Le chemin de l’ambassadeur russe bloqué par une installation représentant les atrocités russes en Ukraine le jour de la Victoire

Une grande installation représentant les atrocités russes en Ukraine a bloqué le chemin de l’ambassadeur de Russie en Pologne alors qu’il cherchait mardi à déposer une couronne sur un mémorial de Varsovie aux soldats soviétiques lors des vacances du Jour de la Victoire de la Russie.

L’installation comprenait des centaines de drapeaux et de croix ukrainiens bleus et jaunes flottants servant de pierres tombales symboliques pour les Ukrainiens tués par les Russes lors de la guerre à grande échelle lancée par Moscou l’année dernière.

Une mare de faux sang sous les croix a souligné le message brutal de la manifestation, qui a été créée par Euromaidan-Warszawa, une initiative citoyenne qui soutient l’Ukraine.

L’organisatrice Viktoria Pogrebniak a déclaré que l’installation, installée pour la journée à l’entrée du site commémoratif de l’Armée rouge, était destinée à lutter contre la propagande russe et à « montrer la vraie image au monde ».

« Nous sommes bombardés, nous sommes tués, nous sommes violés », a déclaré Pogrebniak. « Nous sommes tués simplement parce que nous sommes Ukrainiens. »

Elle a déclaré que l’ambassadeur et d’autres diplomates russes devraient marcher sur les cadavres symboliques d’Ukrainiens « ou traverser les buissons » s’ils voulaient atteindre le mémorial.

Avec son chemin bloqué, l’ambassadeur Sergey Andreev a plutôt laissé une couronne d’œillets rouges devant les centaines de drapeaux ukrainiens alors que des haut-parleurs faisaient exploser le son des bombes et des sirènes aériennes.

L’installation comprenait également de grandes maquettes de bâtiments bombardés et les noms des villes ukrainiennes où la Russie a perpétré des atrocités contre les Ukrainiens : Bucha, Irpin, Marioupol, Bakhmut.

Les manifestants ont encerclé Andreev et son entourage et ont crié « Ruscistes », une insulte qui combine les mots « Russes » et « fascistes ».

Andreev, qui a été aspergé d’un liquide rouge au même endroit le jour de la Victoire l’année dernière, a juré de revenir plus tard dans la journée.

Certains Polonais se sont également présentés tout au long de la matinée et ont traversé le cimetière symbolique ou à travers les buissons pour atteindre le mémorial de l’Armée rouge pour déposer des fleurs. Cela a déclenché la colère des manifestants qui les ont dénoncés comme des « provocateurs » servant les intérêts du Kremlin.

« Ce sont des traîtres à la Pologne », a crié une militante, Katarzyna Augustynek. Elle s’est emparée d’un bouquet d’œillets blancs laissé par une femme et l’a jeté à terre, déclenchant un échange de colère avec l’autre femme.

Les soldats de l’Armée rouge sont morts dans la lutte contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais de nombreux Polonais se souviennent également de la façon dont ils ont perpétré des viols et d’autres crimes, et ils en veulent aux décennies de contrôle soviétique qui ont suivi pour leur nation.

La Pologne s’est débarrassée du communisme soutenu par Moscou en 1989 et est aujourd’hui un allié solide de l’Ukraine. La Pologne fournit des armes à Kiev et donne refuge à de nombreux Ukrainiens, et rares sont ceux qui soutiennent réellement Moscou.