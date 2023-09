Le chemin de fer mexicain arrête ses opérations ferroviaires après une vidéo virale montrant des migrants se rendant aux États-Unis

Une compagnie ferroviaire mexicaine a interrompu ses opérations après qu’une vidéo montrant des migrants entassés dans des wagons de marchandises à destination des États-Unis soit devenue virale plus tôt cette semaine, invoquant des problèmes de sécurité pour ceux qui montaient à bord.

Le chemin de fer Ferromex a annoncé mardi qu’il suspendrait temporairement la circulation des trains dans le nord du pays, car les migrants se blessent en montant à bord des wagons de marchandises.

« Il y a eu une augmentation significative du nombre de migrants ces derniers jours », a déclaré Ferromex dans un communiqué, ajoutant qu’elle arrêtait les trains « pour protéger la sécurité physique des migrants », en attendant l’action des autorités gouvernementales et des forces de l’ordre. pour résoudre le problème plus vaste.

L’entreprise a spécifiquement cité « une demi-douzaine de cas regrettables de blessures ou de décès » causés par des migrants montant à bord de wagons de marchandises ces derniers jours. Il a également indiqué que certains migrants sautaient sur des wagons de marchandises en mouvement « malgré le grave danger que cela représente ».

Ferromex, le plus grand opérateur ferroviaire concessionnaire du Mexique, a déclaré que l’arrêt avait entraîné l’arrêt de 60 trains transportant des marchandises qui devaient remplir 1 800 semi-remorques. Certains échanges internationaux seraient également affectés par la nouvelle commande, a indiqué la société.

Cette annonce intervient alors que des migrants désespérés cherchent de plus en plus à entrer aux États-Unis, ce qui accable les autorités frontalières mexicaines et américaines.

Les migrants utilisent depuis longtemps les trains, connus collectivement sous le nom de « La Bête », pour faire du stop jusqu’à la frontière américaine, et une vidéo d’un train Ferromex au départ de Zacatecas, au Mexique, rempli de migrants – se dirigeant vers la frontière sud des États-Unis – est devenue virale. Dimanche.

Lorsque la compagnie a annoncé sa décision d’arrêter les opérations ferroviaires, elle a indiqué qu’environ 1 500 migrants étaient rassemblés dans une gare de triage de la ville de Torreon, dans l’État frontalier nord de Coahuila.

L’entreprise a également signalé qu’environ 800 migrants attendaient dans les gares de fret d’Irapuato, dans l’État de Guanajuato, au centre-nord du pays.

Environ 1 000 personnes se trouveraient déjà dans des wagons de marchandises sur la ligne de train qui relie la ville de Chihuahua à la ville frontalière nord de Ciudad Juarez.

