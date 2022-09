Le chemin de fer le plus court du monde, des visites de la campagne agricole à votre disposition au Little White School Museum d’Oswego – Shaw Local

Saviez-vous que le nord de l’Illinois abritait autrefois « le chemin de fer le plus court du monde » ?

Découvrez tout sur cette petite anecdote sur le transport ferroviaire lorsque l’Oswegoland Heritage Association accueille l’auteur Jeff Kehoe et une présentation sur son dernier livre pour la série “Images of Rail” d’Arcadia Publishing, Chemin de fer de l’Illinois Midland le samedi 10 septembre à partir de 13 h au Little White School Museum, 72 Polk St., Oswego.

Construit en 1914, l’Illinois Midland Railway reliait deux petites villes, Newark et Millington, dans le sud du comté de Kendall, distantes d’à peine deux milles. Initialement prévu pour être un chemin de fer de 120 milles s’étendant à travers le nord de l’Illinois, des problèmes financiers ont entraîné la construction de seulement 1,962 milles de voies branlantes. Cela n’a pas empêché les habitants de la ville d’utiliser le chemin de fer, car il transportait le grain produit par les agriculteurs de Newark jusqu’à la Fox River Branch Line de Chicago, Burlington & Quincy à Millington sur la Fox River. Ensuite, des cargaisons de bois, de clôtures et autres ont été ramenées le long de la ligne jusqu’à Newark.

Les participants découvriront la construction de la ligne, son promoteur coloré et sa disparition éventuelle. Des exemplaires du livre de Kehoe seront disponibles à la vente le jour du programme.

L’admission à ce programme, qui convient aux amateurs de rail de tous âges, est de 5 $. Inscrivez-vous en appelant le 630-554-1010 ou en visitant le site Web du district du parc d’Oswegoland à oswegolandparkdistrict.org. Les visites sans rendez-vous le jour du programme sont les bienvenues.

Visitez les fermes de la région d’Oswego le 24 septembre

L’Oswegoland Heritage Association a parrainé des visites populaires de la collection de granges urbaines d’Oswego depuis quelques années. Ils pensent maintenant qu’il est temps de partir à la campagne pour visiter certains des bâtiments de ferme ruraux classiques de la région.

Le samedi 24 septembre, l’association du patrimoine organisera, “Oswego History Tour – Legacy Farms”, des visites en bus, une à 11 h et la seconde à 13 h, de trois fermes de la région. Les familles qui ont établi les fermes avaient toutes et continuent d’avoir de profondes racines communautaires. Les participants apprendront comment des générations de familles d’agriculteurs ont cultivé la terre et fait pousser des cultures et du bétail pour créer la base de la communauté d’Oswegoland dans laquelle tant de résidents souhaitent vivre aujourd’hui.

Les visites seront dirigées par les membres du conseil d’administration de l’association du patrimoine, Ted Clauser et Linda Heap Dean, assistés de l’assistante du musée Shawna Sullivan.

Le nombre de places est limité et une préinscription, 7 $ par personne, est requise pour ces visites. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations sur les visites, appelez le Oswegoland Park District au 630-554-1010 ou visitez oswegolandparkdistrict.org.