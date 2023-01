Le chemin d’Andrea Riseborough vers la nomination surprise aux Oscars est passé au crible

“La chose la plus excitante est d’être reconnue par votre communauté”, a déclaré Mme Riseborough au New York Times le jour de sa nomination. “C’est un marqueur par lequel nous nous mesurons à bien des égards – par ceux à qui nous aspirons à ressembler ou ceux que nous admirons. Alors c’est énorme. »

Pourtant, juste au moment où le vote pour les Oscars a commencé, un certain nombre d’acteurs de premier plan ont commencé à louer publiquement la performance de Mme Riseborough. “Andrea devrait remporter tous les prix qui existent et tous ceux qui n’ont pas encore été inventés”, a écrit Gwyneth Paltrow sur Instagram, rejoignant des dizaines d’acteurs comme Edward Norton et Susan Sarandon qui ont fait l’éloge de Mme Riseborough. Kate Winslet a organisé une projection du film et, lors d’une séance virtuelle de questions-réponses avec Mme Riseborough et le réalisateur du film, Michael Morris, appelé Le travail de Mme Riseborough “la plus grande performance féminine à l’écran que j’aie jamais vue de ma vie.”

Le problème semble être les efforts déployés par l’actrice Mary McCormack, qui est mariée à M. Morris, et son manager, Jason Weinberg, qui représente également Mme Riseborough, pour amener ses amis et connaissances dans l’industrie du divertissement à regarder le film et parler de ça. Ni Mme McCormack ni M. Morris ne sont membres de l’académie, bien que de nombreux acteurs qui ont loué la performance de Mme Riseborough le soient.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma abordera la question de la nomination de Mme Riseborough lors d’une réunion précédemment prévue mardi. Parmi les questions seront de savoir si la campagne a violé les règles de l’académie et, dans l’affirmative, quelles devraient être les répercussions.

Ke Huy Quan : Une ancienne star de l’enfance, l’acteur de “Everything Everywhere All at Once” a déclaré que la nouvelle de sa nomination au meilleur second rôle était surréaliste.

Michelle Yeo : La star de “Everything Everywhere All at Once”, nominée pour la meilleure actrice, a déclaré qu’elle “éclatait de joie” mais “un peu triste” que les précédentes actrices asiatiques n’aient pas été reconnues.

“Nous vivons dans un monde et travaillons dans des industries qui s’engagent de manière si agressive à défendre la blancheur et à perpétuer une misogynie éhontée envers les femmes noires”, a écrit Chinonye Chukwu, le directeur de “Till”, sur Instagram après les nominations. Mme Chukwu n’a pas mentionné Mme Riseborough ou “To Leslie” dans son message.

On s’est vite demandé si les efforts déployés au nom de Mme Riseborough avaient enfreint les règles des Oscars (“La campagne Andrea Riseborough pour les Oscars était-elle illégale?” lire un titre dans la newsletter d’Hollywood par Matthew Belloni de Puck) et si Mme Riseborough, qui est blanche, avait obtenu une nomination qui aurait autrement pu être attribuée à une actrice noire comme Viola Davis (“The Woman King”) ou Danielle Deadwyler (“Till”) .

Howard Stern, la co-vedette de Mme McCormack dans le film “Private Parts” de 1997, a fait l’éloge de “To Leslie” dans son émission de radio par satellite, et l’actrice chevronnée Frances Fisher en a parlé à plusieurs reprises sur Instagram, écrivant le 14 janvier que les électeurs devraient sélectionnez Mme Riseborough puisque « Viola, Michelle, Danielle et Cate sont un verrou pour leur travail exceptionnel. Mentionner directement les concurrents ou leurs films est interdit lors de la campagne. Les électeurs ne sont pas non plus censés être courtisés directement, sans que l’académie agisse comme une sorte de gardien.

Le spectre de l’annulation de la nomination de Mme Riseborough a été soulevé, mais un membre de longue date de l’académie, qui a discuté de questions internes sous couvert d’anonymat, a estimé que cela était peu probable puisqu’elle n’avait pas lancé elle-même les appels directs aux électeurs. Une nomination intérimaire n’a jamais été annulée, bien que cela se soit produit dans d’autres catégories.

Mme Riseborough a refusé de commenter. M. Weinberg n’a pas répondu aux demandes de commentaires de sa part et de celle de Mme McCormack.

L’académie a refusé de commenter cet article, mais elle a publié une déclaration qui disait: «Nous procédons à un examen des procédures de campagne autour des nominés de cette année, pour nous assurer qu’aucune directive n’a été violée et pour nous informer si des modifications des directives peuvent être nécessaire dans une nouvelle ère de médias sociaux et de communication numérique.

La campagne des Oscars est un sport sanglant depuis des décennies. Le Machiavel moderne pour le processus était, après tout, Harvey Weinstein, qui est devenu célèbre pour avoir matraqué les électeurs potentiels avec des fêtes, des projections et des campagnes de chuchotement pas si subtiles.

Le processus n’en est que plus sophistiqué. En 2019, par exemple, Netflix a loué deux scènes sonores sur un terrain de cinéma historique à Hollywood pour faire pression pour “Roma”. Les électeurs qui ont assisté à la « Journée d’expérience ‘Roma’ » ont reçu un petit-déjeuner et un déjeuner et il y a eu des heures de tables rondes avec Alfonso Cuarón, le réalisateur du film, et son équipe.

Mais il existe des règles, dont beaucoup ont été mises en place après que la campagne des Oscars soit devenue une industrie à part entière, employant des dizaines de consultants et de stratèges et générant des millions de dollars de revenus pour les publications spécialisées qui acceptent les publicités “For Your Consideration”.