Le chemin de Stephen Vogt vers le manager des Cleveland Guardians a été long à venir

CLEVELAND — Au milieu de la vingtaine, alors que les employés à temps partiel s’accrochaient à des places dans les ligues majeures avec toute la volonté qu’ils pouvaient rassembler, ils plaisantaient sur leurs futurs concerts, les rôles d’instructeur dans lesquels ils s’installeraient une fois leurs virées en tant que compagnons de baseball. atteint leur fin.

Vous serez l’entraîneur des frappeurs. Il sera l’entraîneur du banc. Il sera l’entraîneur des lanceurs.

Mais lorsqu’il s’agissait de Stephen Vogt, la conversation légère avait toujours des connotations de réalité.

«Nous savions qu’il allait devenir manager», a déclaré Chris Gimenez, son ancien coéquipier et colocataire avec les Rays. “C’était évident dès le début.”

Chaque année, les Rays organisaient un spectacle de talents lors de l’entraînement de printemps. Chaque année, Vogt gagnait. Même avant de participer au camp de la ligue majeure, sa personnalité contagieuse s’était suffisamment répandue dans l’organisation pour lui valoir une invitation à se produire. Il chanterait. Il enfilait un bandeau et imitait les arbitres de la NBA. Il se faisait passer pour Chris Farley, faisant rire ses coéquipiers et ses entraîneurs à chaque fois qu’il se penchait en avant et criait qu’il vivait dans une camionnette au bord de la rivière, un clin d’œil au personnage de Farley, Matt Foley, dans “Saturday Night Live”.

“C’est un homme du peuple”, a déclaré Gimenez. “Il peut s’adapter à la pièce dans laquelle il se trouve. Il a cette capacité innée.”

C’est un trait sur lequel Terry Francona s’est appuyé au cours du dernier quart de siècle au cours d’une carrière de manager qui devrait éventuellement lui valoir une résidence à Cooperstown. Désormais, Vogt, qui s’est bâti la réputation de convaincre tous ceux avec qui il interagit, succédera à Francona, le manager le plus ancien de la ligue et le manager le plus gagnant des 123 ans d’histoire de la franchise de Cleveland.

Vogt dans l’abri des A peu de temps après sa retraite en tant que joueur en octobre 2022. (Godofredo A. Vásquez / AP Photo)

Les Gardiens ont organisé un appel Zoom avec Vogt vendredi pour lui proposer le poste. Vogt venait juste de finir de pelleter du fumier de cheval lorsqu’il a accepté la proposition de trois ans du club. L’équipe prévoit que le reste de son effectif sera complété d’ici la fin de la semaine, ont indiqué des sources, et on s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de continuité, bien que l’entraîneur de troisième base Mike Sarbaugh et l’entraîneur de l’enclos des releveurs Rigo Beltran ne soient pas dans les plans. rendre.

Après un divorce compliqué avec les Red Sox, Francona a déménagé à Cleveland en octobre 2012 en raison des relations qu’il avait nouées une décennie plus tôt alors qu’il travaillait comme conseiller au front office des Indiens. Francona, Chris Antonetti et Mike Chernoff ont formé un partenariat étroit au cours des 11 années de Francona en tant que manager de Cleveland. Ils élaboraient une stratégie dans le bureau de Francona après chaque match. Ils ont partagé une chaîne de SMS qui, selon Chernoff, était, dans 75 % des cas, des blagues de Francona.

Ainsi, lorsqu’ils se sont mis en quête en septembre pour trouver le remplaçant de Francona, ils cherchaient quelqu’un qui pourrait collaborer, quelqu’un qui pourrait se connecter avec des personnes de divers horizons et histoires dans le sport et quelqu’un qui pourrait garder les choses légères si nécessaire. Ils n’ont pas non plus eu à embaucher de nouveau manager depuis 14 ans, lorsqu’ils ont choisi Manny Acta plutôt que Bobby Valentine. Même lorsque Francona a obtenu le poste après la saison 2012, il a essentiellement pris la décision à leur place. Ainsi, pour mieux comprendre ce qu’ils recherchaient, ils ont interrogé Francona sur les attributs et les priorités qui peuvent permettre à une personne de réussir dans ce rôle. Ils ont consulté une douzaine de managers actifs pour connaître leur point de vue sur les qualifications managériales.

Au cours du processus d’entretien, des sources ont déclaré que la personnalité engageante et l’esprit de Vogt avaient séduit les Gardiens. Ils étaient séduits par son humilité, sa confiance en soi et sa soif d’apprendre. Gimenez, qui a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à Cleveland, a déclaré qu’il pouvait imaginer Antonetti et Chernoff dans le bureau de Vogt, “ne voulant pas partir”. Même en tant que recrue à Tampa, Vogt était le joueur qui a laissé tomber la ligne parfaite dans le club-house après une défaite difficile pour remonter le moral de tout le monde. Lorsque le moment se présentait, il était également prêt à avoir des conversations difficiles avec ses coéquipiers, ce qui lui valait le respect de ses pairs.

Bien entendu, Vogt et Francona ne pourraient pas avoir un plus grand contraste en termes d’expérience. Vogt, qui a eu 39 ans la semaine dernière, a réussi un coup de circuit lors d’un match de championnat majeur il y a moins de 400 jours. Il a le moins d’expérience en coaching parmi tous les candidats que les Gardiens ont sérieusement envisagés. Il a passé la saison dernière en tant qu’entraîneur des releveurs et du contrôle qualité de Seattle. Il a été apprenti entraîneur en 2018, lorsqu’une blessure à l’épaule l’a mis hors saison pour la saison. Il a décroché une sorte de stage d’été pour apprendre aux côtés de Craig Counsell et de son équipe des Brewers. Vogt avait des aspirations managériales et pensait qu’il y avait des moyens plus bénéfiques de passer une saison marquée par des blessures que de bouder sur le banc de touche.

Cinq ans plus tard, Counsell et Vogt étaient les meilleurs choix de Cleveland pour remplacer Francona. Counsell a choqué l’industrie et a signé un accord record avec les Cubs. Les Guardians ont embauché Vogt, préférant son potentiel à celui d’autres candidats tels que Carlos Mendoza, Craig Albernaz et Clayton McCullough.

Vogt a fait partie de deux équipes All-Star au cours de sa décennie dans les ligues majeures, mais pour la plupart, il était un receveur suppléant qui a travaillé dur pour se faire aimer de ses coéquipiers, des entraîneurs et des fans. Il a fait scander les fidèles d’Oakland « Je crois en Stephen Vogt » au rythme du célèbre cri de football de l’équipe américaine. Chaque fois qu’il offensait quelque chose, les cris résonnaient dans tout le caverneux Colisée près de la Baie. Les Guardians et leur nouveau skipper ouvriront d’ailleurs la saison 2024 à Oakland.

Vogt était un choix de 12e ronde de l’Université Azusa Pacific, un gars qui a été sans coup sûr lors de ses 32 premiers présences au bâton dans les grandes ligues, un receveur paralysé par des blessures à l’épaule, qui a envisagé de s’éloigner au début de son mandat professionnel, qui a joué au ballon d’hiver pour perfectionner son art, qui a rebondi dans six équipes en 10 saisons. Il a étudié dans des organisations avant-gardistes telles que Tampa, Oakland, Milwaukee et Atlanta. Il a acquis de l’expérience en séries éliminatoires avec les A et une participation aux World Series avec les Braves.

Ces expériences l’ont rendu accessible à tant de personnes avec lesquelles il a croisé son chemin dans le jeu. Et son charisme et sa volonté d’aider l’ont rendu mémorable.

“Certains gars l’ont”, a déclaré Gimenez. « Il fait partie de ces gars-là. Je ne dis pas que tout sera parfait dès le début, mais il a les compétences en communication nécessaires pour traverser les épreuves.

(Photo du haut de Stephen Vogt : Robert Edwards / USA Today)