Le chef suprême iranien Khameini annonce la grâce de certains prisonniers

Parmi les inéligibles figurent les personnes accusées d’espionnage pour le compte d’intérêts étrangers ou d’avoir des contacts directs avec des agents des services de renseignement étrangers ; les personnes arrêtées pour meurtre intentionnel ou blessure ou destruction d’installations gouvernementales, militaires et publiques ; les accusés par un demandeur privé ; ainsi que des personnes accusées d’autres crimes tels que le banditisme et le trafic d’armes et d’alcool.

La lettre du responsable judiciaire, adressée à Khamenei, faisait allusion aux manifestations, affirmant qu’un certain nombre de personnes – “en particulier des jeunes” – avaient commis des crimes à la demande de l’incitation et de la propagande de “l’ennemi”, qui à leur tour ont causé des difficultés à leurs familles.

Les forces de sécurité ont tué plus de 500 manifestants et les autorités ont prononcé au moins 22 condamnations à mort et inculpé plus de 100 personnes de crimes pouvant mériter la peine de mort, selon HRANA. Les protestations ont ralenti depuis le début des pendaisons.