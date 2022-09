Le nouvel entraîneur de Chelsea, Graham Potter, donne des instructions à Jorginho lors du tirage au sort de la Ligue des champions de mercredi à Salzbourg. Robin Jones/Getty Images

LONDRES – Le règne de Graham Potter à Chelsea est maintenant officiellement en cours. Lors du premier match de Chelsea depuis le limogeage de l’entraîneur Thomas Tuchel la semaine dernière, les Blues se sont contentés d’un match nul 1-1 contre Salzbourg en Ligue des champions mercredi.

Avec ce résultat, Chelsea n’a plus qu’un point sur ses deux matches d’ouverture de la phase de groupe de la Ligue des champions.e.

Un but en deuxième mi-temps de Raheem Sterling est devenu le premier but de Chelsea en Ligue des champions après une première mi-temps dans l’impasse, mais Salzbourg a trouvé l’égalisation grâce à Noah Okafor.

James Olley d’ESPN est à Londres avec réaction et analyse.

Réaction rapide

1. Graham Potter, basé sur la possession, bloqué par des problèmes familiers

L’ère Potter a commencé à Chelsea avec une victoire 1-1 sur Red Bull Salzburg, et un aperçu du genre de football que le joueur de 47 ans visera à offrir à Stamford Bridge.

Il y avait des caractéristiques du premier match de son prédécesseur Thomas Tuchel en charge – un match nul 0-0 contre les Wolves – donné dans ce match, les Bleus ont joué trois à l’arrière et ont dominé le ballon, enregistrant 78,9% de possession cette nuit-là. Au cours des trois saisons complètes de Potter en charge à Brighton, son équipe avait en moyenne 51,7%, 50,7% et 54,3% de possession, il n’était donc pas surprenant qu’armé de meilleurs joueurs ici, Chelsea ait augmenté ce nombre à 70,8%.

Cependant, une chose que Chelsea de Tuchel et Brighton de Potter ont également eu en commun était un gaspillage devant le but. Les Blues ont mis fin à ces 90 minutes en gâchant plusieurs occasions présentables, dont la dernière est survenue dans le temps additionnel. Armando Broja a tiré sur la barre transversale dans le temps additionnel.

Au moins, ils ont marqué, mais la vulnérabilité défensive qui a fait tant de dégâts à Chelsea de Tuchel au fil du temps est apparue une fois de plus alors que l’interception bâclée de Thiago Silva a permis à Junior Adamu de centrer et à Noah Okafor d’égaliser.

2. Raheem Sterling poursuit son ascension dans un rôle différent

L’affectation individuelle la plus intéressante dans la forme 3-5-2 de Potter était peut-être l’utilisation de Sterling comme arrière gauche.

En vérité, Sterling était généralement si haut sur le terrain qu’il ressemblait souvent à un attaquant large, et cela aura plu à Potter que le but soit venu d’une surcharge dans cette position, alors que le centre de l’aile droite de Mason Mount s’est frayé un chemin via Pierre-Emerick. Aubameyang à Sterling, qui a bien utilisé son temps pour boucler un tir dans le coin le plus éloigné.

Sterling commençait tout juste à trouver ses marques à la fin du mandat de Tuchel – marquant trois fois lors de ses quatre derniers matches – et il était une menace constante ici avant d’être retiré à six minutes du terme.

On peut dire que les points négatifs de Sterling jouant ce rôle ont été montrés par l’égalisation de Salzbourg alors que Sterling et l’arrière central gauche Marc Cucurella ont été rattrapés.

Raheem Sterling a marqué le premier but de l’ère Graham Potter à Chelsea, et il a marqué le premier but des Blues de cette campagne de Ligue des champions. Adrian Dennis/AFP/Getty Images

3. Christian Pulisic a toujours un rôle de remplaçant d’impact

Pulisic a joué un rôle en tant que remplaçant dans les sept matchs avant le départ de Tuchel. Le rôle réduit était l’une des raisons pour lesquelles il souhaitait s’éloigner du club lors du mercato estival, ce que la hiérarchie du club a refusé d’envisager.

L’arrivée de Potter marque un nouveau départ pour toute l’équipe, mais Pulisic s’est retrouvé avec un temps limité pour avoir un impact, présenté comme le dernier changement de Chelsea pour Sterling avec seulement six minutes restantes. Pulisic n’a eu que 11 touches, complétant huit de ses neuf passes, mais a clairement eu une tâche difficile pour sauver la cause si tard dans la journée.

La bonne nouvelle pour l’international de l’équipe nationale masculine des États-Unis est qu’il est entré sur le terrain. La mauvaise nouvelle est que son attente pour commencer un match au niveau du club se poursuivra jusqu’en octobre – moins de deux mois avant le début de la Coupe du monde.

Notes des joueurs

Chelsea : Kepa 6, James 8, Azpilicueta 6, Silva 7, Cucurella 6, Mount 7, Kovacic 7, Jorginho 6, Sterling 7, Aubameyang 7, Havertz 5.

Sous-titres : Broja 6, Loftus-Cheek 6, Gallagher 6, Ziyech 5, Pulisic 6.

Salzbourg : Kohn 7, Dedic 7, Bernardo 7, Pavlovic 7, Ulmer 7, Capaldo 6, Seiwald 6, Kjaergaard 6, Sucic 6, Sesko 7, Okafor 7.

Sous-marins: Gourna-Douath 6, Kameri 6, Adamu 7, Koita 6.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur interprète : Reece James, Chelsea.

Le manager anglais Gareth Southgate était présent pour assister à une démonstration typiquement dynamique à l’arrière de James, dont le mouvement a causé des problèmes à Salzbourg et sa passe a libéré Mount pour préparer le but de Sterling.

Moins performant : Kai Havertz, Chelsea.

Une autre nuit tranquille pour le joueur de 23 ans, qui avait un partenaire de frappe à Aubameyang mais les deux ont été remplacés à la 66e minute.

Faits saillants et moments marquants

Thomas Tuchel est parti mais pas oublié pour les supporters de Stamford Bridge, qui ont rendu hommage à leur ancien entraîneur pendant le match. Tuchel a été limogé la semaine dernière après que Chelsea a ouvert sa campagne en Ligue des champions avec une défaite contre le Dinamo Zagreb :

Applaudissements du #cfc fans à la 21e minute en reconnaissance de Thomas Tuchel guidant Chelsea vers la Ligue des champions 2021. —James Olley (@JamesOlley) 14 septembre 2022

Après une première mi-temps, Raheem Sterling a ouvert le compte des buts de Chelsea pour la saison de la Ligue des champions rapidement après la pause :

Raheem Sterling marque le premier but de Chelsea #UCL but de la saison et leur premier sous Graham Potter. 🎯 pic.twitter.com/2mhnWzc1tm – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 14 septembre 2022

L’avance de Chelsea n’a cependant pas duré. Salzbourg a trouvé un but bien travaillé (bien que Chelsea ait senti qu’il y avait une faute sur la préparation) et a égalisé dans les 15 dernières minutes :

NOAH OKAFOR ÉTOUFFE LE PONT DE STAMFORD ! 😲 pic.twitter.com/WRxItHTcbk – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 14 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Le manager de Chelsea, Graham Potter, sur le résultat : “Nous sommes déçus du résultat. Je pensais que les garçons avaient tout donné. Nous avons marqué un bon but, mais nous avons un peu perdu en deuxième mi-temps, mais leur gardien a fait de bons arrêts. C’est ce que c’est, nous devons nous dépoussiérer La personnalité et l’application étaient bonnes, nous allons nous améliorer. Nous avons eu Raheem dans des situations individuelles assez souvent et le but en était un bon résultat.

Potter pour savoir si les joueurs ont besoin de temps pour s’habituer à lui : “J’ai été très positif avec les joueurs, leur réponse, leur attitude. Ils sont intelligents. Ce sont de bons joueurs, des joueurs de haut niveau. Ils travaillent dur les uns pour les autres. Il y a un bel esprit dans le groupe. Ils sont déçus parce que les résultats ne sont pas allés aussi bien qu’ils l’auraient souhaité, ce qui est normal et vous pouvez ressentir cette déception, vous pouvez ressentir cette frustration, mais c’est mon travail de les aider à essayer d’obtenir les résultats qu’ils veulent, que nous voulons tous. Aujourd’hui n’est pas le meilleur départ en termes de points pour nous mais en termes de façon dont nous avons agi sur le terrain, en tant que groupe, il y a beaucoup de points positifs.”

Potter sur la transition vers la reprise de l’équipe : “Cela n’a pas été facile pour les garçons, ils nous ont très bien répondu ces derniers jours et c’est un point que nous devrons prendre et nous améliorer. L’attitude a été fantastique, rien à redire à part le fait que nous n’avons pas pris trois points.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Raheem Sterling a marqué son premier but en Ligue des champions avec Chelsea. Depuis la saison 2019-20 de la Ligue des champions, aucun autre joueur anglais n’a inscrit plus de buts (11).

Chelsea termine avec 1 point lors de ses deux premières journées de Ligue des champions cette saison. C’est leur moins lors de leurs deux premières journées de match en une seule saison de Ligue des champions depuis 1999-00, lorsqu’ils ont également obtenu 1 point.

Suivant

Chelsea : Les Blues reviennent en Premier League et se rendent à Crystal Palace à 10 h HE le samedi 1er octobre. Ensuite, ils reprennent la Ligue des champions en accueillant l’AC Milan le mercredi 5 octobre à 15 h. ET.

Salzbourg : Die Roten Bullen retour à l’action en Bundesliga autrichienne, accueillant le Rapid Vienne le dimanche 18 septembre à 11 h HE.