d’être à la télévision, et cetera ». À partir de là, ils ont réduit le nombre par lycée à 15. Les 15 meilleurs finalistes de chaque lycée ont ensuite subi davantage de « tests et jeux simulés », se terminant par une période d’attente. « Nous vous appellerons. Ne nous appelez pas, et nous ne vous appellerons peut-être pas », se souvient Brown.

En tant que fan de longue date de la série, Brown a parcouru avec impatience le processus (et le jeu d’attente). L’appel est arrivé une semaine plus tard – il avait réussi. « Wheel of Fortune » a ramené 20 enfants, enregistrant une semaine entière d’émissions en une seule journée. Mais il y a eu un problème : seuls 15 adolescents pouvaient participer à l’émission.

« Ils ont besoin de 15 personnes, mais vous pouvez être disqualifié si vous parlez au public ou si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas », a déclaré Brown. « Donc, même si vous savez maintenant que vous êtes dans le top 20 et que vous allez effectivement assister à l’enregistrement, vous ne savez pas si vous étiez l’un des 15 ou l’un des cinq sous-marins. »

Il était l’un des 15 concurrents et s’est comporté — et hNous avons gagné les deux premiers tours. « Les Schtroumpfs et Wild Bill Hickok, dont je n’avais aucune idée de qui il s’agissait. »

Pour ceux qui connaissent la « Roue de la Fortune » d’aujourd’hui, vous savez que les participants gagnent de l’argent ou parfois des vacances. Mais lorsque Brown a joué à Teen Week, ils ont sélectionné des prix. Une sorte de carrousel avec des prix tournait et les participants étaient mis sur place pour sélectionner leurs gains.

« Ils montrent ce grand tableau blanc, et tout est classé par ordre de coût, et ils éliminent ce que vous ne pouvez pas vous permettre », a déclaré Brown. « Et donc, comme la plupart des jeunes de 13 ans, la première chose que vous faites est de regarder le tableau et de vous demander quelle est la chose la plus chère que je puisse me permettre ? Il fallait que ce soient des montres.

Les montres sont restées chez lui pendant un certain temps, l’intention étant de les vendre à un moment donné. Une carrière dans le sport automobile était si loin de son esprit que lorsque Sajak lui a demandé ce qu’il voulait faire, Brown a évoqué son sport préféré.

« Joueur de baseball. »

Quelques années ont passé et les montres n’étaient toujours pas vendues.

Brown a assisté au Grand Prix de Long Beach en 1987, et l’une des familles de son ami connaissait Andretti, qui a remporté le championnat du monde de F1 en 1978. Il a rencontré Andretti ce week-end de course et lui a posé une question qui a façonné le prochain chapitre de sa vie : « Comment débuter dans la course ? »

La réponse d’Andretti était le karting. Dans le programme de la course, il y avait une publicité pour une école de karting. Brown a ensuite vendu les montres qu’il avait gagnées sur « Wheel of Fortune » dans un prêteur sur gages de Van Nuys, un quartier de Los Angeles, en Californie. Il a utilisé cet argent pour payer l’école de course de karting et a adoré.

Brown a commencé à progresser et à gagner en karting, concourant pendant près de cinq ans en Californie avant de faire le saut en Europe en 1991, même si ce n’était pas une décision permanente. En 1984, il a participé à la Formule 3 britannique et à la Formule Opel-Lotus Benelux Series ainsi qu’à la Toyota Atlantic Series en Amérique du Nord. L’année suivante, il fait ses débuts aux Indy Lights et lance sa propre entreprise, Just Marketing Inc.

« Lorsque je courais en Europe, de 1991 à 1994, TWA Airlines était mon principal sponsor. J’avais un peu le mal du pays et j’ai obtenu un accord pour retourner aux États-Unis. Alors je suis allé à TWA et j’ai dit : « Hé, je sors d’ici. Je vais retourner courir aux États-Unis. Et à ce moment-là, le parrainage est devenu très fructueux pour eux. Alors ils ont dit : « C’est dommage que tu partes. Mais vous devez connaître tous les gars et filles dans la voie des stands. Pouvez-vous placer votre parrainage auprès de quelqu’un ? »

Brown a accepté et a pris une commission après avoir placé le parrainage. Il s’est rendu compte : « Non seulement je devrais rechercher des sponsors pour moi-même, mais en réalité, il est beaucoup plus facile de vendre certaines des personnes les plus célèbres. » Brown a passé des années à créer des réseaux et à établir des relations, et il a demandé à ses contacts d’étendre leurs parrainages à diverses séries de sports mécaniques, comme l’IndyCar, la NASCAR et la F1.

« Parce qu’ils me faisaient confiance et que j’avais de la crédibilité, que je savais ce que je faisais du côté des courses, les gens ont commencé à dire, en fait, oui, nous ne voulons pas te sponsoriser, Zak, parce que tu n’es pas assez célèbre. Mais si vous pouvez nous trouver devant Jeff Gordon ou Nigel Mansell, nous serions intéressés. Et c’est ainsi que l’entreprise a démarré.

Son entreprise s’est développée parallèlement à sa réputation de conclure des accords de parrainage. Mais il avait besoin d’aide. Brown a embauché son premier employé et a créé le nom de l’entreprise – Just Marketing Inc. Brown a déclaré qu’il ne voulait pas que son nom figure sur l’entreprise et qu’il voulait « un peu d’intrigue », alors il a choisi de ne pas inclure le sport automobile. À ce jour, il appelle toujours Just Marketing « un nom un peu fou ».



Zak Brown a participé à la parade des légendes lors du week-end du GP d’Autriche 2024. (JOHANN GRODER/APA/AFP via Getty Images)

Brown ne pouvait pas continuer une carrière de pilote à plein temps, même s’il saute encore de temps en temps dans une voiture et a cofondé United Autosports avec le pilote de course Richard Dean en 2009. Cependant, Brown a continué à prospérer dans le secteur des affaires alors qu’il a développé ses compétences et ses connaissances du monde commercial et des affaires du sport automobile. JMI est devenue l’une des plus grandes agences de marketing de sport automobile au monde lorsque Brown en a vendu la majorité en 2008. Soixante-dix pour cent de la société sont allés à Spire Capital et au Crédit Suisse.

Chime Communications a acheté JMI en 2013 et a nommé Brown au poste de PDG du groupe pour trois ans, ce qui, selon lui, était « environ deux ans et 11 mois de plus que ce que j’aurais souhaité ». Le rôle était axé sur une variété de sports, mais il aime le baseball, le hockey et les courses.

« Je m’impliquais dans des sports qui n’avaient aucune passion pour moi et j’ai toujours été motivé », a poursuivi Brown. « Mon éthique de travail a toujours été motivée par le plaisir et la passion. Et donc, quand je m’impliquais dans d’autres sports qui ne cochaient pas cette case, j’avais l’impression d’avoir un travail.

Fin 2016, il avait le choix : travailler pour la F1 ou McLaren. Il a finalement décidé de rejoindre la famille Papaya, qu’il a rejoint en 2017 en tant que PDG à une époque où McLaren était au milieu de terrain (terminant sixième en 2016). Il a non seulement contribué à transformer la marque de l’équipe de F1, mais a également propulsé l’entreprise au niveau mondial, le chapitre le plus récent étant le Championnat du Monde d’Endurance cette année.

« Cela a toujours été mon équipe de course préférée, et je voulais être non seulement du côté commercial de l’entreprise, ce que j’adorais, mais je voulais aussi être du côté compétitif de l’entreprise », a déclaré Brown. « C’était donc quelque chose que McLaren pouvait m’offrir, ce que la Formule 1, en tant qu’organisme de sanction, ne pouvait pas me proposer. »

Les mêmes caractéristiques que les fans de F1 voient aujourd’hui sont évidentes dans chacun des chapitres de Brown. La passion est au cœur de son éthique de travail, et il n’hésite pas à faire preuve d’enthousiasme comme il l’a fait à 13 ans alors qu’il se tenait sur la scène de la « Roue de la Fortune ».

Mais à bien y penser, l’histoire d’un éminent leader de la F1 a commencé grâce à une roue multicolore, un jeu du pendu et des montres qu’il a vendues à un prêteur sur gages.

Photo du haut : Clive Mason/Getty Images