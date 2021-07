Le chef suprême de l’Iran appelle les nations musulmanes à se dresser contre « la méchanceté des puissances occidentales »

Khamenei a lancé de nombreuses déclarations incendiaires dirigées contre les pays occidentaux et a appelé toutes les nations musulmanes à lutter contre les ingérences défavorables dans la région. « Aujourd’hui, nos nations, nos jeunes, nos scientifiques, nos érudits religieux, nos intellectuels civiques, nos politiciens, nos partis politiques et notre peuple doivent rattraper ce passé déshonorant et embarrassant. Ils doivent rester fermes et « résister » à l’agression, à l’ingérence et à la méchanceté des puissances occidentales », Khamenei a annoncé lors de son message annuel marquant le Hajj – un pèlerinage religieux que les musulmans souhaitent entreprendre au moins une fois dans leur vie.

Le leader a ajouté que cette résistance doit être livrée « face à l’ingérence et au mal de l’Amérique et d’autres pays transgresseurs », se référant à l’Occident comme des agresseurs qui doivent être empêchés de s’ingérer « dans les affaires des pays islamiques ».

Le résultat principal de cet effort désintéressé dans la voie de Dieu sera d’empêcher les États-Unis et d’autres agresseurs internationaux d’intervenir et d’arrêter leurs actions malveillantes dans les pays islamiques, si Dieu le veut.#StoningtheGreatSatan – Khamenei.ir (@khamenei_ir) 19 juillet 2021

Khamenei a également été touché par l’engagement américain de 20 ans en Afghanistan, qui touche à sa fin cet été, affirmant que les troupes américaines étaient « humilié » là-bas et qu’ils ont fait la guerre à des gens sans défense.



Lors de la dernière querelle entre les États-Unis et l’Iran, les deux pays ont été mêlés à une dispute autour de la prétendue tentative d’enlèvement d’un journaliste sur le sol new-yorkais – Masih Alinejad. Alors qu’un tribunal de New York a condamné quatre Iraniens pour complot en vue de l’enlèvement du journaliste, Téhéran a réfuté toutes les preuves, rejetant les conclusions de New York comme « si sans fondement et ridicule » et « Hollywood »-esque.

