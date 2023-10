Le cheikh qatari toujours engagé dans le rachat de Man United – source

L’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim reste déterminé à racheter 100 % de Manchester United, selon une source, tandis que le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe envisage une offre d’achat pour n’acquérir qu’une participation minoritaire.

Ratcliffe, via sa société chimique INEOS, a proposé d’acquérir une participation majoritaire dans le club de Premier League mais un changement d’approche est envisagé après un processus qui dure déjà plus de 10 mois.

Les propriétaires de United, la famille Glazer, ont annoncé en novembre qu’ils étudieraient des « alternatives stratégiques », mais plusieurs sources ont déclaré à ESPN qu’il restait des doutes quant à leur intention de vendre.

Les Glazer ont besoin d’une injection de capitaux pour financer le réaménagement d’Old Trafford – qui pourrait coûter entre 800 millions et 2 milliards de livres sterling selon le plan choisi – et, parallèlement aux offres de rachat de Sheikh Jassim et Ratcliffe, ont également reçu offres d’investissement de plusieurs groupes financiers américains.

La société d’investissement américaine Carlyle, le fonds spéculatif américain Elliott Management, le groupe d’investissement américain Ares Management Corporation et la société d’investissement mondiale américaine Sixth Street font partie des groupes qui ont fait des offres d’achat d’une participation minoritaire.

Pendant ce temps, Sheikh Jassim, qui s’est engagé à effacer la dette du club et à investir dans l’équipe de jeu et les infrastructures si son offre aboutit, n’est intéressé que par l’achat de United dans sa totalité.

Le consortium qatari, dirigé par Sheikh Jassim, a soumis en juin sa cinquième et dernière offre d’une valeur d’environ 5 milliards de livres sterling à Raine Group, la banque d’affaires travaillant pour le compte des Glazer, en l’avertissant qu’il ne s’engagerait plus dans le processus.

Ils n’ont pas encore reçu de réponse formelle des Glazers et des sources ont déclaré à ESPN qu’il existe une frustration croissante face au manque de clarté concernant la situation.