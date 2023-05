Le chemin de Nikola Jokic vers la célébrité pavé par la résilience de ses coéquipiers et le statut d’outsider de Denver Nugget | Nouvelles de la NBA

Les Denver Nuggets ont mérité leur place dans la finale NBA de cette saison, et l’homme de l’heure est le double vainqueur du MVP Nikola Jokic.

D’avoir été repêché lors d’une publicité pour Taco Bell en 2014 jusqu’à être nommé MVP de la NBA pour la deuxième saison consécutive, le Serbe a été crucial pour le succès de son équipe cette saison, bien qu’il ait prétendument joué un rôle plus réservé dans la procédure.

Et bien que la franchise ait diverti ses fans au cours des dernières saisons en jouant un style de basket-ball à indice d’octane élevé et à haute altitude, ils le remercient d’être plus près que jamais de remporter le titre.

Le blanchiment final 4-0 de la Conférence Ouest des Lakers de Los Angeles a renforcé la conviction que ce sera à son tour de soulever le trophée Larry O’Brien en juin.

Jokic a présenté toute la gamme de ses compétences, avec une moyenne de 27,8 points, 14,5 rebonds et 11,8 passes décisives. Ce faisant, il a rejoint Wilt Chamberlain en tant que seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir en moyenne un triple-double dans des séries éliminatoires consécutives.

Pendant ce temps, Jamal Murray a été tout aussi dévastateur, marquant quatre matchs consécutifs de 25 points lors de sa première séries éliminatoires depuis la déchirure de son ligament croisé antérieur en avril dernier.

Ensemble, la paire a démantelé la défense de Los Angeles avec facilité, et c’était un exploit que son coéquipier Aaron Gordon a également réussi.

« Ooh, c’est un mauvais duo, » sourit-il. « Ce sont là des mauvais garçons. Je veux dire, vous pouvez empiler ces deux-là avec n’importe qui. Quand je dis n’importe qui, je veux dire n’importe qui. Vous mettez ces deux-là contre n’importe qui, et vous aurez un sacré combat. »

Les mots de Gordon, prononcés après le match 2, se sont avérés vrais. Grâce à un choix de deuxième ronde serbe, à un tireur d’élite canadien et à sa distribution de soutien talentueuse et désintéressée, les Nuggets étaient enfin à portée de main de leur première bannière de championnat.

Cependant, avec tant d’enjeux, les joueurs se retiennent toujours de se considérer comme vainqueurs.

« Nous voulons juste profiter au maximum de l’occasion », a réitéré Murray. « La première équipe des Nuggets à faire ceci et cela. Nous voulons aller jusqu’au bout et rester enfermés.

« Je pense que notre chimie est à son plus haut niveau, la façon dont nous jouons, la façon dont nous lisons le jeu sans même parler. Nous parlons cette langue sur le terrain. C’est juste du beau basket, honnêtement.

« C’est tellement amusant de jouer avec cette équipe, avec (Jokic) et avec le personnel d’entraîneurs qui nous a préparés dans l’équipe que nous sommes.

« C’est juste un super mélange, un super groupe de gars.

« La camaraderie est là, la chimie est là, le talent est là, le QI est là et l’altruisme est là. C’est une fraternité. »

Avec Michael Porter Jr. également en remorque, la confrérie a affronté les hauts et les bas de la saison régulière et s’est hissée aux échelons supérieurs de la ligue professionnelle.

Chaque fois qu’un défi se présente, que ce soit dans le marasme d’une campagne dominante ou un match éliminatoire difficile avec les Phoenix Suns et Lakers étoilés, les Nuggets de Jokic trouvent un chemin autour, par-dessus ou à travers pour continuer à avancer vers leur objectif.

Faits saillants des Denver Nuggets contre les Los Angeles Lakers lors du match 4 de la finale de la Conférence Ouest.



L’élimination au premier tour de la saison dernière aux mains des Golden State Warriors semble plus être le produit de joueurs critiques absents et de blessures qui allaitent qu’autre chose.

Ne leur dites pas qu’ils sont clairement les favoris pour tout gagner. Ils semblent toujours alimentés par une colère sous-jacente et un complexe d’infériorité à propos de leur succès collectif, même après avoir remporté trois titres de la division Nord-Ouest et six séries éliminatoires (et plus) au cours de cinq apparitions consécutives en séries éliminatoires.

Quelque chose à propos de l’objectif médiatique axé sur la disparition de James cette semaine, plutôt que sur l’infaillibilité de Jokic, a définitivement ébouriffé quelques plumes.

Qu’ils veuillent l’accepter ou non, ils ont toutes les cartes en main ; tels ont été les pouvoirs transformateurs de l’entraîneur-chef Mike Malone et de son équipe d’entraîneurs. Ainsi, lorsque ses joueurs reviendront sur le terrain dans neuf jours, ils seront considérés comme les favoris pour gagner.