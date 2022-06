Le Chelsea FC secoué par des inquiétudes, des plaintes et un suicide

Le New York Times a interviewé près d’une douzaine d’employés actuels et anciens de Chelsea en rapportant cet article. Parlant indépendamment, tous ont brossé un tableau d’un environnement de travail dysfonctionnel à Chelsea marqué par le malheur, l’intimidation et la peur. Mais c’est la mort par suicide en janvier de Richard Bignell, l’ancien patron de Chelsea TV, qui a mis en lumière les inquiétudes de longue date concernant l’environnement au sein du service marketing de l’équipe – un groupe comprenant environ 50 employés – et le comportement de son chef, Gary Twelvetree.