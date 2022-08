Le chef terroriste taliban pakistanais Omar Khalid “tué dans l’explosion d’une bombe” en Afghanistan quelques jours après que le chef d’Al-Qaïda a été touché par un drone

TROIS commandants supérieurs du Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) sont morts dans une explosion dans le sud-est de l’Afghanistan, selon des sources locales.

Abdul Wali, également connu sous le nom d’Omar Khalid Khorasani, fait partie des personnes tuées dans l’explosion.

Abdul Wali, également connu sous le nom d’Omar Khalid Khorasani, est mort dans l’explosion Crédit : ATFP

Omar Khalid Khorasani, vu au milieu, était considéré comme l’un des patrons les plus impitoyables du TTP Crédit : Reuters

Deux autres hommes décédés ont été identifiés comme Hafiz Dawlat et Mufti Hassan Crédit : Twitter

Il était considéré comme l’un des patrons du TTP les plus influents et les plus impitoyables, rapporte RFE / RL Radio Mashaal.

On pense que leur mort porte un coup dur au groupe, connu sous le nom de talibans pakistanais.

Deux autres hommes décédés ont été identifiés comme étant Hafiz Dawlat et Mufti Hassan.

Le trio conduisait dans le district de Birmal, dans la province afghane de Paktika, lorsque leur voiture a heurté une mine en bordure de route dans la soirée du 7 août, ont indiqué des sources anonymes au réseau.

On pense qu’ils se rendaient à Birmal “pour consultation”, ont indiqué les sources.

Ils étaient basés dans les provinces afghanes de Kunar et de Nangarhar.

Le journaliste Pir Zubair Shah a écrit sur Twitter : “L’un des cofondateurs du groupe taliban pakistanais, TTP Abdul Wali alias Omar Khalid, a été tué en Afghanistan, selon des sources dans la région.

“Les circonstances entourant son meurtre ne sont pas encore claires.”

Cela survient après que le terroriste le plus recherché au monde, Ayman Al-Zawihiri, a été vendu par ses anciens alliés après s’être caché dans un refuge dans le quartier des seigneurs de guerre de Kaboul.

Le chef d’Al-Qaïda a été touché par une volée de roquettes Hellfire tirées d’un drone américain à quelques mètres de l’ancienne ambassade britannique.

Le tueur d’origine égyptienne, qui a servi le médecin d’Oussama ben Laden, était sous surveillance depuis des semaines après 25 ans de cavale.

Il a été tué dimanche à 6 h 18 après avoir marché seul sur son balcon.

Le patron du MI6, Richard Moore, a rendu hommage aux agents secrets qui ont révélé son emplacement dans le quartier bling de Sherpur.

Le maître espion connu sous le nom de “C” a retweeté un message disant : “Nous ne connaîtrons jamais les noms de tous ceux qui ont rendu ce jour possible.”