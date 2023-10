Le chemin de Reba McEntire vers la reine du pays : le ranch de l’entraîneur de « Voice » en Oklahoma commence à surmonter une perte tragique

Reba McEntire se prépare à rejoindre « Voice » en tant qu’entraîneur pour la saison automne 2023.

La reine du country a eu une carrière musicale impressionnante qui s’étend sur des décennies. McEntire a remporté trois Grammy Awards, elle a remporté quatre fois le titre de chanteuse féminine de l’année CMA et, en 2018, elle a reçu le Kennedy Center Honors pour sa vie de contribution à la culture américaine.

Plus tôt cette année, McEntire a également publié son premier livre de cuisine depuis plus de deux décennies, « Not That Fancy », qui présente des recettes et des histoires de sa vie.

Alors qu’elle s’apprête à succéder à Blake Shelton dans l’émission de télé-réalité, voici un aperçu de quelques faits que vous ignorez peut-être sur la légendaire chanteuse de musique country.

La vie au ranch et « jouer aux bars à bière et aux honky-tonks »

Reba a grandi dans un ranch de bétail de 8 000 acres en Oklahoma. Elle faisait fréquemment des voyages de rodéo avec son père, Clark McEntire, qui était champion de cordage de veaux.

« Papa a été champion du monde de bouvillon pendant trois ans. Grand-père était champion du monde de bouvillon », a déclaré McEntire à CMT en 2011. « Nous avions donc des champions dans notre famille, et je considère ma mère comme une championne pour avoir supporté les quatre. de nous, les enfants. »

Selon E! News, une jeune McEntire prenait des cours de conduite dans le ranch de sa famille à seulement 5 ans. Elle a aidé son père à conduire leur camion pendant qu’il poussait le foin à l’arrière pour nourrir le bétail du ranch.

McEntire se produit également depuis qu’elle est enfant, et toujours avec le soutien de sa « maman » bien-aimée.

« C’est maman qui nous a encouragés, les enfants, à chanter, nous a appris à chanter, nous a emmenés à nos métiers de chanteur », a-t-elle déclaré à son compatriote superstar country Garth Brooks sur TalkShopLive. « Treize ans, je jouais dans des bars à bière et des honky-tonks, Peg, Susie et moi montions là-haut et chantions. »

« Il fallait atterrir »

Reba a suivi les traces du rodéo de son père et est tombée amoureuse des courses de barils. Les participants utilisent leurs chevaux pour tenter de réaliser un motif en forme de trèfle autour des barils le plus rapidement possible.

En 2011, McEntire a révélé que son père n’était pas convaincu par son avenir en tant que coureuse de barils et l’a encouragée à arrêter.

Clark a encouragé Reba à poursuivre le chant, ce qui, au début, a révélé qu’elle l’avait blessé avant de l’essayer. Cependant, elle s’est rendu compte plus tard qu’elle avait un talent qui allait lui ouvrir de nouvelles portes.

« Quand j’ai attiré l’attention du chant », a déclaré McEntire à CMT en 2011. « Je savais que c’était probablement là que je devais atterrir. »

Carrière de musique country

Ce n’est qu’en 1974 que Reba connut sa grande chance. McEntire a été embauché pour chanter l’hymne national au National Rodeo à Oklahoma City. L’interprète a attiré l’attention de Red Steagall, ce qui lui a valu de signer chez Mercury Records.

En 2007, Reba et Red se sont reconnectés et ont enregistré ensemble « Here We Go Again ».

« Pour mon cœur brisé »

Alors que la carrière de McEntire continuait à prospérer, elle a subi une perte tragique en 1991.

Alors qu’elle était en tournée, l’un des deux jets privés affrétés transportant des membres de son groupe s’est écrasé près de San Diego, en Californie. Huit des membres de son groupe n’ont pas survécu à l’accident, ainsi que le pilote et le copilote.

« Elle était très proche d’eux tous », avait déclaré le porte-parole de Reba à l’époque, selon E! Nouvelles. « Certains d’entre eux étaient avec elle depuis des années. Reba est totalement dévastée par cela. C’est comme perdre une partie de sa famille. »

Quelques jours après l’accident, McEntire a fait preuve de courage et est monté sur scène lors de la 63e cérémonie des Oscars. Elle a sorti son album « For My Broken Heart » plus tard cette année-là, qu’elle a dédié à ceux qui sont décédés dans ce tragique accident.

‘Reba’

En 1990, McEntire a fait ses débuts d’actrice dans « Tremors ». Elle a joué aux côtés de Kevin Bacon dans le film.

Avance rapide jusqu’en 2001, « Reba » est arrivé sur le petit écran. Selon E! News, la série avait été présentée à McEntire pour s’appeler « Sally », mais elle a dit aux producteurs que les fans réagiraient mieux à la sitcom si elle portait son nom.

L’émission a initialement duré six saisons sur The CW, anciennement connue sous le nom de The WB, et a été diffusée jusqu’en 2007.

En janvier, McEntire s’est demandé si elle reprendrait son rôle de mère célibataire qui travaille trop dur.

« Nous en avons beaucoup parlé », a déclaré McEntire à « E! News », en parlant d’elle et de l’ancienne co-star de « Reba », Melissa Peterman. « Je ne pense pas que cela se concrétisera un jour, mais peut-être un de ces jours. »

McEntire n’a pas complètement quitté l’espace télévisé scénarisé, puisqu’elle joue actuellement dans la série dramatique ABC « Big Sky » aux côtés de son petit ami Rex Linn.

« Un don de Dieu »

Reba entretient des liens très étroits avec son fils unique, Shelby Blackstock, qu’elle a accueilli avec son désormais ex-mari, Narvel Blackstock, en 1990. Narvel est également le père de Brandon Blackstock, l’ex-mari de Kelly Clarkson.

En octobre de l’année dernière, McEntire a expliqué au magazine People qu’elle souhaitait que Shelby grandisse humblement, même si elle a grandi dans un style de vie riche.

« Quand nous jouions à des jeux ou aux cartes, je ne laisserais jamais Shelby gagner », avait déclaré Reba au média à l’époque. « Il n’aurait rien appris de cette façon. J’ai toujours dit à Shelby : ‘Je t’aimerai toujours, mais je veux que les autres t’apprécient. Alors ne sois pas un petit imbécile. Ne sois pas un enfant gâté.’ ‘ »

Il semble que le travail acharné de McEntire ait porté ses fruits. Elle note que les gens lui ont dit qu’ils « ne sauraient jamais qu’il avait eu la chance de vivre la vie qui lui a été donnée » s’ils n’avaient pas déjà su qu’il était le fils de la légende country.

« Je suis très fier de lui », a déclaré McEntire. « C’était un enfant qui souffrait de TDAH et savait à peine lire à l’école, et maintenant il a lu 10 livres cette année. Il essaie toujours de s’améliorer et de faire mieux. Son père a également fait un excellent travail. »

Malgré tous ses succès, McEntire dit qu’accueillir Shelby a changé sa vie pour le mieux, lui ouvrant les yeux sur ce qui est important dans la vie et lui donnant un but plus profond.

« Shelby est un cadeau de Dieu pour moi », a-t-elle déclaré. « Nous sommes très proches. J’étais une personne très égocentrique jusqu’à un certain point avant Shelby. Mais il y a aussi un petit personnage que l’on vous confie pour tâche de protéger, de nourrir, d’aimer et d’enseigner, donc toute l’attention n’est plus sur vous. « .

Succès en tête des charts et dernier rôle

McEntire n’a rien de moins qu’une carrière très impressionnante. Côté musique, elle a sorti 13 albums n°1 au cours de sa carrière de plus de 40 ans.

En 2017, son site officiel annonçait que l’auteure-compositrice-interprète détenait le record du plus grand nombre d’albums country n°1 chez les femmes.

De plus, l’artiste country a également détenu un album en tête des charts au cours de chacune des quatre dernières décennies.

En 2017, « Sing It Now : Songs of Faith and Hope » de McEntire a fait ses débuts au n°1 des charts country et chrétien/gospel du Billboard.

En 2020, la célèbre chanteuse a annoncé qu’elle retournerait sur son label d’origine, Universal Music Group Nashville, où elle a passé les 32 premières années de sa carrière.

Aujourd’hui, Reba se prépare à rejoindre « Voice » en tant qu’entraîneur après avoir refusé cette opportunité.

En 2020, la musicienne a continué sur « Watch What Happens Live » et a partagé qu’elle avait initialement refusé le rôle qui a finalement été attribué à Blake Shelton.

« C’est très vrai », dit-elle. « C’était une émission très populaire aux Pays-Bas, j’en suis presque sûr, et j’ai regardé la cassette et j’ai dit : ‘Non, je vais laisser tomber ça’, parce que je ne pense pas que je pourrai un jour dire à quelqu’un qu’il est horrible ou « Va trouver un autre travail » ou « J’espère que tu aimes ton travail de nuit ». Je ne pouvais pas faire ça jour après jour. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Alors je l’ai transmis. »

Même si elle a initialement transmis le rôle d’entraîneur, McEntire est toujours apparue dans la première saison de « The Voice » en tant que mentor de l’équipe Blake et est ensuite apparue en tant que mentor célèbre au fil des ans.

À l’époque, la star avait noté qu’après avoir vu la série, elle avait peut-être surestimé la quantité de négativité qu’elle aurait dû diffuser.

« Oh, bien sûr ! Je veux dire, après avoir vu une émission très réussie qui dure, quoi, 15 ans ? Euh, ouais ! » McEntire a déclaré sur « Watch What Happens Live ». « Je me dis tirer, j’aurais dû faire ça. »