Le chemin de la Southern Guild pour devenir une plateforme mondiale pour les artistes africains

Marché de l’art

Ouah, ouah !

Plus tôt cette année, la galerie a ouvert sa première antenne internationale à Los Angeles, où elle compte étendre encore sa mission. Ici, le duo parle à Artsy des racines et de la croissance de la galerie.

Au fil des années, Southern Guild est devenue l’une des galeries les plus influentes de la ville et un ambassadeur de premier plan de l’art africain sur la scène internationale. Son programme comprend plusieurs artistes qui comptent parmi les principales voix africaines du monde de l’art international, ainsi que des noms émergents qu’elle continue de soutenir.

« Nous avons assisté à ce qui ressemblait à un mouvement ou à une montée en puissance de l’expression artistique en Afrique du Sud et ailleurs. Nous avons été (et continuons d’être) très inspirés par le travail que nous avons vu et nous avons voulu créer un canal pour le partager avec le monde », a déclaré McGowan à Artsy. « Nous avons réalisé que notre vocation était de permettre aux artistes de s’exprimer au niveau le plus profond. Nous voyons les possibilités et travaillons souvent en étroite collaboration avec nos artistes pour catalyser de nouvelles œuvres, servir de caisse de résonance et faciliter leurs idées en les aidant à trouver des fabricants et des artisans. »

Lorsque Trevyn et Julian McGowan ont ouvert Southern Guild en 2008, ils ont été motivés par l’attrait et le caractère unique de l’art sud-africain, ainsi que par l’artisanat terre-à-terre qui est synonyme des artistes du pays.

Trevyn et Julian McGowan ont noué très tôt des liens avec le monde de l’art et du design. Julian s’est d’abord lancé dans une carrière de scénographe et de costumier et a travaillé sur plus de 140 productions. Trevyn, quant à lui, dirigeait un cabinet d’architecture d’intérieur spécialisé dans la transformation d’entrepôts et d’immeubles de bureaux, ainsi que dans la rénovation d’espaces pour des clients prestigieux.

C’est durant cette période à Londres qu’ils ont commencé à nouer des amitiés dans le monde de l’art local et à collectionner, acquérant des œuvres de Marc Quinn et de Sam Taylor-Johnson.

Plus les deux hommes collectionnent, plus leurs goûts se développent et ils décident de retourner en Afrique du Sud, où ils sont frappés par l’ingéniosité des artistes qu’ils rencontrent.

« C’est un point de vue tout à fait unique que nous avons ici », a déclaré Trevyn. Dans les premières années de la galerie, a-t-il ajouté, « l’accent était mis sur l’exploration de l’identité et de l’histoire forgée de l’Afrique du Sud en établissant notamment un lien profond avec des cultures matérielles à la fois anciennes et très vivantes ».

Il a ajouté : « C’est une généralisation, mais je pense qu’elle est exacte : il existe une spiritualité prédominante dans une grande partie du travail réalisé en Afrique du Sud. »

Entrer dans la scène artistique du Cap