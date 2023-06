Le chemin de plus en plus étroit vers la possession d’une maison, sans devenir pauvre en logement

Comme de nombreux Calgariens, Joss Engen cherchait une plus grande maison pour sa famille grandissante et trouvait peu d’options dans son budget.

Ils ont commencé à chercher dans la fourchette de 350 000 $ à 400 000 $. C’était il y a quatre ans.

Ils ont fait des offres sur quatre maisons, a-t-il dit, pour découvrir qu’ils avaient été surenchéris par des personnes proposant des offres en espèces, renonçant aux conditions ou offrant jusqu’à 50 000 $ de plus que le prix demandé.

« C’est une sorte de monde de chiens mangeurs de chiens », a-t-il déclaré.

Après des années de recherche et d’économies, ils ont pu augmenter leur budget entre 450 000 et 500 000 dollars et ont commencé à trouver d’autres options répondant à leurs besoins. Mais c’est aussi à ce moment-là que les taux d’intérêt ont commencé à monter.

En fin de compte, ils ont acheté une maison dans la communauté profonde du sud-est de Cranston, où ils ont emménagé la semaine dernière. C’est un peu plus loin que le condo qu’ils avaient l’habitude de louer près de l’Université Mount Royal et — à 521 000 $ et un taux d’intérêt de 4,89 % — un peu plus que ce qu’ils espéraient initialement dépenser.

Joss Engen dit qu’il a fallu quatre ans de recherche et de budgétisation minutieuse, mais qu’il a finalement réussi à trouver une maison à acheter à Calgary. (Soumis)

Mais ils ont pris la décision consciente d’adapter leur mode de vie afin de s’offrir leur nouvelle maison.

« Nous devons essentiellement couper tout ce qui est discrétionnaire – enfin, pas tous discrétionnaire – mais essentiellement toutes les dépenses discrétionnaires », a-t-il déclaré.

Pour eux, cela vaut la peine d’offrir à leurs enfants, âgés de 3 et 5 ans, une maison plus grande avec une cour. Ils avaient également envisagé de louer une maison, mais ont constaté que les prix demandés pour le loyer étaient encore plus élevés que ce qu’ils pensaient que leurs coûts mensuels seraient pour l’achat d’une maison similaire.

De plus en plus de Calgariens se retrouvent dans des situations similaires alors que les loyers, les prix des maisons et les taux d’intérêt augmentent en même temps, tandis que le nombre de logements disponibles diminue.

La réalité de la recherche d’un logement en ville a tellement changé, si rapidement, que les personnes qui n’ont pas cherché activement pourraient ne pas reconnaître à quoi cela ressemble de nos jours.

« Deux solitudes »

C’est un problème partout au pays, dit Ron Butler, un courtier hypothécaire de longue date basé à Toronto, mais qui surveille les tendances du marché immobilier à l’échelle nationale.

Aujourd’hui, il ne mâche pas ses mots – en utilisant des termes comme « crise » et « calamité » – lorsqu’il s’agit de la situation à laquelle sont confrontés les acheteurs potentiels, en particulier dans des villes comme Toronto et Vancouver, mais aussi de plus en plus à Calgary.

« Nous avons cette hausse rapide des taux d’intérêt et nous avons des prix de l’immobilier fous », a-t-il déclaré.

« Calgary est devenu plus fou au cours des 18 derniers moisça c’est sûr. »

Ron Butler est le fondateur de Butler Mortgage et un vétéran de 28 ans dans le secteur de l’immobilier. Il s’inquiète de plus en plus de la façon dont les logements sont devenus inabordables, en particulier pour les nouveaux arrivants sur le marché. (Paul Borkwood/CBC)

Il note que la flambée des taux hypothécaires est survenue après une longue période d’intérêts au plus bas et d’argent effectivement gratuit, de sorte que la « calamité » pourrait ne pas être si évidente pour ceux qui vivent dans la même maison depuis des années.

« Il y a en quelque sorte deux solitudes au Canada », a-t-il déclaré.

« Il y a des gens qui ont acheté une maison il y a 10, 15 ans et leurs versements hypothécaires sont ultra gérables. Et il y a… le reste des gens, qui sont confrontés soit à des achats de déménagement, soit à l’achat pour la première fois, soit au taux de location augmente – et vous seriez surpris de voir à quel point le premier groupe pense zéro à propos du deuxième groupe. »

La Banque du Canada, qui continue d’augmenter les taux de prêt dans sa lutte constante contre l’inflation, pense certainement au deuxième groupe.

« Vulnérabilités financières »

Parmi les « indicateurs de vulnérabilités financières » que la banque suit est la proportion de nouveaux prêts hypothécaires dans lesquels l’emprunteur consacre plus du quart de son revenu brut aux versements hypothécaires, uniquement.

Cette proportion a triplé chez les acheteurs d’une première maison, passant de moins de 13 % à près de 44 % en l’espace d’un an.

D’autres données suggèrent qu’un nombre croissant de personnes deviennent pauvres en matière de logement, consacrant tellement de leur argent aux frais de logement de base qu’il ne reste que peu ou rien pour tout le reste.

Les impayés hypothécaires ne sont pas à la hausse, mais les gens ont tendance à payer leurs hypothèques en premier. Cependant, les consommateurs comptent de plus en plus sur le crédit et manquent des paiements sur d’autres types de prêts, selon l’agence de surveillance du crédit Equifax Canada.

« À la fin de l’année dernière, les personnes plus jeunes et à faible revenu montraient de plus en plus de difficulté à effectuer des paiements », a déclaré l’analyste d’Equifax Rebecca Oakes. dit dans un rapport récent.

« Nous commençons maintenant à voir de plus en plus de propriétaires éprouver des difficultés, en particulier à la suite de renouvellements de prêts hypothécaires où les paiements ont considérablement augmenté. »

REGARDER | Vous voulez résoudre la crise du logement ? Construisez-les, disent les experts : Vous voulez résoudre la crise du logement ? Construisez-les, disent les experts 21 février 2023 | Traversez la plupart des centres-villes du Canada et vous verrez de nombreuses tours de condos et encore plus de maisons individuelles. Les urbanistes disent que c’est une utilisation inefficace des terres. Andrew Chang entend des architectes parler d’une solution possible : « le milieu manquant ».

Selon les données d’Equifax, les versements hypothécaires mensuels moyens pour les acheteurs d’une première maison en Alberta ont augmenté de 33 % au cours de la dernière année.

Couplée aux effets plus larges de l’inflation, dit Butler, la flambée des taux d’intérêt a également créé du stress pour les familles ayant des hypothèques à taux variable ou celles qui ont récemment renouvelé.

« Certaines de ces personnes doivent emprunter sur leurs cartes de crédit pour accomplir des tâches essentielles dans leur vie », a-t-il déclaré.

« Parce qu’avouons-le, quand votre assurance auto arrive à échéance et que vous avez l’habitude de la payer annuellement, et tout d’un coup il y a la facture et c’est : ‘Comment allons-nous payer ça ?’ a augmenté de 800 $.' »

« Féodalité bizarre »

Dans certains des marchés immobiliers les plus chers du Canada, Butler dit que l’accession à la propriété est presque devenue un type de « féodalisme bizarre » dans lequel la seule façon pour la plupart des gens de se permettre d’acheter une maison est de recevoir un héritage ou d’autres formes de soutien financier de membres de la famille.

« Si vos parents étaient aisés et avaient une maison payante dont la valeur a considérablement augmenté, alors vous aussi pouvez avoir une maison », a-t-il déclaré. « Mais, au fait, vous tous dont les parents ne possédiez pas de maison, je suppose que votre destin est une vie de servage. Vous ne posséderez jamais de maison. »

Calgary, note-t-il, n’est pas comme ça, mais il s’inquiète de ce que la situation actuelle signifiera non seulement pour les personnes qui luttent pour acheter une maison aujourd’hui, mais pour ces mêmes personnes dans des décennies, lorsqu’elles essaieront de prendre leur retraite.

« Ne pas avoir à faire de versement hypothécaire à 60, 65 ans … est un élément extrêmement important de votre future planification de retraite », a-t-il déclaré. « Et si nous empêchons les jeunes de commencer, c’est un profond tort à la société. »

Quant à Engen, sa famille adore leur nouvelle maison, même si cela implique quelques sacrifices.

Cela peut signifier des trajets plus longs et moins d’argent à dépenser pour les repas au restaurant et les sorties pour se divertir, mais cela signifie plus de temps pour avoir des amis pour le dîner et des enfants qui jouent dans la cour.

C’est la bonne solution pour eux, mais ils ont dû emprunter un chemin étroit pour y arriver. Et avec les prix des maisons et les taux d’intérêt toujours à la hausse, ils se considèrent chanceux d’avoir trouvé ce qu’ils cherchaient, après quatre ans de recherche.