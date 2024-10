Le chef sortant de la CW, Dennis Miller, réfléchit à la refonte du réseau

Dennis Miller, qui quittera bientôt son poste de président de The CW, a reconnu que la refonte du réseau a parfois été « cahoteuse et inconfortable », mais a déclaré qu’elle représentait « la seule voie à suivre ».

L’exécutif a réfléchi à son mandat de deux ans dans une note aux membres du personnel obtenue par Deadline (lisez-la ci-dessous). L’ancien membre du conseil d’administration de longue date de Nexstar Media Group a accédé à un rôle de direction en octobre 2022 après que Nexstar a acquis une participation majoritaire de 75 % dans The CW. Les précédents partenaires du réseau 50-50, Paramount Global et Warner Bros. Discovery, ont chacun conservé 12,5 % des parts.

Miller et le chef de la programmation Brad Schwartz, qui devrait le remplacer, ont supervisé un changement radical de stratégie. Depuis son lancement en 2006, le cinquième plus grand réseau de diffusion a principalement servi de plate-forme pour les dramatiques scénarisées produites par ses sociétés mères. Sous Nexstar, les dépenses ont été réduites et les sports en direct et les programmes du week-end ont rejoint le giron, et les tarifs non scénarisés ont supprimé la quasi-totalité de la liste précédente, sauf une petite poignée. Les dirigeants de Nexstar ont estimé qu’ils réaliseraient des bénéfices sur The CW d’ici 2025 et ont récemment déclaré que cet objectif restait en vue.

Perry Sook, PDG de Nexstar, a salué Miller pour avoir « élargi l’attrait » de la CW lors de l’annonce officielle du départ de l’exécutif par la société. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline plus tôt jeudi.

Voici le mémo complet de Miller :

Cela fait exactement deux années chargées et stimulantes que j’ai quitté le conseil d’administration de Nexstar pour aider à mettre The CW sur la meilleure trajectoire de réussite dans le secteur de la diffusion actuel. J’ai promis à Perry de recruter une équipe de haut vol à tous les postes clés, d’élargir l’offre de programmes du réseau, d’ajouter des sports haut de gamme et d’établir une voie claire vers la rentabilité. Ensemble, nous sommes désormais sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs ambitieux. Alors que le réseau continue de prendre de l’ampleur, je pense que c’est le moment idéal pour confier les rênes à mon collègue et ami de longue date Brad Schwartz et à la formidable équipe que nous avons constituée.

Nous avons parcouru un long chemin. Nous sommes passés de zéro à 500 heures de sport sur The CW avec des partenariats allant du football et du basket-ball de l’ACC aux films de la NFL, en passant par la lutte WWE NXT, NASCAR, LIV Golf et Pac 12. Nous avons connu une croissance record des audiences au cours des dernières semaines avec les sports en direct, la lutte aux heures de grande écoute et nos nouveaux jeux télévisés « Scrabble » et « Trivial Pursuit ». En prenant toutes ces mesures stratégiques, nous avons considérablement amélioré la valeur pour nos filiales.

Vous avez tous joué un rôle important dans une transformation importante pour The CW. Même si le changement peut parfois être cahoteux et inconfortable, c’est la seule voie à suivre dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui. J’ai la chance d’avoir connu un si grand nombre d’entre vous tout au long de mon parcours et les interactions régulières, les débats, les discussions et la camaraderie ultime que nous avons construits ensemble me manqueront. Après avoir siégé pendant huit ans au conseil d’administration de Nexstar et supervisé pendant deux ans The CW, je pense que vous êtes désormais dans une position enviable pour continuer à construire un cinquième réseau de diffusion incroyablement précieux. Un réseau dont vous pouvez tous être très fiers. Et même si cette fois, je regarde depuis les coulisses ou depuis un siège, je soutiendrai votre succès chaque jour.

Respectueusement,

Denis