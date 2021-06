Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Khamenei, reçoit la première dose de vaccin national pour honorer les scientifiques du pays

L’ayatollah Ali Khamenei a été vacciné vendredi avec le vaccin iranien COVIran Barakat. Bien qu’on lui ait conseillé de recevoir une injection plus tôt, Khamenei a choisi d’attendre que le vaccin iranien soit produit et approuvé : «On m’a exhorté à utiliser le vaccin plus tôt. Tout d’abord, je n’avais pas envie d’utiliser des vaccins non iraniens. J’ai dit que j’attendrais donc… Si Dieu le veut, le vaccin sera produit à l’intérieur du pays et j’utilise notre propre vaccin.

Le guide suprême a également documenté sa vaccination historique sur Twitter. Un montage d’images montre le leader portant un masque de protection devant le drapeau iranien et se faisant vacciner. Une autre image montre une fiole de COVIran Barakat en haute définition. Khamenei a également remercié les scientifiques iraniens pour avoir produit un vaccin avec un tel « capacité prestigieuse », et a utilisé le hashtag #ProudlyIranian.

Je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui ont utilisé leurs connaissances et leur expérience et fait des efforts scientifiques et pratiques pour doter le pays d’une capacité aussi grande et prestigieuse, c’est-à-dire la #Vaccin contre le covid.#FièrementIranienpic.twitter.com/NzOgP1VoEW – Khamenei.ir (@khamenei_ir) 25 juin 2021

Une vidéo de sa vaccination a également été mise en ligne sur Twitter.

Recevoir la première dose du #IranianCovidVaccine qui a été développé par de jeunes scientifiques iraniens pic.twitter.com/rHl4YT9yP7 – Khamenei.ir (@khamenei_ir) 25 juin 2021

La vaccination de l’ayatollah Khamenei intervient après l’annonce du président de l’Académie iranienne des sciences médicales (IAP), Seyed Alireza Marandi, que le chef suprême serait bientôt vacciné. Marandi a également déclaré que le chef suprême voulait attendre pour recevoir le vaccin iranien contre le Covid lorsque les personnes de sa tranche d’âge, plus de 80 ans, deviendraient éligibles à la vaccination.

Les autorités iraniennes ont approuvé l’utilisation du COVIran Barakat de Shifafarmed le 13 juin alors que le pays était aux prises avec des taux d’infection et de décès élevés. Sur la base d’essais préliminaires fin février, le vaccin affichait une efficacité signalée de 90 %.

Khamenei a interdit les vaccins Covid des États-Unis et du Royaume-Uni pour une utilisation en Iran en janvier, les qualifiant de « indigne de confiance » dans un discours télévisé en direct. Cependant, l’Iran a par la suite acheté des doses de vaccin d’AstraZeneca via le programme COVAX et a approuvé son utilisation. Les autres vaccins approuvés comprennent le Sputnik V de la Russie, le Covaxin de l’Inde et le Sinopharm de la Chine.

L’Iran et Cuba ont travaillé sur un vaccin en coentreprise, Soberana-02, que le Téhéran Times a appelé « l’un des vaccins les plus efficaces au monde. » Cependant, son efficacité dans les essais n’est que d’environ 62%.

Depuis le début de la pandémie, le pays du Moyen-Orient a signalé 3,14 millions de cas et près de 84 000 décès, avec une moyenne de cas quotidiens pour la semaine dernière un peu moins de 10 000 par jour.

Les données actuelles indiquent que seulement 1,1% de la population iranienne est complètement vaccinée.

