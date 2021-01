Un haut fonctionnaire suédois qui a démissionné après avoir ignoré les conseils de sa propre agence en prenant des vacances pendant la pandémie COVID-19 a été nommé à un nouveau rôle consultatif.

Dan Eliasson a pris le nouveau poste de directeur général des bureaux gouvernementaux en Suède, ont confirmé les autorités à Euronews.

Le responsable avait précédemment été à la tête de l’Agence suédoise de protection civile (MSB), mais a offert sa démission plus tôt ce mois-ci après de nombreuses critiques.

Eliasson s’était rendu aux îles Canaries espagnoles à Noël pour rendre visite à sa fille, malgré les recommandations du gouvernement suédois contre les visites à l’étranger.

Bien que cela ne soit pas contraire à la loi, les citoyens suédois ont exprimé leur colère et leur indignation à l’idée qu’un haut fonctionnaire ait ignoré les conseils de sa propre agence. En décembre, le MSB avait envoyé des SMS à travers le pays, exhortant les Suédois à ne pas voyager à l’étranger.

Eliasson avait déclaré que le voyage était « nécessaire » et « d’importance personnelle », mais a demandé plus tard à quitter son poste après la réaction du public et d’autres responsables du MSB.

« L’important est de savoir comment nous, en tant que société, gérons la pandémie et que tous se concentrent sur la tâche incroyablement importante », a déclaré Eliasson dans un communiqué.

« La MSB, en tant qu’autorité, doit disposer des meilleures conditions possibles pour mener à bien sa mission importante ».

Mais dans une déclaration à Euronews, un porte-parole du service de presse des bureaux du gouvernement suédois a confirmé qu’Eliasson avait été nommé à un nouveau poste après avoir demandé un transfert.

« Les chefs des autorités ont un engagement de durée déterminée et ne peuvent pas être licenciés pendant un emploi en cours », indique le communiqué.

« Cependant, ils peuvent être transférés à un autre emploi qui est nommé de la même manière, c’est-à-dire par décision du gouvernement. »

Le porte-parole a également confirmé qu’Eliasson conserverait le salaire et la période d’emploi lors du transfert, même si le gouvernement suédois n’était pas directement responsable de la désignation de ses nouvelles fonctions.

« Il identifiera globalement les domaines dans lesquels il est le plus important de revoir la législation afin de pouvoir gérer des crises de nature variable et proposera un processus de travail continu pour produire des propositions de changements dans les réglementations pertinentes. »

Le haut responsable avait été fortement impliqué dans la réponse du pays à la pandémie de coronavirus dans son poste précédent.

Le parlement suédois a récemment approuvé une nouvelle loi qui donnera au gouvernement de nouveaux pouvoirs temporaires pendant la pandémie COVID-19.