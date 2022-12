Le chemin de la Fed vers une économie “Goldilocks” est devenu plus compliqué

Un panneau « Help Wanted » est affiché dans la vitrine d’un magasin à Manhattan le 02 décembre 2022 à New York.

“La Fed peut difficilement se permettre de lever le pied sur le gaz à ce stade de peur que les attentes d’inflation ne rebondissent plus haut”, a écrit l’économiste en chef des finances de Jefferies, Aneta Markowska, dans une analyse de la masse salariale post-non agricole en ligne avec la plupart de Wall Street vendredi. “La croissance des salaires reste cohérente avec une inflation proche de 4%, et cela montre combien de travail la Fed doit encore faire.”

En temps normal, un marché du travail solide et une augmentation des salaires des travailleurs seraient considérés comme des problèmes de grande classe. Mais alors que la banque centrale cherche à endiguer une inflation persistante et gênante, c’est trop une bonne chose.

Un nombre de masse salariale plus élevé que prévu et une lecture des salaires chauds qui était le double de ce que Wall Street avait prévu ne font qu’ajouter à la délicate marche sur la corde raide sur laquelle la Fed doit naviguer.

Les chiffres indiquent que 3,75 points de pourcentage d’augmentations de taux ont jusqu’à présent eu peu d’impact sur les conditions du marché du travail.

“Nous ne voyons pas encore vraiment l’impact de la politique de la Fed sur le marché du travail, et c’est inquiétant si la Fed considère la croissance de l’emploi comme un indicateur clé de ses efforts”, a déclaré Elizabeth Crofoot, économiste principale chez Lightcast, un marché du travail. société d’analyse.

Une grande partie de l’analyse de Street après le rapport a été vue à travers le prisme des commentaires du président de la Fed Jerome Powell a fait mercredi. Le chef de la banque centrale a décrit un ensemble de critères qu’il surveillait pour savoir quand l’inflation baissera.

Parmi eux figuraient les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la croissance du logement et le coût de la main-d’œuvre, en particulier les salaires. Il a également émis des mises en garde sur quelques questions, telles que son accent sur l’inflation des services moins le logement, qui, selon lui, reculera d’elle-même l’année prochaine.

“Le marché du travail, qui est particulièrement important pour l’inflation des services de base hors logement, ne montre que des signes timides de rééquilibrage, et la croissance des salaires reste bien au-dessus des niveaux qui seraient compatibles avec une inflation de 2% au fil du temps”, a déclaré Powell. “Malgré quelques évolutions prometteuses, nous avons encore un long chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix.”

Dans un discours à la Brookings Institution, il a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Fed réduise l’ampleur de ses hausses de taux – la partie que les marchés semblaient entendre comme motif d’un rallye post-Powell. Il a ajouté que la Fed devrait probablement augmenter ses taux plus haut qu’on ne le pensait et les y laisser pendant une période prolongée, ce que le marché semblait ignorer.

“Le rapport sur l’emploi de novembre … est précisément ce dont le président Powell nous a dit plus tôt cette semaine qu’il était le plus inquiet”, a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef américain chez SMBC Nikko Securities. “Les salaires augmentent plus que la productivité, car l’offre de main-d’œuvre continue de se réduire. Pour rétablir l’offre et la demande de main-d’œuvre, la politique monétaire doit devenir plus restrictive et y rester pendant une période prolongée.”