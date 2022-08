Le chemin de fer de la frontière nord-est clarifie après qu’une vidéo virale montre des colis jetés du train

Une vidéo de la gare de Guwahati a fait le tour de Twitter, où de nombreux colis de détaillants comme Amazon, Flipkart peuvent être vus jetés alors qu’ils sont déchargés d’un train. Alors que les utilisateurs des médias sociaux ont affirmé que les employés des chemins de fer déchargeaient les colis avec négligence, le Northeast Frontier Railway a souligné que ce n’était pas le cas. La vidéo est une ancienne de mars et les personnes qui manipulent les colis sont des représentants des parties concernées. “Les chemins de fer proposent la réservation d’espaces de colis sur une base contractuelle à diverses parties”, a écrit Northeast Frontier Railway dans un tweet.

Selon la circulaire de commercialisation du fret, “il est de la seule responsabilité de la partie de charger/décharger ses colis des SLR/camionnettes à destination ou à la (aux) gare(s) intermédiaire(s)”, a-t-il déclaré. Le train dans la vidéo était le New Delhi-Diburugarh Rajdhani Express à la gare de Guwahati. “La manutention des colis vue ici a été effectuée par la partie détenant le bail VP et non par les chemins de fer. Des mesures correctives sont en place depuis lors pour éviter toute mauvaise manipulation par les commerçants », a ajouté Northeast Frontier Railway.

Voyez à quel point les chemins de fer traitent vos colis. C’est à la gare de Guwahati.

Il est 20h30 le 24 mars 22 et le train est le New Delhi Dibrugarh Rajdhani Express (12424). Les colis proviennent de tous les détaillants comme Amazon, Flipkart, etc.

pic.twitter.com/e5RQSj3XsH — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) 28 août 2022

Conformément aux directives publiées dans la circulaire de marketing de fret n ° 05 de 2022 en date du 22 février 2022. Il est de la seule responsabilité de la partie de charger/décharger ses colis des SLR/camionnettes à destination ou à la (aux) gare(s) intermédiaire(s). 2/2 – Chemin de fer de la frontière nord-est (@RailNf) 29 août 2022

Récemment, une autre vidéo choquante a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Une femme non identifiée tente de monter sur un Intercity Express au Bangladesh après avoir trouvé aucun siège disponible dans les transports en commun.

Ce qui est plus choquant, c’est qu’il y a déjà plus de 20 personnes qui sont montées sur le toit avant que le train ne quitte le quai. Le clip commence par une femme essayant de faire plusieurs efforts pour atteindre le sommet. Elle se tient au bord de la fenêtre de l’Intercity Express et reçoit également l’aide de personnes qui sont déjà sur le toit. Ils essaient de la relever mais en vain. À la fin, deux flics arrivent sur les lieux pour empêcher la femme de grimper.

