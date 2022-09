Le chemin de Frind Winery pourrait devenir public – Kelowna Capital News

L’accès public au chemin Frind Winery pourrait bientôt arriver

À la suite d’une audience publique le 24 mai, le conseil a donné la troisième lecture d’un règlement de modification de zonage pour un quai existant à Frind Winery, qui permettrait l’utilisation de six bordereaux pour soutenir l’amarrage temporaire pour accéder à la cave. S’il est adopté, l’amendement comprend l’enregistrement d’un droit de passage statutaire et des accords associés pour l’accès du public à un sentier de trois mètres de large à travers le bien afin d’assurer la connectivité avec le front de mer.

Examen de la modification du règlement sur le cadre de développement

Le Conseil a adopté un avis de motion pour examiner un cadre de modification des règlements. Il renforcerait les pratiques de construction relatives aux délais raisonnables d’aménagement, aux normes de contrôle de la poussière, des débris et du bruit, et aux lignes directrices pour le stationnement et l’entreposage de l’équipement, des véhicules et des matériaux dans les quartiers bâtis ou majoritairement bâtis.

Calendrier des réunions des ministres de l’Union des municipalités de la Colombie-Britanniquee

La conférence de l’Union of BC Municipalities (UBCM) aura lieu du 12 au 16 septembre. L’UBCM permet aux élus de rencontrer directement les représentants du ministère. Des réunions en personne ont été confirmées avec les ministres et les ministères responsables des services de police, des transports, de l’électricité, de la vie privée, des services aux citoyens, de la foresterie, des subventions et du logement avec services de soutien. Les membres du Conseil rencontreront également la Commission des terres agricoles et BC Assessment.

Mise à jour sur l’usine de traitement d’eau de Rose Valley

Le personnel a donné un aperçu des travaux achevés à ce jour sur l’usine de traitement de Rose Valley, le plus grand projet de construction de la ville, et un aperçu de la dernière et dernière phase de construction de l’usine. La phase finale de la construction comprend l’installation de l’infrastructure principale de transport d’eau dans les quartiers de Sunnyside et de West Kelowna Estates. Des séances d’information publiques sont prévues les 15 et 21 septembre pour fournir plus d’informations sur la construction à venir de la principale transmission.

