Le chef soutient l’appel à la représentation autochtone au sein du chien de garde proposé de la GRC et de l’ASFC

Un grand chef de la Colombie-Britannique appuie la pression d’un député pour que les libéraux modifient le projet de loi déposé afin qu’un nouveau chien de garde fédéral chargé de l’application de la loi emploie, s’il est établi, des Autochtones à la fois comme décideurs et comme enquêteurs sur les plaintes.

« Toute législation doit faire participer les Autochtones non pas après coup, mais pendant la rédaction de la législation elle-même, et il est absolument essentiel que tout organe de surveillance des services de police comprenne une présence autochtone », a déclaré le grand chef Stewart Phillip, président de l’Union of BC Indian Chefs.

“Il est temps que les gouvernements se réveillent et sentent le café et commencent à engager sérieusement les peuples autochtones lorsqu’ils rédigent des lois.”

Le projet de loi C-20 dissoudrait l’actuel organisme d’examen civil de la GRC et créerait un remplaçant qui serait également chargé de traiter les plaintes contre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Parce que les peuples autochtones ont des problèmes bien documentés avec l’application de la loi canadienne, ils devraient être inclus dans toute nouvelle commission de surveillance, a déclaré le porte-parole du NPD en matière de sécurité publique, Alistair MacGregor, qui a soulevé cette question la semaine dernière à la Chambre des communes.

Le député néo-démocrate Alistair MacGregor se lève pendant la période des questions sur la Colline du Parlement, à Ottawa, en février 2017. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

«Nous savons, en particulier avec les peuples autochtones du Canada, les problèmes qu’ils ont eus avec la GRC», a déclaré MacGregor, qui représente Cowichan-Malahat-Langford en Colombie-Britannique.

“Je pense donc qu’il est important que nous ajoutions cette couche de responsabilité et de transparence.”

MacGregor a pressé le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, d’expliquer si les peuples autochtones participeront au nouvel organe de surveillance alors que la Chambre débattait du projet de loi en deuxième lecture, mais n’a pas reçu de réponse directe.

Mac Gregor a dit une étude du comité de la Chambre de 2021 sur le racisme systémique dans les services de police a recommandé que l’organisme de surveillance actuel de la GRC, la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCRC), soit remanié. Il a déclaré que les enquêteurs autochtones devraient enquêter sur les plaintes déposées par les peuples autochtones, ce qui ne se produirait pas dans le cadre des réformes proposées par C-20.

La réponse de Mendicino a énuméré un certain nombre d’initiatives de police autochtones en cours, ce qui a suggéré une “volonté” de modifier éventuellement le projet de loi au fur et à mesure qu’il progresse dans le processus législatif, selon MacGregor, qui a déclaré qu’il appuierait davantage sur la question lorsque le projet de loi arriverait au comité. .

Le chef des Premières Nations soutient les efforts

Citant une série de mesures de répression contre la désobéissance civile dirigée par les Premières Nations et les décès en détention d’Autochtones en Colombie-Britannique, Phillip a déclaré qu’il était d’accord avec le député.

« Nous savons qu’il y a eu un pic de plaintes liées à des moyens létaux trop facilement employés par des agents de la GRC en ce qui concerne les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur – et c’est absolument inacceptable. Il est très dangereux de continuer dans cette voie », a déclaré Phillip. .

“De toute évidence, nous avons besoin de plus de responsabilité grâce à une surveillance très rigoureuse. Le système actuel ne fonctionne pas.”

Le gouvernement fédéral a récemment adopté une loi l’obligeant à harmoniser ses lois avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à consulter les peuples autochtones sur toute nouvelle initiative susceptible de les affecter, a déclaré Phillip.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été consulté sur C-20, Phillip a répondu qu’il ne l’était pas et que cela “reflète et démontre les attitudes du gouvernement” qui traitent la consultation des Autochtones comme une réflexion après coup.

CBC News a demandé au bureau de Mendicino si la Sécurité publique avait consulté des groupes autochtones avant de déposer C-20, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Une série d’examens a un impact sur les Premières Nations

Pendant ce temps, des groupes de défense des libertés civiles comme la BC Civil Liberties Association (BCCLA) critiquent également depuis longtemps le processus de plainte actuel.

En 2014, la BCCLA a porté plainte auprès de la CRCC, alléguant que la GRC avait mené une campagne d’espionnage illégale contre des manifestants respectueux des lois opposés au projet de pipeline Northern Gateway proposé par Enbridge, y compris des militants des Premières Nations.

La CRCC a sondé la question et a remis à la GRC un rapport provisoire en 2017. La force n’avait toujours pas répondu trois ans et demi plus tard, empêchant la CRCC de publier ses conclusions publiquement.

La BCCLA a poursuivi la force, affirmant que le commissaire de la GRC, en permettant aux rapports de s’accumuler, faisait systématiquement obstruction aux plaintes. En quelques mois, la GRC avait publié plusieurs réponses.

Cela a permis au CRCC de publier un rapport qui a révélé que l’utilisation par la GRC de fouilles arbitraires et de vastes zones d’exclusion violait les droits des manifestants lors de l’affrontement anti-fracturation dirigé par les Mi’kmaq en 2013 près de Rexton, au Nouveau-Brunswick

La commissaire de la GRC Brenda Lucki à Ottawa en juin 2021. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

La CRCC alors a publié son rapport final dans le cas de la BCCLA, survenu près de sept ans après le dépôt de la plainte. Ce rapport a confirmé que la GRC avait secrètement espionné des manifestants pacifiques, mais a déclaré que les opérations étaient légales.

Puis le CRCC r publié un autre rapport cette fois concluant que la GRC avait fait de la discrimination raciale contre la mère de Colten Boushie, Debbie Baptiste, en l’informant que son fils de 22 ans avait été tué par balle par le fermier Gerald Stanley dans une région rurale de la Saskatchewan.

Le CRCC est en cours d’examen un incident survenu en 2020 au cours duquel un gendarme a arrêté un homme de Kinngait, au Nunavut, en le percutant avec la porte ouverte d’un croiseur en mouvement.

Autres changements

À l’heure actuelle, la GRC ne rend pas compte de ses progrès dans la mise en œuvre des recommandations de ces rapports, qui changeraient dans le cadre du nouveau projet de loi, selon le discours de Mendicino à la Chambre.

La GRC et les gardes-frontières devraient faire rapport annuellement au ministre de leurs progrès, a-t-il dit, et il y aurait désormais des délais fermes pour que la GRC et l’ASFC fassent rapport.

La nouvelle agence publierait également des données ventilées et fondées sur la race sur les plaignants, qui ne sont pas facilement disponibles actuellement.

La nouvelle agence devrait mettre en œuvre des programmes d’éducation et d’information pour faire connaître son mandat, selon Mendicino.

Ce serait également la première fois que l’ASFC dispose d’un organisme dédié aux plaintes du public.