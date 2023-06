ISLAMABAD (AP) – Le chef suprême des talibans a publié dimanche un message affirmant que son gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour améliorer la vie des femmes en Afghanistan, où les femmes sont interdites de la vie publique et du travail et où l’éducation des filles est sévèrement réduite.

La déclaration de Hibatullah Akhundzada a été rendue publique avant la fête de l’Aïd al-Adha, qui sera célébrée plus tard cette semaine en Afghanistan et dans d’autres pays islamiques.

Akhundzada, un érudit islamique, apparaît rarement en public ou quitte le cœur des talibans dans la province de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan. Il s’entoure d’autres érudits religieux et d’alliés qui s’opposent à l’éducation et au travail des femmes.

Dans son message de l’Aïd, Akhundzada a déclaré que sous le règne de l’émirat islamique, des mesures concrètes ont été prises pour sauver les femmes de nombreuses oppressions traditionnelles, y compris les mariages forcés, « et leurs droits à la charia ont été protégés ».

De plus, « des mesures nécessaires ont été prises pour l’amélioration des femmes en tant que moitié de la société afin de leur offrir une vie confortable et prospère selon la charia islamique », poursuit le message.

Dernièrement, Akhundzada semble avoir pris une part plus forte dans la direction de la politique intérieure, interdisant l’éducation des filles après la sixième année et excluant les femmes afghanes de la vie publique et du travail, en particulier pour les organisations non gouvernementales et les Nations Unies.

Le message a été diffusé en cinq langues : arabe, dari, anglais, pashto et ourdou. Akhundzada a déclaré que les aspects négatifs de l’occupation précédente de 20 ans liés au port du hijab par les femmes et à « l’égarement » prendront bientôt fin.

« Le statut de la femme en tant qu’être humain libre et digne a été restauré et toutes les institutions ont été obligées d’aider les femmes à obtenir le mariage, l’héritage et d’autres droits », a-t-il ajouté.

Malgré les promesses initiales d’un régime plus modéré que lors de leur précédent mandat au pouvoir dans les années 1990, les talibans ont imposé des mesures sévères depuis la prise de l’Afghanistan en août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN se retiraient.

Ils ont interdit aux femmes d’accéder aux espaces publics, comme les parcs et les gymnases, et ont réprimé la liberté des médias. Les mesures ont déclenché un tollé international féroce, augmentant l’isolement du pays à un moment où son économie s’est effondrée – et aggravant une crise humanitaire.

Akhundzada a réitéré son appel aux autres pays pour qu’ils cessent de s’ingérer dans les affaires intérieures de l’Afghanistan. Il a déclaré que le gouvernement taliban souhaite de bonnes relations politiques et économiques avec le monde, en particulier avec les pays islamiques, et qu’il a rempli sa responsabilité à cet égard.

Le message d’Akhundzada a également condamné le comportement d’Israël envers les Palestiniens et a appelé le peuple et le gouvernement du Soudan à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble pour l’unité et la fraternité.

Rahim Faiez, Associated Press