Le chef suprême de l’Iran écarte la colère et impute les manifestations aux étrangers

Dans ses premiers commentaires publics sur les manifestations qui balaient l’Iran, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a qualifié lundi les troubles d'”émeutes” provoquées par des puissances étrangères, dont les États-Unis et Israël.

Ses commentaires, adressés aux cadets de la police lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans la capitale Téhéran, semblaient dissiper la colère qui alimentait les manifestations les plus importantes et les plus répandues en Iran depuis plusieurs années. Ils ont éclaté il y a deux semaines après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par des membres de la «police de la moralité» iranienne, prétendument pour avoir enfreint le code vestimentaire conservateur de la République islamique.