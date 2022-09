Le chef Truss dit que la mort de la reine est un “moment difficile” pour le Royaume-Uni

NEW YORK (AP) – Le Premier ministre britannique Liz Truss a déclaré que la mort de la reine Elizabeth II était un “moment très difficile” pour le pays et a reconnu que la gestion de ce décès avait été un défi pour son nouveau gouvernement non testé.

Truss a pris ses fonctions deux jours seulement avant la mort de la reine le 8 septembre, et les premiers jours de son mandat ont été consacrés aux services commémoratifs et aux funérailles du monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne.

Truss a dû temporairement mettre de côté ses plans politiques et a déclaré qu’elle était “concentrée pour s’assurer que nous, en tant que nation, pleurons sa défunte majesté et accueillons le roi Charles”.

“Ce fut une période mémorable et une période de grand chagrin et de tristesse au Royaume-Uni, et je pense que vous avez vu une énorme effusion d’amour et d’affection pour sa défunte majesté ainsi qu’une énorme quantité de chaleur envers le roi Charles III, ” Truss a déclaré aux journalistes tard lundi alors qu’elle s’envolait pour New York pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies.

“Lors des funérailles, nous avons vu un tel soutien public et j’ai également vu cela de la part de dirigeants mondiaux qui sont venus à Londres en nombre sans précédent”, a-t-elle déclaré.

Truss a remporté une course à la direction du Parti conservateur le 5 septembre et a été officiellement nommé premier ministre par la reine le lendemain au château de Balmoral. Elizabeth est décédée dans son domaine bien-aimé de Balmoral, dans les Highlands écossais, le 8 septembre, à l’âge de 96 ans.

Truss a déclaré qu’elle était “extrêmement honorée” d’avoir été nommée par la reine dans l’un des derniers actes du monarque.

Avec la mort de la reine, le nouveau Premier ministre a dû suspendre ses projets politiques pendant 10 jours de deuil national. Elle a déclaré que depuis la mort de la reine, elle avait reçu «le soutien le plus formidable» de la part des fonctionnaires, du personnel royal et des forces armées qui ont travaillé sur les plans longuement répétés pour le décès du monarque et ses conséquences.

“Ce qui a été un moment très difficile pour notre nation, la façon dont il a été remis est formidable”, a déclaré Truss.

“Je pense simplement que c’est une partie très importante de mon rôle de Premier ministre de m’assurer que nous marquons ce moment très important de l’histoire de notre nation.”

La politique généralement rancunière de la Grande-Bretagne, mise en pause par la mort du monarque, doit reprendre cette semaine. Truss passe deux jours à l’ONU pour tenter de construire des ponts et de renforcer le soutien occidental à l’Ukraine.

Puis vendredi, le chef du Trésor britannique, Kwasi Kwarteng, doit présenter une déclaration budgétaire d’urgence avec des détails sur la manière dont le gouvernement prévoit de lutter contre la flambée des prix de l’énergie et la flambée de l’inflation.

Jill Lawless, l’Associated Press